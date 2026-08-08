Manuel Tovar y Rebeca Grynspan destacan avances en la candidatura de la costarricense a la Secretaría General de la ONU

Manuel Tovar y Rebeca Grynspan analizaron el estado de la candidatura costarricense a la Secretaría General de la ONU. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

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La candidatura de la economista costarricense Rebeca Grynspan para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entró en una etapa decisiva. El canciller Manuel Tovar sostuvo una reunión con la aspirante para revisar el avance de la campaña diplomática y coordinar las acciones que Costa Rica desarrollará en las próximas semanas para consolidar apoyos internacionales.

Tras el encuentro, Tovar aseguró que el panorama es alentador, aunque insistió en que el proceso de selección aún está lejos de concluir.

“Hemos tenido el honor de acompañar a la señora Rebeca Grynspan, costarricense, candidata al cargo de secretaria general de la ONU, en una reunión muy importante y muy provechosa. Afortunadamente vemos que los vientos soplan favorablemente, pero, por supuesto, la carrera no ha terminado. Estamos determinados a impulsar su candidatura a buen puerto en esta etapa final”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.

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Por su parte, Grynspan calificó el encuentro como positivo y destacó el respaldo que ha recibido del Gobierno costarricense durante toda la campaña.

“He estado feliz de estar acá. Tuvimos una reunión muy provechosa. Tenemos una visión muy optimista hasta este momento, pero nada se acaba hasta que se acabe y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando muy duro con la Cancillería”, afirmó.

La candidata aseguró que existe una visión optimista, aunque recalcó que la elección aún no ha concluido. REUTERS/Eduardo Munoz

La economista también reconoció el trabajo realizado por el cuerpo diplomático costarricense en distintos países.

“Realmente la Cancillería ha sido un apoyo enorme en todos los países, un equipo profesional dedicado y de verdad que lo ha hecho superbien”, expresó antes de agradecer personalmente al canciller. “Así que muy contentos, querido canciller. Muchas gracias y aquí seguimos”.

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Las declaraciones se producen apenas una semana después de que Rebeca Grynspan obtuviera un importante impulso en la carrera por liderar las Naciones Unidas, al encabezar la primera votación informal realizada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. En esa ronda preliminar, la costarricense recibió 10 votos de respaldo, un voto en contra y cuatro abstenciones, ubicándose por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Aunque ese resultado fortaleció su posición, tanto diplomáticos como analistas coinciden en que todavía no define el desenlace de la elección. El mecanismo para escoger al próximo secretario general de la ONU contempla varias rondas de votaciones informales antes de llegar a la fase conocida como las “votaciones de color”, en las que se identifica la posición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, países que poseen derecho de veto y cuya decisión resulta determinante para cualquier candidatura.

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El objetivo final es que el Consejo de Seguridad recomiende a un único candidato a la Asamblea General de la ONU, integrada por 193 Estados miembros, instancia que tradicionalmente ratifica la decisión alcanzada por el órgano de seguridad. Se prevé que el proceso se prolongue durante varias semanas o incluso meses antes de conocerse el nombre del sucesor del portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluirá a finales de 2026.

El Gobierno costarricense mantiene su estrategia diplomática para fortalecer la candidatura de Rebeca Grynspan ante los Estados miembros de la ONU. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La candidatura de Grynspan también se desarrolla en un contexto en el que numerosos países consideran que ha llegado el momento de que una mujer ocupe, por primera vez en la historia, la máxima jefatura de las Naciones Unidas. Además, existe una expectativa de que el cargo regrese a América Latina y el Caribe, región que no dirige la organización desde el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el puesto entre 1982 y 1991.

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Con una amplia trayectoria en organismos multilaterales, Rebeca Grynspan se desempeña como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) desde 2021 y anteriormente fue secretaria general iberoamericana, además de vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998. Su experiencia en desarrollo sostenible, cooperación internacional y combate a la desigualdad ha sido uno de los principales argumentos de su campaña para dirigir el organismo multilateral.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el Gobierno de Costa Rica mantiene activa su estrategia para sumar respaldos entre los Estados miembros. Tanto el canciller Manuel Tovar como Rebeca Grynspan coincidieron en que, aunque la primera votación representa una señal positiva, el trabajo diplomático deberá intensificarse durante las próximas semanas para intentar convertir esa ventaja inicial en la elección definitiva de quien encabezará la ONU a partir de 2027.

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