El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi como embajadora ante Nicaragua (Foto cortesía Departamento de Estado)

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El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi para convertirse en embajadora ante Nicaragua, según la Casa Blanca en su apartado de nominaciones al Senado. La postulación la define como miembro de carrera del Servicio Exterior Superior con rango de ministra consejera.

La Casa Blanca publicó la nominación con esta formulación: “Natasha Franceschi, de California, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, con rango de Ministra Consejera, será Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América ante la República de Nicaragua”.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Franceschi es subsecretaria adjunta para Asuntos del Levante y Siria en la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente. En los tres años previos, fue encargada de negocios interina y jefa adjunta de misión en Túnez, y antes ocupó la jefatura adjunta de misión en la embajada en Eslovaquia.

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Trayectoria diplomática

Su trayectoria también incluye cargos como directora de la Oficina de Asuntos del Cáucaso y Conflictos Regionales y subdirectora de la Oficina de Asuntos de la Península Arábiga, además de funciones en la embajada en Bagdad y en la misión ante la OTAN.

La Casa Blanca nomina a Natasha Franceschi en Nicaragua (Captura de pantalla del portal gubernamental).

El Departamento de Estado indicó que prestó servicios en Pakistán, Kazajistán, Bosnia y Rusia, y que se graduó en Swarthmore College y en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts.

“Prestó servicios en Pakistán, Kazajistán, Bosnia, Rusia y ocupó diversos cargos en las Oficinas de Asuntos del Cercano Oriente y Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado”, detalla el portal gubernamental sobre Franceschi.

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Llamados enérgicos desde Estados Unidos a la dictadura de Ortega-Murillo

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió el 21 de julio de 2026 una declaración del secretario de Estado Marco Rubio en la que afirmó que la postura del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua “nunca más celebrará elecciones” expone el carácter autoritario del gobierno que encabeza junto con Rosario Murillo.

En el comunicado, Rubio sostuvo que Ortega y Murillo “han abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular” y vinculó esa afirmación con lo que definió como “la dictadura de su familia”.

Estados Unidos ha señalado en repetidas veces las decisiones de la dictadura de Murillo-Ortega para con el pueblo de Nicaragua.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense. También llamó a otros países a actuar: “Estados Unidos insta a la comunidad internacional a unir fuerzas para demostrar a la dictadura Murillo-Ortega que no puede esperar mantener relaciones normales con otras naciones cuando está socavando los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”.

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Además, el Informe sobre Derechos Humanos 2024 sobre Nicaragua divulgado por el portal de la Embajada Estadounidense en ese país afirmó que la situación de las garantías fundamentales empeoró durante ese año y que el gobierno intensificó los ataques a las libertades civiles, además de violar la libertad religiosa mediante el acoso y la detención de feligreses y líderes religiosos. El documento señaló que el Estado no adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a funcionarios responsables de abusos, y que las autoridades no investigaron ni procesaron acciones atribuidas a grupos que actuaron coordinados con fuerzas de seguridad.