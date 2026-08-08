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Estados Unidos interceptó más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval contra Irán

Washington restableció a mediados de julio las medidas sobre embarcaciones con destino o salida de puertos y zonas costeras iraníes. El Comando Central de EEUU también detalló que abordó e inmovilizó otros barcos

En esta captura de pantalla, obtenida de un video difundido por el Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, se observa un destello brillante en la cubierta del petrolero M/T Lavine —con bandera de Mozambique— en una ubicación señalada como el golfo de Omán (Comando Central de EE. UU./Imagen cedida vía REUTERS)
En esta captura de pantalla, obtenida de un video difundido por el Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, se observa un destello brillante en la cubierta del petrolero M/T Lavine —con bandera de Mozambique— en una ubicación señalada como el golfo de Omán (Comando Central de EE. UU./Imagen cedida vía REUTERS)
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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciaron la interceptación de 51 buques mercantes en el contexto de la reactivación del bloqueo naval sobre Irán tras la caída del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Washington y Teherán, que brindó una tensa calma en Medio Oriente a mitad de junio pasado.

Los barcos afectados por las medidas estadounidenses se dirigían a puertos iraníes o partían de ellos y fueron objeto de distintas actuaciones por parte de Estados Unidos, en el marco de las operaciones para asegurar el cumplimiento del bloqueo. “Hasta el 7 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 51 buques mercantes, inmovilizado dos y abordado otros dos para hacer cumplir el bloqueo”, indicó el cuerpo militar en un comunicado difundido vía redes sociales.

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Washington restableció a mediados de julio el bloqueo naval sobre embarcaciones con destino o salida de puertos y zonas costeras iraníes. Según el balance presentado por el CENTCOM, en los últimos dos meses las fuerzas estadounidenses desviaron un total de 142 embarcaciones que cumplían con las condiciones del bloqueo, mientras que otras nueve fueron inhabilitadas por incumplimiento de las restricciones establecidas.

De forma paralela, las autoridades militares de Estados Unidos informaron que han autorizado el paso de más de 50 embarcaciones comerciales que transportaban ayuda humanitaria a través de la zona bajo bloqueo naval.

El Comando Central (CENTCOM) difundió imágenes captadas a bordo del destructor estadounidense USS Mason (DDG 87), en las que se observa a un miembro de la tripulación en funciones de vigilancia dentro del centro de información de combate, mientras el buque opera en aguas regionales en apoyo a las medidas sobre los puertos y zonas costeras de Irán.

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Operaciones de guardia en el centro de información de combate del destructor estadounidense USS Mason (DDG 87), en las inmediaciones costeras de Irán (@CENTCOM)
Operaciones de guardia en el centro de información de combate del destructor estadounidense USS Mason (DDG 87), en las inmediaciones costeras de Irán (@CENTCOM)

En el marco de las negociaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su prioridad en la relación con Irán es alcanzar un acuerdo diplomático antes que recurrir a una nueva acción militar. Durante un acto político, Trump señaló que existen conversaciones entre Washington y Teherán, y recalcó que su administración mantiene abierta la posibilidad de una solución negociada. No obstante, advirtió que Estados Unidos está preparado para actuar si las gestiones no prosperan.

“Prefiero llegar a un acuerdo con Irán porque no quiero matar gente. No quiero matar gente, pero en algún momento tendremos que hacerlo”, declaró Trump ante sus seguidores.

El mandatario reiteró que recientemente suspendió una operación militar de gran escala luego de recibir una señal de Teherán para iniciar conversaciones. “Estábamos completamente preparados para el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, y ellos me llamaron y me dijeron: ‘Por favor, no lo hagan, hablemos’. Después lo niegan y dicen: ‘Nunca dijimos eso’”, relató Trump al compartir su versión de los hechos.

De acuerdo con el presidente estadounidense, los contactos entre ambos gobiernos continúan a pesar de las diferencias existentes. “Irán nos respeta. Nos respeta. Estamos hablando. Veremos qué sucede”, sostuvo Trump en su intervención.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One de camino a Michigan, Estados Unidos, el 27 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One de camino a Michigan, Estados Unidos, el 27 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Por otra parte, el inquilino de la Casa Blanca, aseguró este jueves que las fuerzas estadounidenses disponen de suficiente capacidad de municiones para sostener operaciones militares contra Irán, aunque reconoció que la disponibilidad varía según el tipo de armamento.

Trump explicó que el abastecimiento militar presenta diferencias dependiendo de la clase de arma y sostuvo que Washington mantiene una posición favorable pese a los desafíos de producción y reposición de arsenales. “Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada”, señaló el mandatario al referirse a la disponibilidad de municiones y a la necesidad de nuevos recursos para el Departamento de Guerra.

Trump añadió que su Ejército cuenta con grandes cantidades de determinados proyectiles y sistemas de ataque, mientras que otros equipos exigen reforzar la capacidad industrial para cubrir la demanda originada por el conflicto. “Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas”, afirmó, aunque insistió en que el país se mantiene en “una excelente posición” en materia militar.

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