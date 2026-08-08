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Los 21 fichajes más importantes que se acordaron hasta el momento en el mercado de pases europeo

Cuando todavía resta casi un mes en la mayoría de las ligas, ya se llevaron a cabo varias contrataciones de alto perfil en España, Italia, Inglaterra, Países Bajos y Turquía

mercado de pases de europa
Stones (Inter), Ter Stegen (Ajax), Gordon (Barcelona) y Mastantuono (Fiorentina) son algunos de los pases más sobresalientes del mercado actual
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El mercado europeo de transferencias ya acumuló operaciones por más de 2.100 millones de euros antes de entrar en su recta final, con movimientos que van desde traspasos récord en la Premier League de Inglaterra hasta libres de alto perfil en La Liga de España y la Serie A de Italia.

Morgan Rogers (de Aston Villa a Chelsea) y Elliot Anderson (de Nottingham Forest a Manchester City) protagonizaron las dos operaciones más costosas del verano, con 138 millones y 135 millones de euros respectivamente, ambas récords históricos para jugadores británicos batidos con apenas semanas de diferencia. El Tottenham Hotspur fue el club que más desembolsó: fichó al mediocampista italiano Sandro Tonali (procedente del Newcastle United) y al portugués Mateus Fernandes (del West Ham United) con un costo global de casi 200 millones de euros, además de incorporar al defensor argentino Marcos Senesi desde el Bournemouth sin cargo alguno.

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La actividad no se limitó a Inglaterra. El Barcelona sumó al extremo inglés Anthony Gordon (desde el Newcastle United) y al alemán Karim Adeyemi (desde el Borussia Dortmund). El Real Madrid, por su parte, cerró la llegada libre de Bernardo Silva (desde el Manchester City) y la del lateral Marc Cucurella (desde el Chelsea), además de acordar en las últimas horas el fichaje récord para la historia merengue del marfileño Yan Diomandé (desde el RB Leipzig) por una cifra que podría alcanzar los 140 millones de euros.

En Italia, el AC Milan batió su propio récord con la compra del delantero portugués Gonçalo Ramos al Paris Saint-Germain por alrededor de 74 millones de la moneda europea, mientras que la Juventus incorporó al francés Randal Kolo Muani (desde el PSG). El Inter de Milán, en tanto, sumó al defensor inglés John Stones como agente libre tras su salida del Manchester City.

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Otros movimientos destacados: Alejandro Garnacho (desde el Chelsea) llegó al Aston Villa en préstamo con obligación de compra, Santiago Castro (desde el Bologna) firmó con la AS Roma por unos 35 millones, Marc-André ter Stegen (desde el FC Barcelona) fue cedido al Ajax por una temporada, Franco Mastantuono (desde el Real Madrid) llegó en préstamo a la Fiorentina, y el argentino Valentín Barco (desde el RC Strasbourg) firmó con el Chelsea hasta 2033. El egipcio Mohamed Salah, libre tras nueve años en el Liverpool, eligió al Trabzonspor turco por sobre las ofertas de Arabia Saudita, con un contrato de dos años.

El libro de pases permanece abierto en todas las grandes ligas. Inglaterra, España, Italia y Francia cierran sus actividades el martes 1 de septiembre. Alemania bajará su persiana el lunes 31 de agosto. Portugal tiene el plazo más extenso de las ligas de referencia, con cierre el martes 15 de septiembre. Turquía, cuyo mercado cobró visibilidad con la llegada de Salah al Trabzonspor, concluirá el viernes 4 de septiembre.

