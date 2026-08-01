Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Adiós al spam en Gmail: método para eliminar miles de correos sin buscarlos manualmente

La herramienta reúne los boletines y correos promocionales asociados a una cuenta para que sea más fácil dejar de recibir mensajes no deseados

Google ahora te permite acceder a Gmail usando videoselfies.
Gmail te da la opción de cancelar los correos spam. (Google)
Guardar

Mantener la bandeja de entrada de Gmail libre de correos promocionales puede parecer una tarea interminable cuando, con el paso del tiempo, se acumulan boletines informativos, ofertas comerciales y mensajes de servicios a los que el usuario se suscribió hace meses o incluso años.

Sin embargo, la plataforma incorpora una función que permite localizar todas esas suscripciones desde un único lugar y cancelar las que ya no resultan útiles, sin necesidad de buscar los correos uno por uno.

PUBLICIDAD

La herramienta está disponible desde la versión web de Gmail y reúne los remitentes que envían mensajes periódicos a la cuenta. Gracias a ello, los usuarios pueden revisar rápidamente qué servicios siguen enviando correos y decidir cuáles desean conservar y cuáles prefieren eliminar para mantener una bandeja de entrada más ordenada.

Gmail - spam - suscripciones - tecnología - 30 de julio
En pocos pasos puedes cancelar suscripciones de correo en Gmail y vaciar tu bandera de entrada. (Google)

Esta función simplifica un proceso que normalmente implicaría abrir decenas de mensajes distintos, localizar el enlace para cancelar la suscripción y repetir la misma operación una y otra vez.

PUBLICIDAD

Cómo acceder a la herramienta de suscripciones

El procedimiento es sencillo y puede realizarse directamente desde el navegador.

Después de iniciar sesión en Gmail, el usuario debe fijarse en la dirección que aparece en la barra de navegación. Allí, donde normalmente figura la palabra “inbox”, basta con sustituir ese término por “sub” y cargar nuevamente la página.

Al hacerlo, Gmail redirige automáticamente a un apartado específico donde aparecen organizadas todas las suscripciones asociadas a esa cuenta de correo.

En esa sección se muestran los boletines informativos, promociones comerciales y otros servicios que envían mensajes periódicos al usuario.

Gmail te da la opción de eliminar las suscripciones con un solo clic y evitar que te lleguen correos promocionales.
Gmail te da la opción de eliminar las suscripciones con un solo clic y evitar que te lleguen correos promocionales.

De este modo, ya no es necesario recorrer la bandeja de entrada para identificar cada remitente de forma manual.

Cancelar suscripciones con pocos clics

Cada servicio listado incorpora una opción para dejar de recibir sus correos.

Junto al nombre del remitente aparece un botón que permite iniciar el proceso de baja. Al seleccionarlo, Gmail muestra la opción “Anular suscripción”, que solo requiere confirmar la acción para que el usuario deje de recibir los mensajes promocionales de ese remitente.

Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes, con el paso del tiempo, se registraron en numerosas páginas web, aceptaron promociones o autorizaron el envío de boletines sin recordar posteriormente esas suscripciones.

Al concentrar todas ellas en un único panel, Gmail facilita una limpieza rápida y mucho más eficiente del correo electrónico.

Anular suscripciones en Gmail es bastante fácil con sus nuevas actualizaciones.
Anular suscripciones en Gmail es bastante fácil con sus nuevas actualizaciones.

Por qué la bandeja de entrada termina llena de spam

La mayoría de los mensajes promocionales llegan después de crear una cuenta en una tienda en línea, descargar una aplicación, participar en una promoción o aceptar recibir novedades de una empresa.

En muchos casos, estas autorizaciones pasan desapercibidas porque forman parte del proceso de registro o aparecen incluidas entre las opciones de privacidad.

Con el paso del tiempo, la cantidad de correos puede crecer de forma considerable, dificultando la localización de mensajes realmente importantes relacionados con el trabajo, estudios, bancos o comunicaciones personales.

Aunque estos correos no siempre constituyen spam en el sentido estricto del término, sí representan contenido no deseado para muchos usuarios.

