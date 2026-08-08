Juanicar contó cómo vive sus primeras horas fuera de Gran Hermano tras salir por la salud de su mamá: “Ella colapsó por completo”

Luego de abandonar Gran Hermano para acompañar a su mamá Roxana tras un delicado problema de salud, Juanicar rompió el silencio y habló de la situación

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Tras su salida entre lágrimas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Juanicar abrió la puerta de su intimidad y relató cómo vive sus primeras horas fuera del programa. En ese marco, el joven también se refirió a la situación de salud de su madre, Roxana.

El ex participante decidió abandonar la competencia luego de que la producción recibiera un aviso de su familia sobre una complicación médica de su madre. Según trascendió, Roxana tuvo un episodio cardíaco relacionado con el estrés. Juanicar tomó conocimiento del hecho en el confesionario y optó por salir de la casa para acompañarla.

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Así las cosas, en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe), el exparticipante explicó que pasó la noche junto a su madre y que ahora está enfocado en ayudarla durante su recuperación. “Recién agarro el celular después de una noche muy rara, estoy un poco aturdido. Estuve toda la noche con mi mamá y ahora tengo que hacer mandados porque ella no puede hacer nada y me tengo que encargar”, contó.

De acuerdo con su testimonio, Roxana atravesó un problema de salud tras un período de mucho estrés: “Fue acumulando cosas. Mi hermanito me contó que mi mamá colapsó por completo y la tuvieron que llevar a la clínica para hacerle estudios. Ya le pasó en otras oportunidades”.

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Entre lágrimas, Juanicar abandonó la casa de Gran Hermano: “Me voy con mi mamá”

Juanicar señaló que, antes de ingresar al reality, había dejado en claro que si su familia enfrentaba algún inconveniente, él abandonaría el juego. “Siempre priorizo a mi familia, está antes que mi vida y mi carrera”, sostuvo. Remarcó que nunca dudó en elegir acompañar a sus seres queridos en caso de una emergencia.

También aseguró que no se arrepiente de su decisión: “Estoy acompañando a mi mamá y lo voy a seguir haciendo, digan lo que digan. No me arrepiento porque no sé hasta qué punto hubiese llegado su colapso”.

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Agregó que su madre recibió numerosos mensajes de odio en redes sociales, lo que agravó su estado. “Colapsó completamente. No me hubiera gustado avanzar en el programa sabiendo que mi mamá estaba así”, afirmó.

Destacó que, al ingresar al reality, aceptaba las críticas hacia él, pero consideró que la situación cambia cuando afecta a su familia. “Una cosa es el juego y otra mi vida personal, y mi familia siempre va a estar primero”, expresó.

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Finalmente, cuestionó el nivel de agresividad en redes sociales en torno al programa. “Quiero que se hable de esto y se exponga. No es normal. Entiendo que el juego genera pasiones, pero el nivel de odio es terrible. Lo que veo ahora en X es espantoso, no lo puedo entender”, concluyó.

Las polémicas declaraciones de Eliana Guercio tras confirmarse que Juanicar abandonó Gran Hermano para acompañar a su madre

La salida del joven del ciclo generó todo tipo de comentarios en las redes y en el propio estudio del programa. Como si fuera poco, el reality sumó una nueva capa de controversia tras un fuerte comentario de Eliana Guercio. El episodio, que ya había generado suspicacias por la forma en que se comunicó la noticia al participante, derivó en un intenso debate sobre las motivaciones familiares y las reglas del juego.

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La polémica se encendió cuando la panelista, sin rodeos, cuestionó la actitud de la madre de Juanicar, quien había pedido formalmente al programa que su hijo abandonara el certamen tras enterarse de que tenía problemas de salud. Guercio opinó que, salvo que se tratara de un caso extremo, “para poner tu prioridad antes que la de tu hijo tiene que ser un caso de vida o muerte, más con las ganas que tenía este chico de jugar en Gran Hermano”. Esta declaración, replicada y debatida en redes sociales, abrió interrogantes sobre el verdadero motivo de la salida del actor.

La panelista Marisa Brel dio voz a esa hipótesis en pleno aire: “Cuando salió algún familiar de la casa realmente había un riesgo y no sé si hoy es así”. Luego fue más allá al plantear: “No quiero pensar que lo sacaron porque no querían que saliera de placa”. El dato que alimentó estas sospechas fue que Juanicar se encontraba nominado y trascendió que acumulaba un porcentaje de votos negativos superior al 52,6%.

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