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IA de Microsoft te dice por qué tu PC con Windows 11 va lenta

La herramienta PC Insights ofrece diagnósticos instantáneos sobre el rendimiento del sistema

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Copilot analiza el uso de CPU, RAM y almacenamiento para detectar causas de lentitud en la computadora. (Europa Press)
Copilot analiza el uso de CPU, RAM y almacenamiento para detectar causas de lentitud en la computadora. (Europa Press)

Microsoft ha comenzado a probar una función basada en inteligencia artificial que busca explicar a los usuarios de Windows 11 las razones detrás de las ralentizaciones en sus computadoras.

La compañía de Redmond ha integrado una herramienta llamada PC Insights en una versión preliminar de su sistema operativo, que permite analizar en tiempo real el estado del equipo y responder preguntas sobre su rendimiento, según informó el portal Windows Latest.

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Así funciona PC Insights en Windows 11

La nueva función se encuentra disponible para un grupo reducido de usuarios en Estados Unidos que participan en el programa Insider de Microsoft. Gracias a esta integración, cualquier persona puede consultar el estado de su computadora utilizando lenguaje natural para obtener respuestas inmediatas sobre el uso de recursos, el espacio disponible o los dispositivos conectados.

Basta con preguntar a la inteligencia artificial si hay suficiente espacio para instalar un juego o cuál es el uso actual de la memoria RAM, y la herramienta analiza el hardware al instante.

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Microsoft actualiza Copilot con nuevas funciones.
Microsoft asegura que la inteligencia artificial no accede a archivos personales sin permiso del usuario.

PC Insights permite acceder a información sobre el uso de CPU, memoria RAM y GPU, así como calcular el espacio de almacenamiento disponible y la capacidad total del disco. Además, la inteligencia artificial reconoce dispositivos conectados a través de USB, como discos duros externos, impresoras y cámaras web, e identifica el estado de la red Wi-Fi, Bluetooth y la salud de la batería, cuando corresponde.

Microsoft asegura que la IA no accede al contenido de los archivos personales salvo que el usuario lo autorice de manera explícita. Sin embargo, sí puede calcular el tamaño de carpetas como Documentos o Descargas para informar sobre el consumo de espacio.

El papel de Copilot y sus limitaciones actuales

La función de diagnóstico se integra en la aplicación Copilot, el asistente virtual de Microsoft. Copilot puede informar sobre el estado de los componentes, pero no ejecutar acciones para resolver los problemas detectados. En su versión actual, el asistente solo lee información del equipo y no puede modificar configuraciones ni liberar recursos de forma automática.

Un monitor de ordenador muestra el Explorador de Archivos de Windows 11 con las unidades de disco duro (C: y D:) y las carpetas principales en una mesa de madera.
El consumo de hasta 1 GB de RAM por parte de Copilot podría impactar equipos con recursos limitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft plantea esta función como una alternativa intuitiva al clásico Administrador de tareas de Windows 11. Tradicionalmente, los usuarios más experimentados recurren a la combinación Ctrl + Alt + Supr para identificar procesos que consumen memoria o procesador. Con Copilot, quienes no tienen conocimientos técnicos pueden preguntar directamente cuál es el uso de la RAM o el motivo del bajo rendimiento, y obtener detalles específicos sin navegar por menús complejos.

Impacto en el rendimiento y privacidad

Uno de los puntos señalados es el consumo de recursos de la propia aplicación Copilot. La herramienta puede utilizar hasta 1 GB de memoria RAM incluso cuando no realiza ninguna tarea, lo que podría afectar el rendimiento de equipos con especificaciones limitadas.

Respecto a la privacidad, Microsoft aclaró que los archivos personales y la información del sistema no se emplean para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Únicamente los datos de conversaciones mantenidas con Copilot, como preguntas y respuestas, pueden utilizarse para mejorar la experiencia, siempre de acuerdo con la configuración de privacidad elegida por el usuario.

Un desarrollador creo un script que te permite deshabilitar la IA de Windows 11.
La función está en pruebas y se espera su llegada a más usuarios en próximas actualizaciones de Windows 11. (Foto: Microsoft)

Por el momento, PC Insights no tiene una fecha oficial de lanzamiento. La función se encuentra en fase de pruebas y llegará próximamente a las versiones Insider del sistema operativo. A diferencia de intentos previos, esta característica no será exclusiva de los equipos denominados Copilot+ PC, sino que estará disponible para una base más amplia de usuarios.

Microsoft busca que PC Insights se convierta en una herramienta útil para quienes desean entender mejor el rendimiento de su equipo sin necesidad de conocimientos avanzados, aunque todavía no ofrece soluciones automáticas a los problemas detectados. La evolución de esta función dependerá de los resultados obtenidos durante la fase de pruebas y de los comentarios de los usuarios seleccionados.

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