Gmail ahora permitirá cambiar el nombre del correo electrónico.
Muchas de las autorizaciones de Gmail terminan en suscripciones. (Foto: Google)

Ventajas de mantener el correo organizado

Reducir el número de mensajes promocionales ofrece beneficios que van más allá del aspecto visual de la bandeja de entrada.

Una cuenta con menos correos innecesarios permite encontrar información importante con mayor rapidez y disminuye el riesgo de pasar por alto comunicaciones relevantes entre cientos de promociones.

Además, una mejor organización facilita la gestión diaria del correo y reduce el tiempo que los usuarios dedican a eliminar mensajes de forma manual.

También puede contribuir a identificar con mayor facilidad intentos de phishing o correos fraudulentos, ya que una bandeja menos saturada hace más sencillo detectar mensajes sospechosos.

Persona usando una computadora portátil con el logotipo de Gmail en la pantalla, acompañada de una taza de café, un cuaderno y un bolígrafo sobre una mesa de madera.
Que te lleguen menos correos puede ayudarte a organizar tu bandeja de entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta para recuperar el control del correo

La acumulación de promociones y boletines es una situación habitual para millones de usuarios de Gmail.

Con esta función integrada, Google ofrece una alternativa para administrar todas las suscripciones desde un único lugar, evitando tener que repetir el mismo proceso correo por correo.

Aunque seguirán llegando mensajes procedentes de servicios que el usuario decida conservar, cancelar las suscripciones innecesarias ayuda a reducir significativamente el volumen de correos diarios.

Temas Relacionados

GmailSpamCorreoCorreos spamLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sony confirma el cambio de era en PlayStation: el formato digital ya representa más del 80% de las ventas

Ocho de cada diez juegos vendidos en PlayStation ya se descargan desde internet, según los últimos resultados financieros de Sony

Sony confirma el cambio de era en PlayStation: el formato digital ya representa más del 80% de las ventas

Nombre de usuario en WhatsApp: pasos para crearlo y dejar de compartir el número

No existe un directorio público de nombres, lo que refuerza la privacidad de los usuarios

Nombre de usuario en WhatsApp: pasos para crearlo y dejar de compartir el número

Por qué Jensen Huang afirma que este es el mejor momento de la historia para emprender un negocio

El CEO de Nvidia considera que el aprendizaje continuo es clave para los emprendedores actuales

Por qué Jensen Huang afirma que este es el mejor momento de la historia para emprender un negocio

xAI, empresa de Elon Musk, demanda a Minnesota por prohibir uso de IA para crear imágenes de personas sin ropa

La compañía cuestiona el alcance y la constitucionalidad de la regulación estatal sobre imágenes creadas con IA

xAI, empresa de Elon Musk, demanda a Minnesota por prohibir uso de IA para crear imágenes de personas sin ropa

Así podría afectar a tu estado de ánimo el tiempo que pasas conectado a internet

Investigadores de la Universidad de Duisburg-Essen analizaron la relación entre tiempo en línea y bienestar emocional

Así podría afectar a tu estado de ánimo el tiempo que pasas conectado a internet

DEPORTES

La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

River Plate hizo oficial la contratación de Tobías Andrada como su séptimo refuerzo en el mercado: el monto de la operación

Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

Del renacer a la polémica: el llamativo partido de Bernard Tomic que generó una ola de críticas por su actitud

El inesperado club que quiere a Vozinha después de que Colo Colo anunció la contratación del arquero figura del Mundial

TELESHOW

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El tierno reencuentro de Alex Caniggia con Melody Luz y su hija: besos, juegos y risas

Luck Ra explicó por qué se separó de La Joaqui y habló de los rumores de infidelidad: “Me duele que duden”

La prima de Thiago Medina habló tras su denuncia por abuso sexual al exGran Hermano: “Nadie sabe lo que yo pasé”

Maxi López y Daniela Christiansson celebraron los siete meses de su hijo Lando desde Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

El Salvador refuerza apoyo agrícola frente a la fase más fuerte de El Niño

El Salvador: La Defensoría del Consumidor lanza un operativo nacional para retirar productos vencidos

‘Los domingos’, la película española que reabre el debate sobre familia y religión en pleno siglo XXI

Panamá: La fiscalía ordenó la aprehensión de 13 personas vinculadas con La Mafia Filipina