Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 20 años de cárcel a Melvin Javier Osegueda Claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 20 años de cárcel a Melvin Javier Osegueda Claros tras hallarlo culpable de agresión sexual y acoso contra dos estudiantes menores de edad en un centro escolar del distrito de Santiago de María. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la sentencia incluye 16 años por agresión sexual en menor o incapaz continuada y cuatro años por acoso sexual.

La investigación de la FGR determinó que los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas, dos alumnas de nueve y 12 años, denunciaron los hechos el 22 de octubre de ese año, lo que permitió a las autoridades iniciar el proceso penal.

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La Fiscalía General de la República señaló que Osegueda Claros se valió de su cargo dentro de la institución educativa para acercarse a las menores y cometer los delitos.

El proceso judicial se desarrolló bajo estrictas medidas de protección para las víctimas, quienes prestaron declaración en cámara Gesell, según informaron fuentes de la FGR. La Fiscalía indicó que la denuncia presentada por las familias permitió el avance del caso y la obtención de pruebas. “El tribunal valoró la evidencia presentada y dictó una sentencia ejemplar para este tipo de delitos”, señala el comunicado de la FGR.

El Tribunal de Sentencia de Usulután dicta una condena que marca un precedente en un caso escolar de Santiago de María (Foto cortesía FGR)

Las víctimas contaron con el acompañamiento de unidades especializadas de la FGR durante todo el proceso judicial.

Otros casos

Un juzgado de la capital decretó en junio la detención provisional contra Miguel Ángel R. T., quien enfrenta graves acusaciones por su presunta vinculación con la producción de material de abuso sexual infantil y agresiones en perjuicio de dos menores de edad.

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La medida fue dictada por el Juzgado de Primero de Paz de San Salvador, tras valorar los elementos presentados por la representación fiscal durante la audiencia inicial.

Miguel Ángel fue capturado el pasado 12 de junio en el distrito de Soyapango, zona de San Salvador Este, mediante un operativo conjunto ejecutado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC).

El expediente incluyó acompañamiento de unidades especializadas y resguardo permanente para dos estudiantes, mientras el tribunal revisó la prueba reunida por el Ministerio Público desde la denuncia presentada en 2025 (Imagen de referencia, cortesía Dos Escuelas Por Día)

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía, el proceso se originó a raíz de un aviso ciudadano que alertaba sobre las actividades del imputado, a quien se le señala como presunto creador y distribuidor de material de abuso sexual infantil utilizando herramientas digitales. Durante el desarrollo de la audiencia, la FGR expuso una serie de elementos de prueba, entre los que destacan documentos, peritajes técnicos y testimonios recabados durante la fase inicial de la investigación.

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Además, en abril Dagoberto Cerón Martínez fue condenado a 54 años y ocho meses de prisión por abusar y agredir sexualmente a una menor de edad durante varios años. El imputado mantenía una relación de confianza con su entorno familiar, situación que el sujeto aprovechó para cometer los abusos, en una zona rural del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste.

Cerón Martínez obligaba a la menor a ver material pornográfico con el propósito de continuar las agresiones. La víctima denunció los hechos en 2025, cuando ya era mayor de edad.