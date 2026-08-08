Milei asegura contar con USD 70.000 millones para enfrentar una corrida: cómo se componen y cómo podría usarlos

El presidente Javier Milei afirmó que va a contar con hasta USD 70.000 millones (Foto: Juan Ignacio Roncoroni)

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A pesar de que falta más de un año para las elecciones presidenciales, el riesgo de una corrida cambiaria ya se puso sobre la mesa. Y fue el propio presidente Javier Milei quien aseguró que va a contar con hasta USD 70.000 millones de poder de fuego ante ese eventual escenario, pero en el mercado tienen dudas sobre cómo llegó a esa cifra y cómo lo puede llegar a utilizar.

En una entrevista con LN+, Milei explicó que el programa que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempló una meta de acumulación de reservas de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya alcanzó casi USD 14.000 millones en reservas propias. De sostenerse el ritmo de compras, el stock acumulado podría alcanzar a USD 20.000 millones antes de fin de año.

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“Nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, resaltó Milei.

El paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y negociaciones para la extensión del swap con China

El Presidente también remarcó el cierre de todas las líneas de financiamiento necesarias para 2026 y 2027, lo que, según su visión, disminuye la presión sobre el mercado de cambios. En ese contexto, detalló que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China.

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Milei sintetizó: “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos entre 60.000-70.000 millones de dólares y además que ya cerramos el financiamiento”. El primer mandatario anticipó que el Gobierno tomará las medidas macroprudenciales necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

El presidente Javier Milei sostuvo que va a contar con el swap con China, Estados Unidos y las reservas del Banco Central

Las declaraciones oficiales encendieron el debate en el sector financiero local. Una fuente del mercado, bajo condición de anonimato, advirtió: “No sé de dónde saca el número de los USD 70.000 millones, hoy las reservas están en USD 48.800 millones en términos brutos, pero no todas son utilizables. Probablemente él esté incluyendo el famoso swap con Estados Unidos y en el caso particular del swap con China, si bien sabemos que es por aproximadamente USD 20.000 millones y se usaron USD 5.000 millones, uno podría pensar que ante una situación de crisis se podrían llegar a utilizar esos USD 15.000 millones restantes”.

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Marcar la cancha

La misma fuente consideró que, pese a la magnitud teórica del respaldo, el swap con China implica condicionamientos políticos y geopolíticos que exceden la voluntad local. “Intuyo que el Gobierno preferiría no recurrir a eso y no tengo claro si el Gobierno chino estaría dispuesto fácilmente a que el Gobierno argentino lo utilizara, tal vez pensando en cuestiones geopolíticas y del alineamiento que muestra Milei, está más cerca de Estados Unidos que de China. El presidente y el Gobierno están queriendo marcar la cancha. Es como que se estuviera precipitando el miedo de que el año que viene el Gobierno muestre algunas cartas para contener esa especulación”, analizó.

Es como que se estuviera precipitando el miedo de que el año que viene el Gobierno muestre algunas cartas para contener esa especulación (Off del mercado)

Otra fuente del sector financiero reforzó el escepticismo sobre el acceso real a los swaps. “El swap con China lo puede usar en una corrida; tiene que pedirle autorización a los chinos y no es muy claro cómo es el mecanismo”, aclaró.

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Mientras que el swap con Estados Unidos no se sabe de cuánto es ni tampoco cómo se activa. “Ahí también está el tema de cómo le va a Donald Trump en las elecciones de medio término”, comentó. Aunque en la última semana se conoció que el Tesoro de Estados Unidos está sosteniendo al yen japonés lo que demuestra que es una herramienta moderna que están dispuestos a utilizar.

El dólar oficial opera cerca de $1.500 y hay sospecha de una intervención del Tesoro hace dos semanas (Foto: Reuters)

En cuanto al poder de fuego del Tesoro, la fuente agregó que el programa financiero oficial que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para el próximo año solo contempló USD 4.900 millones de compras al BCRA y lo que le pueda sobrar de este año.

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Además, remarcó el informante: “No sé cómo llega a USD 70.000 millones; debe estar tomando las reservas brutas que, en realidad, una parte no la puede utilizar porque son los encajes sobre los depósitos en dólares del sector privado; no lo debería contabilizar”.

Dudas sobre el manejo

La contabilidad de las reservas argentinas en divisas y el acceso a los swaps internacionales ocupan el eje del debate.

Una tercera voz del mercado explicó: “Está el swap con Estados Unidos que no se cuenta en las reservas internacionales brutas del Banco Central. Y después el swap con China, si se puede usar, es más, hay un pequeño tramo activado. Aunque juega ahí la fungibilidad del dinero y que eventualmente con eso safás. Ponele que hoy gastas USD 300 millones en una corrida y USD 300 millones en pagar a organismos. Y tenés USD 300 millones propios y USD 300 millones del swap chino. Los dólares son iguales. Andá a chequear que los dólares que usaste para la corrida son los del swap chino y no los tuyos”.

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Los swaps internacionales, en particular, requieren autorizaciones específicas y pueden estar sujetos a decisiones políticas o geopolíticas

La misma fuente hizo una analogía con la administración de los fondos públicos: “Puesto en las cuentas fiscales, tenés una suma de gasto y una suma de ingresos. Es ‘imposible’ separar si el peso que ingresó por derechos de exportación fue el mismo peso que fue a pagar un salario. A esto me refiero por fungible. Todos los pesos son iguales en las cuentas fiscales, al igual que todos los dólares son iguales en las reservas”.

Según el análisis de los especialistas consultados, el monto de USD 70.000 millones informado por Javier Milei incluye la suma de las reservas brutas del BCRA, los swaps con Estados Unidos y China. La posibilidad de disponer de esos recursos depende de la naturaleza y de las condiciones de cada instrumento. Los swaps internacionales, en particular, requieren autorizaciones específicas y pueden estar sujetos a decisiones políticas o geopolíticas.

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La discusión sobre la capacidad real del Gobierno para enfrentar una corrida cambiaria gira en torno de la composición de las reservas y la operatividad de los swaps internacionales. Mientras el Presidente insiste en que el respaldo disponible asciende a USD 70.000 millones y que ya se aseguraron los fondos necesarios para los próximos dos años, analistas recalcan que la cifra incluye instrumentos sujetos a condiciones políticas, legales o geopolíticas y recursos no necesariamente líquidos.