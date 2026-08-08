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La pobreza multidimensional llega al 57,7% en Guatemala y el gobierno acelera el registro social de hogares para focalizar ayudas

La incidencia sube al 76,3% en áreas rurales y Alta Verapaz concentra el nivel más alto, con casi nueve de cada 10 personas, según el IPM-Gt elaborado con ENCOVI 2023 por el MIDES y el PNUD

Mujer con gorra y chaleco del Registro Social de Hogares entrevista a otra mujer de espaldas en un interior con paredes claras y vigas
Una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, con uniforme RSH, entrevista a una mujer en un espacio interior. (Ministerio de Desarrollo Social)
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El Registro Social de Hogares de Guatemala ya incorporó a un millón de hogares —equivalentes a 4,8 millones de personas— en 97 de los 114 municipios priorizados por el Ministerio de Desarrollo Social, una cobertura que el gobierno prevé completar en septiembre de 2026 antes de ampliar el sistema hasta 2,5 millones de hogares a finales de 2027. La meta apunta a convertir ese padrón en la base operativa para identificar privaciones, definir a qué programas accede cada familia y reducir la discrecionalidad en la asignación de ayudas estatales.

La expansión del registro avanza sobre un país donde la pobreza multidimensional alcanza el 57,7%, de acuerdo con la actualización del IPM-Gt elaborada con datos de la ENCOVI 2023 por el MIDES y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el área rural, la incidencia sube al 76,3%, y Alta Verapaz presenta el nivel más alto del país, con casi nueve de cada 10 personas en esa situación.

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La viceministra de Política, Planificación y Evaluación Claudia Valenzuela dijo en entrevista con Infobae que la herramienta funciona como una “infraestructura pública sobre la que estamos construyendo el desarrollo del país”. Según explicó, no se trata de un censo estadístico convencional, sino de un registro administrativo de carácter censal que permite llegar al municipio, al lugar poblado y al hogar individual.

Cada ficha de evaluación socioeconómica contiene 107 preguntas y produce tres mediciones por hogar: el índice de pobreza multidimensional, las necesidades básicas insatisfechas y los medios de vida. El perfil también incorpora datos georreferenciados, la ubicación exacta de la vivienda, el número de integrantes, la identificación del jefe de familia y el resultado automatizado de esas tres mediciones.

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Dos hombres y una mujer sentados frente a una pared azul corrugada. Un hombre usa sombrero y sostiene una tablet. Los hombres visten chalecos con logos de RSH y Gobierno de Guatemala
Dos representantes del Registro Social de Hogares del Gobierno de Guatemala interactúan con una mujer en un entorno comunitario mientras consultan un dispositivo electrónico. (Ministerio de Desarrollo Social)

El sistema clasifica hogares y define intervenciones en un plazo de hasta seis meses

Valenzuela sostuvo que uno de los instrumentos centrales es el IPM, que examina 17 indicadores repartidos en cinco dimensiones: salud y seguridad alimentaria, educación, empleo digno, vivienda y servicios básicos. La viceministra explicó que el diagnóstico “no puede ser manipulado por el operador de campo”, porque las variables se procesan de forma automatizada.

Ese perfil no queda como una base estadística aislada. Una vez levantada la información de un hogar, el MIDES dispone de entre cuatro y seis meses para iniciar el abordaje de sus privaciones.

De los hogares ya registrados, 250.000 fueron incorporados al Bono Social, dividido en Bono Social Salud y Bono Social Educación. El registro también deriva casos al Ministerio de Trabajo, al Fondo de Desarrollo Social para dotaciones como pisos de concreto, estufas mejoradas, filtros de agua o revocado de paredes, y a otras instituciones de la estrategia Mano a Mano.

La lógica, según detalló la funcionaria al medio, es intervenir varias carencias al mismo tiempo y no por separado. “Si a estas privaciones las abordamos de manera simultánea, podemos ayudar a que suban un escalón en movilidad social. No me sirve mucho si le doy solo el filtro, o si le doy solo la estufa, o si le doy solo el piso”, afirmó.

Un grupo de personas al aire libre, con chalecos de RSH y Gobierno de Guatemala. Una mujer utiliza una tableta; otras personas usan faldas estampadas
Personal del Registro Social de Hogares del Gobierno de Guatemala examina información en una tableta durante una visita en terreno, con varios miembros del equipo presentes. (Ministerio de Desarrollo Social)

Los 114 municipios fueron elegidos con un índice de vulnerabilidad y análisis estadístico

La selección de los territorios priorizados partió de un índice de vulnerabilidad construido por el MIDES con dos variables ponderadas por igual: pobreza por necesidades básicas insatisfechas y desnutrición crónica infantil. Con esa base, el ministerio aplicó un análisis de conglomerados, para clasificar los 340 municipios del país en tres categorías: grave, crítica y moderada.

Los 114 municipios con mayor concentración de privaciones quedaron como prioridad de la administración, en especial en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché. “No era simplemente decir: ‘yo quiero trabajar en esta zona’. La estadística nos confirma”, dijo Valenzuela a Infobae al explicar que la mayor intensidad de trabajo coincide con lo que mostraba el índice.

Al 6 de agosto de 2026, el registro tenía 97 municipios cerrados, 13 en proceso y cuatro pendientes. Entre estos últimos están Santa Catarina Ixtahuacán y Nahuala, dos municipios con conflictos activos por diferendo territorial, para los que ya existe una fecha acordada con autoridades locales: el 26 de agosto.

La operación se organiza en jornadas de 22 días continuos con ocho de descanso. Ese esquema permite relevar entre 5.300 y 5.600 hogares por día y entre 108.000 y 110.000 por jornada mensual.

El padrón busca reemplazar la arbitrariedad por criterios automatizados y coordinación local

El MIDES proyecta que el registro llegue a 2,5 millones de hogares al cierre de 2027, una cifra equivalente al 75% de lo relevado por el censo de población. Esa cobertura abarcaría todos los municipios clasificados en categoría grave y crítica.

La herramienta también busca cerrar el margen para decisiones arbitrarias o prácticas de corrupción en el acceso a programas sociales. Antes de su implementación, la incorporación de beneficiarios dependía de criterios que podían favorecer la arbitrariedad política; ahora, el perfil automatizado determina quién califica y para qué intervención.

“Como gobierno central, nosotros podríamos simplemente llegar y empezar a levantar la información. Pero si nosotros queremos continuidad, apropiación, legitimidad, necesitamos trabajar con los gobiernos locales”, indicó Valenzuela.

La segunda fase del sistema ya avanza de forma parcial hacia municipios clasificados como críticos en departamentos como San Marcos, Suchitepéquez, Retalhuleu, Baja Verapaz y zonas de Petén con alta concentración de comunidades q’eqchi’. El ministerio trabaja actualmente en parte de esos territorios en paralelo al cierre de los 114 municipios priorizados.

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