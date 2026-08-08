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Qué hacer si hackearon tu correo electrónico: las medidas urgentes para evitar robo de dinero

Cambiar la contraseña, cerrar sesiones activas y revisar las cuentas vinculadas son las primeras medidas para frenar un ataque tras el hackeo del correo

Una persona recibe un correo electrónico en su ordenador portátil (Adobe)
Una persona recibe un correo electrónico en su ordenador portátil (Adobe)
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El correo electrónico se ha convertido en la llave de acceso a buena parte de la vida digital. Desde redes sociales y plataformas de streaming hasta aplicaciones bancarias y servicios de mensajería, la mayoría de las cuentas dependen de una dirección de correo para iniciar sesión, recuperar contraseñas o verificar la identidad del usuario.

Por ello, cuando un ciberdelincuente logra acceder a una cuenta de correo, el riesgo va mucho más allá de los mensajes almacenados: también puede tomar el control de otros servicios vinculados.

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Ante este escenario, los especialistas en ciberseguridad coinciden en que actuar durante los primeros minutos resulta fundamental para limitar el alcance del ataque. Recuperar la cuenta, cambiar las credenciales y revisar los servicios asociados son algunas de las acciones que pueden evitar el robo de información personal, dinero o la pérdida definitiva del acceso a otras plataformas.

Google describió la campaña de correo electrónico como de gran volumen.
Lo que debes hacer si es que descubres que han hackeado tu correo electrónico. (CIber Latam)

Según recomendaciones publicadas por la firma de ciberseguridad ESET, seguir una serie de pasos permite recuperar el control de la cuenta y reducir las posibilidades de que los atacantes continúen utilizando el correo comprometido.

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Cambiar la contraseña y recuperar el acceso

La primera medida consiste en intentar ingresar al correo electrónico desde la página oficial del proveedor, ya sea Gmail, Outlook, Yahoo u otro servicio.

Si todavía es posible acceder, se debe cambiar la contraseña inmediatamente por una completamente nueva, robusta y exclusiva para esa cuenta. Los expertos aconsejan utilizar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, además de evitar reutilizar claves empleadas en otros servicios.

En caso de no poder ingresar, lo recomendable es utilizar las herramientas oficiales de recuperación de cuenta que ofrecen los proveedores de correo electrónico para demostrar la identidad del propietario y restablecer el acceso.

Si tu correo fue hackeado, lo primero que debes hacer es comprobar si aún tienes acceso a tu cuenta.
Si tu correo fue hackeado, lo primero que debes hacer es comprobar si aún tienes acceso a tu cuenta.

Cerrar todas las sesiones abiertas

Una vez recuperada la cuenta, el siguiente paso es revisar desde qué dispositivos permanece iniciada la sesión.

Servicios como Gmail y Outlook muestran un historial con los equipos, navegadores y ubicaciones desde donde se accedió recientemente al correo. Si aparece algún dispositivo desconocido, debe cerrarse la sesión de forma remota para impedir que el atacante continúe utilizando la cuenta.

Esta acción resulta especialmente importante cuando el robo de credenciales ocurrió hace varias horas o días, ya que el delincuente podría seguir teniendo acceso incluso después del cambio de contraseña si la sesión permanece activa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cerrar la sesión del correo electrónico es importante durante un ataque de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar la configuración de seguridad

Los ciberdelincuentes suelen modificar algunos parámetros de la cuenta para conservar el acceso incluso si la víctima cambia la contraseña.

Por ello, es fundamental revisar que el correo de recuperación, el número de teléfono asociado y los métodos de autenticación continúen siendo los correctos.

También conviene verificar que no se hayan agregado direcciones alternativas ni cambiado las preguntas de seguridad.

Otra medida imprescindible consiste en activar la autenticación en dos pasos, también conocida como verificación en dos factores. Este sistema añade una capa adicional de protección, ya que además de la contraseña exige un código temporal enviado al teléfono móvil o generado mediante una aplicación de autenticación.

Tenga cuidado cuando revise la bandeja de correos electrónicos y los mensajes de texto y WhatsApp en su celular - crédito Pexels
Revisar el correo electrónico y cambiar la contraseña es lo que debes hacer si piensas que alguien accedió a este servicio sin tu permiso. - crédito Pexels

Verificar las cuentas vinculadas

El correo electrónico suele ser el punto de acceso a numerosos servicios digitales.

Por eso, una vez recuperada la cuenta, los especialistas recomiendan cambiar también las contraseñas de todas las plataformas que utilizan esa dirección de correo como método de inicio de sesión o recuperación.

Entre ellas se encuentran redes sociales como Facebook, Instagram o X; aplicaciones de mensajería como WhatsApp; plataformas de streaming como Netflix o Spotify; servicios bancarios, tiendas en línea, billeteras digitales y almacenamiento en la nube.

Actualizar estas credenciales reduce el riesgo de que el atacante utilice la cuenta comprometida para restablecer contraseñas y apoderarse de otros perfiles.

Para quienes desean dejar de recibir mensajes de una empresa, suele resultar tentador hacer clic en el típico enlace de “darse de baja” o “unsubscribe”.
Es importante verificar las cuentas vinculas al correo electrónico si has sufrido el hackeo de tu cuenta. (Freepik)

Comprobar si el correo fue utilizado para estafar

Otro paso importante consiste en revisar la actividad reciente de la cuenta.

Los expertos de ESET aconsejan verificar los mensajes enviados, comprobar si existen reglas automáticas o filtros desconocidos y revisar la carpeta de elementos eliminados.

Algunos ciberdelincuentes crean reglas para ocultar determinados correos, desviar mensajes hacia otras direcciones o eliminar automáticamente las notificaciones de seguridad enviadas por distintos servicios.

También es recomendable consultar con familiares, amigos o compañeros de trabajo si recibieron mensajes sospechosos enviados desde la cuenta comprometida.

Si esto ocurrió, conviene advertirles que ignoren esos correos para evitar que también sean víctimas de fraude.

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