LOS PASES MÁS RESONANTES DEL MERCADO DE EUROPA

Hombre sonriente con traje azul y camisa blanca de brazos cruzados, frente a una pantalla con 'WELCOME JOHN' y el logo del Inter Milan, junto a trofeos dorados
Luego de una década en el Manchester City, el defensor John Stones cambió de club a los 32 años: llegó libre al Inter de Milán y firmó hasta 2028
Hombre sonriendo con camiseta de portero verde y guantes blancos. En la camiseta se ven los logos de Adidas y del AFC Ajax
A los 34 años, el arquero alemán Marc-André ter Stegen saldrá otra vez a préstamo desde Barcelona tras su cesión en Girona: estará una temporada en Ajax de Países Bajos
Hombre de piel oscura con camiseta de fútbol de rayas blancas y negras, cuello blanco. Logotipos dorados de Adidas, Juventus, Jeep, Visit Detroit. Logotipo parcial en manga
Juventus pagó un monto inicial de 38 millones de euros y compró el pase del delantero Randal Kolo Muani al París Saint Germain. El francés de 27 años estuvo cedido en el club italiano en 2025, pero luego fue a préstamo al Tottenham.
Anthony Gordon firmó con Barcelona
Anthony Gordon, delantero inglés de 25 años firmó contrato por cinco temporadas con el Barcelona: pagaron 70 millones de euros fijos y otros 10 en variables a Newcastle según los informes de medios catalanes
Bernardo Silva firmó en Real Madrid
Tras casi diez años en Manchester City, el mediocampista portugués Bernardo Silva firmó libre a los 31 años con Real Madrid hasta junio de 2028
Hombre sonriente con chaqueta azul sostiene camiseta celeste de fútbol con "ANDERSON" y "2031" sobre fondo oscuro con logo del Manchester City y textos
Elliot Anderson, centrocampista inglés de 23 años, pasó del Nottingham Forest al Manchester City: lo pagaron cerca de 155 millones de dólares y firmó hasta 2031
Jugador con camiseta azul sentado firmando. Hombre con camiseta negra de pie a su lado. Fondo azul con escudo Chelsea F.C. y logos de Bingx, IFS.ai, Legora, Nike
Tras el pase récord de Anderson al City, el fichaje de Morgan Rogers de Aston Villa al Chelsea lo superó: pagaron 157 millones por el delantero de 23 años y lo convirtieron en el jugador británico más caro de la historia. Firmó contrato hasta 2033
Un hombre con barba y camiseta de fútbol azul y granate con los logos de Turquía y Trabzonspor firma un documento con un bolígrafo sobre una mesa
A los 34 años, el delantero egipcio Mohamed Salah firmó contrato por dos temporadas con el Trabzonspor de Turquía luego de nueve años en el Liverpool de la Premier League
Hombre sonriente con camiseta del FC Barcelona que dice "ADEYEMI 2031", frente a una maqueta de un estadio y el escudo del club
Luego de cuatro temporadas en Borussia Dortmund, el alemán Karim Adeyemi firmó con el Barcelona hasta 2031: pagaron unos 22 millones de euros
Dos hombres, Alejandro Garnacho y Unai Emery, se dan la mano frente a una pared roja con el escudo del Aston Villa
Alejandro Garnacho firmó en Aston Villa a préstamo con obligación de compra que rondaría los 50 millones de euros. Chelsea había comprado el pase del delantero de 22 años al Manchester United en agosto del 2025
Hombre sonriente, Santiago Castro, sostiene una camiseta de fútbol roja con el número nueve y su nombre. Detrás, letras de AS Roma en una pared blanca
Santiago Castro, goleador argentino surgido de Vélez, dio un nuevo salto a los 21 años tras un fructífero paso por Bologna: firmó con Roma hasta 2031, que pagó unos 35 millones de euros por su ficha
Hombre de piel oscura con rastas corre en un campo de césped. Viste camiseta y pantalón corto verde oscuro con detalles rojos y zapatillas deportivas
Real Madrid pagó 125 millones de euros por el pase del delantero Yan Diomandé y le firmó contrato por siete temporadas (30 de junio de 2033). El jugador de 19 años de Costa de Marfil debutó en Leganés de España y llega tras una temporada en el RB Leipzig de Alemania
camiseta blanca de Real Madrid, logos Adidas, Emirates y HP, franjas rojas. Manos unidas en primer plano. Fondo azul oscuro
Antes del inicio del Mundial, Real Madrid confirmó la compra de Marc Cucurella al Chelsea por unos 55 millones de euros y le hizo contrato hasta el 30 de junio de 2032. El lateral de 28 años surgido de Barcelona pasó cinco temporadas en la Premier League inglesa
Goncalo Ramos firmó con el Milan: en la foto con el DT Ruben Amorim
Milan contrató al delantero portugués Gonçalo Ramos. El jugador de 25 años, que salió del Benfica, llegó desde el PSG de Francia a cambio de unos 84 millones de dólares y firmó hasta el 30 de junio de 2031. En la foto, con el flamante DT Rúben Amorim, quien reemplazó en este mercado de pases a Massimiliano Allegri
Un hombre joven sonríe y sostiene una bufanda azul y morada que dice "Fiorentina" con el logo del equipo. Viste una camiseta morada
A punto de cumplir 19 años, Franco Mastantuono dejó Real Madrid tras su primera temporada y firmó por un año cedido a préstamo en Fiorentina
Hombre joven sonriente con cabello rizado y barba, vistiendo camiseta blanca y azul marino del Tottenham Hotspur con el logo de Kraken, mostrando tatuajes en los brazos.
Tras quedar libre del Bournemouth luego de cuatro años, el defensor argentino Marcos Senesi firmó por cuatro temporadas con el Tottenham
Hombre joven con barba, camiseta blanca de fútbol con el escudo del Tottenham y logo de Nike y AIA, brazos tatuados, fondo con bandera del equipo
El mediocampista italiano Sandro Tonali, de 26 años, fue adquirido por Tottenham en una cifra cercana a los 100 millones de euros. El ex Newcastle, Milán y Brescia firmó hasta 2032
Hombre joven sonríe y sostiene una camiseta blanca de fútbol con las letras "M. FERNANDES" y el número dieciocho en azul
Con apenas 21 años, el mediocampista portugués Mateus Fernandes sumará un nuevo paso en su carrera: Tottenham pagó casi 100 millones por su pase al West Ham
Gonzalo García firmó con Fulham de Inglaterra
Surgido de la cantera del Real Madrid, Gonzalo García dejó el club Merengue a los 22 años y firmó con Fulham hasta 2031: el club inglés desembolsó más de 40 millones de dólares
Un jugador del Real Madrid con uniforme verde corre en un campo de césped; un hombre con camiseta blanca y pantalón rojo del Real Madrid lo observa de pie
El lateral neerlandés Denzel Dumfries de 30 años es otro de los refuerzos del Real Madrid de José Mourinho: desembolsó unos 20 millones de euros para comprarlo al Inter y le hizo contrato hasta 2030

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