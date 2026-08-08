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Las pupusas conquistan Turquía y reviven los sabores del hogar entre la diáspora salvadoreña

La cancillería informó que la velada incluyó la exhibición de una serie dedicada al símbolo gastronómico nacional, además de un espacio de convivencia e intercambio con salvadoreños residentes y amistades del país

(Foto cortesía El Salvador en Europa)
(Foto cortesía El Salvador en Europa)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó este viernes que la Embajada en Turquía proyectó la miniserie “Las Pupusas”, del productor salvadoreño Olen Gutiérrez, como parte de sus acciones de diplomacia cultural para fortalecer los vínculos con la diáspora residente en ese país y promover la identidad gastronómica nacional.

Según la información que compartió la Cancillería, la actividad buscó proyectar la imagen de El Salvador en el ámbito internacional mediante la difusión de su patrimonio y valores culturales.

Durante el encuentro, el embajador de El Salvador en Turquía, Héctor Jaime, subrayó el objetivo de mantener los lazos entre la diáspora y su país de origen: “La pupusa es mucho más que nuestro plato nacional; es un símbolo de identidad, de historia y de unión para los salvadoreños, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos”.

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Al finalizar la proyección, los asistentes participaron en una degustación de pupusas y un espacio de convivencia e intercambio cultural, con miembros de la diáspora salvadoreña en Türkiye y amigos de El Salvador. La información también fue divulgada por los portales de “El Salvador en Europa”.

El inconfundible sabor de la pupusa cruza continentes para deleitar a la diáspora en Turquía (Foto cortesía El Salvador en Europa)
El inconfundible sabor de la pupusa cruza continentes para deleitar a la diáspora en Turquía (Foto cortesía El Salvador en Europa)

Las pupusas son un platillo referente de la gastronomía salvadoreña elaboradas a base de masa de maíz o de arroz, cuyo relleno varía entre uno a varios ingredientes como quesillo, frijoles, chicharrón, loroco, mora, chipilín, pollo, ajo, jalapeño, hongos, camarones, entre otros. Este platillo (comparado por muchos con las gorditas mexicanas) se acompaña de salsa de tomate y repollo o cebollas encurtidas. Su preparación se realiza en una plancha o en un comal.

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Según pupuserías consultadas por Infobae, en un día de alta afluencia, un solo local puede atender a más de doscientas familias.

El Salvador busca posicionar sus destinos turísticos en Turquía

En abril de este año, el país buscó fortalecer su posicionamiento como destino turístico en medios especializados de Turquía, impulsado por avances en seguridad y desarrollo sostenible, según dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores y el HORECA Trend tras una entrevista con el embajador salvadoreño en Ankara.

El diplomático destacó que el país experimentó transformaciones profundas que consolidaron una imagen positiva y competitiva a nivel global. De acuerdo con la publicación del HORECA Trend, El Salvador logró en 2025 la llegada de más de 4,1 millones de visitantes internacionales, lo que representó un crecimiento del 4 % respecto a 2024 y ubicó al país entre los destinos turísticos más dinámicos de la región.

(Foto cortesía El Salvador en Europa)
(Foto cortesía El Salvador en Europa)

El embajador Jaime subrayó que la estrategia gubernamental se apoyó en tres pilares: seguridad, promoción internacional y desarrollo de infraestructura turística.

“El Salvador se convirtió en uno de los países más seguros del hemisferio, lo que creó un entorno propicio para turistas e inversores, gracias a la modernización de la infraestructura vial, la ampliación de aeropuertos y las inversiones hoteleras”, mencionó para entonces, Héctor Enrique Jaime, embajador salvadoreño en Ankara.

En síntesis, la presencia salvadoreña en medios turcos buscó incrementar el flujo de visitantes internacionales mediante la promoción de nuevos eventos, infraestructura renovada y una oferta cultural diversificada del país centroamericano.

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