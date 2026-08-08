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Pánico en la ruta 19 de Córdoba: un micro se prendió fuego en pleno viaje con 22 pasajeros a bordo

Ocurrió durante la mañana de este sábado en el kilómetro 215, cerca de Arroyito. El incendio comenzó en el motor. El ómnibus quedó con destrucción total. No hubo heridos

La unidad de la empresa El Turista se incendió sobre la Ruta 19: el equipaje en bodega se perdió en su totalidad

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Un colectivo de la empresa El Turista se incendió por completo esta mañana sobre la Ruta Nacional 19, a la altura de Arroyito.

Afortunadamente, los 22 pasajeros que estaban a bordo lograron bajar a tiempo y no hubo heridos. El episodio obligó a interrumpir el tránsito y dejó pérdidas totales en la unidad.

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El hecho ocurrió en el kilómetro 215, entre Arroyito y El Fuertecito. Según reconstruyeron las autoridades cordobesas, por las declaraciones de los testigos, el chofer advirtió un desperfecto en el radiador, alrededor de las 9.30, una falla que habría desencadenado el fuego.

Autobús de dos pisos incendiado y humeante a un lado de la carretera, con varios bomberos que usan mangueras para extinguir el fuego en el pasto
El chofer advirtió un desperfecto en el radiador, luego de ser alertado por algunos pasajeros, falla que habría desencadenado el fuego (Policía de Córdoba)

El micro viajaba con pasaje casi completo y tenía como destino la ciudad de San Francisco, de acuerdo con reconstrucciones publicadas por medios locales. Los 22 pasajeros bajaron del vehículo antes de que las llamas consumieran la carrocería, ante el desconcierto de los presentes.

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El fuego comenzó tras una alerta

Según contó un pasajero, citado por La Nueva Mañana, las personas ubicadas en los asientos traseros advirtieron humo y olor a quemado y alertaron al conductor. El chofer detuvo de inmediato la marcha y todos los ocupantes abandonaron la unidad pocos minutos antes de que quedara envuelta por el fuego.

“Alcanzaron a salir todos los pasajeros, que están bien, y llegaron al lugar Bomberos Voluntarios de Arroyito, que rápidamente con la autobomba y otro camión hidrante comenzaron con las tareas de extinción del fuego”, relató el testigo al medio. El ómnibus sufrió destrucción total y los pasajeros que llevaban equipaje en la bodega lo perdieron por completo.

Efectivos de la Departamental Ansenuza y de Policía Caminera llegaron al lugar cuando el vehículo ya estaba completamente tomado por las llamas, de acuerdo con lo informado por la policía y replicado.

El siniestro provocó una gran columna de humo negro y obligó a interrumpir la circulación sobre la Ruta Nacional 19 en ambas direcciones. El tránsito fue desviado por caminos rurales mientras se desarrollaba el operativo en la zona.

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