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La UCR bonaerense presentó la hoja de ruta de cara a las elecciones del año próximo

Ante cientos de militantes reunidos en el Club Atenas de La Plata, Emiliano Balbín, titular del partido provincial, instó a superar las tensiones partidarias y a concentrar la estrategia en las demandas sociales de la provincia

Un hombre habla con un micrófono en un escenario. Hay personas de pie a su alrededor. Detrás se ve una pantalla grande con el logo UCR y un mapa rosado
Emiliano Balbín y autoridades de la UCR bonaerense, durante el acto en La Plata
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Ante más de un millar de militantes, jóvenes y dirigentes reunidos en el Club Atenas de La Plata, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, presentó la hoja de ruta del partido para los próximos desafíos electorales y de gestión en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, pidió dejar atrás las discusiones internas y orientar el trabajo partidario a las demandas sociales.

En ese marco, reclamó una reorganización de la vida interna del radicalismo: “Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires”. También advirtió: “No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia”.

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Balbín ratificó la vocación de gobierno del radicalismo en los 135 municipios bonaerenses y planteó su postura sobre alianzas electorales: “Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”. El acto cerró con un llamado a la militancia: “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”.

Emiliano Balbin, titular de la UCR bonaerense, en el lanzamiento del partido de cara al 2027
Emiliano Balbin, titular de la UCR bonaerense, en el lanzamiento del partido de cara al 2027 (UCR Bonaerense)

Entre los asistentes estuvieron el senador nacional Maximiliano Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador, la diputada nacional Karina Banfi, el exdiputado Walter Caruso, intendentes, concejales y dirigentes políticos, además del presidente de la UCR Nacional Leonel Chiarella.

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Precisamente Chiarella dijo que al radicalismo recorre “un camino de unidad y solidaridad, donde representemos la honestidad y el coraje de enfrentar lo que haya que enfrentar”.

“Es el partido de la gestión y de los resultados para transformarle la vida a la gente”, agregó y dijo que “es el radicalismo que estamos construyendo, el radicalismo que está marchando, un partido que cree en los proyectos colectivos y no en las salvaciones individuales y que creemos que el poder real lo tiene la gente para edificar una alternativa de poder nacional”

En paralelo, en la sede del radicalismo bonaerense se realizó una jornada encabezada por Balbín con intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, referentes territoriales y representantes de la OTR, la Juventud Radical y Franja Morada. Durante la actividad se entregaron certificados a presidentes de comités de distrito, a la Organización de Trabajadores Radicales y a integrantes del plenario.

Antes del acto de asunción, en el propio Club Atenas se llevó a cabo la Convención Provincial, que eligió su mesa de conducción y otros órganos partidarios.

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