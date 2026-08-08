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El gobierno de República Dominicana acelera la entrega de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027

La institución reportó 744,489 paquetes ya despachados en el Distrito Nacional y 10 provincias, y anunció operativos reforzados, con jornadas extendidas y más personal, para completar los envíos antes del inicio de clases

La utilería gratuita y el uniforme oficial reducirían la carga de los hogares, mientras más de 1.4 millones de hogares esperan el retiro coordinado por cada plantel del sistema público. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La utilería gratuita y el uniforme oficial reducirían la carga de los hogares, mientras más de 1.4 millones de hogares esperan el retiro coordinado por cada plantel del sistema público. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El INABIE informó que avanza la distribución de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027 con una operación reforzada que busca acelerar los despachos antes del inicio de clases, en un programa que alcanzará a más de 1.8 millones de estudiantes y que la institución presenta como un alivio directo para la economía de las familias.

La entidad ya ha entregado 744,489 kits escolares en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Santiago, Bahoruco, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata. A esa escala se sumará este sábado una distribución de más de 16,950 kits en el Distrito Educativo 12-01 de Higüey para estudiantes de 21 centros educativos.

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El proceso continuará la próxima semana en la región Nordeste, con el inicio de las entregas destinadas a los centros educativos de Nagua. Para sostener ese ritmo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil extendió las jornadas de trabajo y fortaleció sus equipos operativos con el fin de mantener un flujo continuo hacia los planteles.

La distribución se canaliza a través de los 122 distritos educativos. Desde allí, los directores de los centros retiran los kits y luego coordinan la entrega a estudiantes y familias según la organización definida por cada escuela.

El programa alcanzará a 1.8 millones de estudiantes de 6.577 centros públicos

El alcance total previsto por el programa es de más de 1,8 millones de estudiantes de 6.577 centros educativos del sistema público, con impacto directo sobre más de 1,4 millones de familias. Cada plantel informará a padres, madres y tutores la fecha y el procedimiento para retirar la utilería.

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La distribución de utilería escolar se canaliza a través de 122 distritos educativos y cada escuela define la entrega a estudiantes y familias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La distribución de utilería escolar se canaliza a través de 122 distritos educativos y cada escuela define la entrega a estudiantes y familias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Cada alumno recibirá sin costo un kit escolar con insumos esenciales de acuerdo con su nivel educativo, además del uniforme oficial compuesto por polocher, pantalón, medias y zapatos, conforme al modelo aprobado por el Ministerio de Educación.

El INABIE calcula que esa entrega representa un ahorro de entre RD 3.864 y RD 5.433 por estudiante. La institución sostiene que ese margen reduce la presión económica sobre los hogares y facilita que los alumnos lleguen a clases con lo necesario desde el primer día.

Familias y directivos describen la entrega como un alivio económico antes del inicio de clases

A medida que los centros reciben los kits, también avanza la distribución entre las familias. Padres y equipos directivos destacaron el respaldo que representa la medida para la preparación del nuevo año escolar.

Elizabeth Serrano, madre de la estudiante Lizbeth Rosa Serrano del Politécnico Manuel Aurelio Tavárez Justo de Villas Agrícolas, dijo: “Estoy muy agradecida porque mi hija recibió su utilería escolar completa. Esto representa un gran alivio para nuestra economía, ya que no tendremos que invertir en zapatos, pantalones, polocher, mochila y otros útiles, por lo que ella podrá asistir a clases desde el primer día con todo lo que necesita para iniciar el año escolar”.

Francisco Alberto Cuello, padre de una estudiante del Liceo Juan Pablo Duarte, afirmó: “Recibir la utilería escolar antes del inicio de las clases nos ayuda mucho como padres. Es una tranquilidad saber que nuestros hijos cuentan con sus uniformes y útiles para comenzar el año escolar sin contratiempos”.

El INABIE estima que la utilería escolar genera un ahorro de entre RD 3.864 y RD 5.433 por estudiante, un alivio económico que padres y directivos destacaron antes del inicio de clases. (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El INABIE estima que la utilería escolar genera un ahorro de entre RD 3.864 y RD 5.433 por estudiante, un alivio económico que padres y directivos destacaron antes del inicio de clases. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Desde la gestión escolar también subrayaron la organización de las entregas. Jameson Montero Montás, coordinador pedagógico del Politécnico Manuel Aurelio Tavárez Justo, explicó: “Hemos recibido la utilería escolar a través del Distrito Educativo 15-02 y la estamos entregando a los padres conforme avanza el proceso de reinscripción, para que nuestros estudiantes puedan iniciar el año escolar desde el primer día con su uniforme completo y todos los insumos necesarios para su aprendizaje”.

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