Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi como embajadora ante Nicaragua

La Casa Blanca informó que envió al Senado la postulación de una funcionaria de carrera del Servicio Exterior Superior, con rango de ministra consejera, para representar al país en Managua

Mujer con blazer naranja y collar de perlas negras sonríe de frente, con la bandera de Estados Unidos parcialmente visible a su izquierda sobre fondo azul.
El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi como embajadora ante Nicaragua (Foto cortesía Departamento de Estado)
Guardar

El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi para convertirse en embajadora ante Nicaragua, según la Casa Blanca en su apartado de nominaciones al Senado. La postulación la define como miembro de carrera del Servicio Exterior Superior con rango de ministra consejera.

La Casa Blanca publicó la nominación con esta formulación: “Natasha Franceschi, de California, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, con rango de Ministra Consejera, será Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América ante la República de Nicaragua”.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Franceschi es subsecretaria adjunta para Asuntos del Levante y Siria en la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente. En los tres años previos, fue encargada de negocios interina y jefa adjunta de misión en Túnez, y antes ocupó la jefatura adjunta de misión en la embajada en Eslovaquia.

PUBLICIDAD

Trayectoria diplomática

Su trayectoria también incluye cargos como directora de la Oficina de Asuntos del Cáucaso y Conflictos Regionales y subdirectora de la Oficina de Asuntos de la Península Arábiga, además de funciones en la embajada en Bagdad y en la misión ante la OTAN.

La Casa Blanca nomina a Natasha Franceschi en Nicaragua (Captura de pantalla del portal gubernamental).
La Casa Blanca nomina a Natasha Franceschi en Nicaragua (Captura de pantalla del portal gubernamental).

El Departamento de Estado indicó que prestó servicios en Pakistán, Kazajistán, Bosnia y Rusia, y que se graduó en Swarthmore College y en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts.

“Prestó servicios en Pakistán, Kazajistán, Bosnia, Rusia y ocupó diversos cargos en las Oficinas de Asuntos del Cercano Oriente y Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado”, detalla el portal gubernamental sobre Franceschi.

PUBLICIDAD

Llamados enérgicos desde Estados Unidos a la dictadura de Ortega-Murillo

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió el 21 de julio de 2026 una declaración del secretario de Estado Marco Rubio en la que afirmó que la postura del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua “nunca más celebrará elecciones” expone el carácter autoritario del gobierno que encabeza junto con Rosario Murillo.

En el comunicado, Rubio sostuvo que Ortega y Murillo “han abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular” y vinculó esa afirmación con lo que definió como “la dictadura de su familia”.

Estados Unidos ha señalado en repetidas veces las decisiones de la dictadura de Murillo-Ortega para con el pueblo de Nicaragua.
Estados Unidos ha señalado en repetidas veces las decisiones de la dictadura de Murillo-Ortega para con el pueblo de Nicaragua.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense. También llamó a otros países a actuar: “Estados Unidos insta a la comunidad internacional a unir fuerzas para demostrar a la dictadura Murillo-Ortega que no puede esperar mantener relaciones normales con otras naciones cuando está socavando los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”.

Además, el Informe sobre Derechos Humanos 2024 sobre Nicaragua divulgado por el portal de la Embajada Estadounidense en ese país afirmó que la situación de las garantías fundamentales empeoró durante ese año y que el gobierno intensificó los ataques a las libertades civiles, además de violar la libertad religiosa mediante el acoso y la detención de feligreses y líderes religiosos. El documento señaló que el Estado no adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a funcionarios responsables de abusos, y que las autoridades no investigaron ni procesaron acciones atribuidas a grupos que actuaron coordinados con fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

NicaraguaDepartamento de Estado de Estados UnidosdiplomaciaEmbajada de los Estados UnidosManaguaCasa Blanca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

La cartera de Agricultura lanzó el programa Suelos y Agua para el Futuro durante el 35.º Congreso Nacional del Café, con medidas de manejo hídrico, conservación del terreno e información agroclimática para productores

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos, según el Ministerio Público

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

La conmemoración del 9 de agosto vuelve a poner cifras sobre una deuda regional: pobreza extrema, exclusión y acceso limitado a salud, educación y trabajo para comunidades originarias en varios países centroamericanos

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

El oficialismo presenta las reformas como garantía de estabilidad; la oposición y organismos internacionales lo describen como el cierre definitivo de la competencia electoral en el país centroamericano

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

El Tribunal de Sentencia de Usulután halló culpable a Melvin Javier Osegueda Claros por hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2025 en Santiago de María

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

TECNO

WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

Truco para abrir un menú secreto en iPhone y Android: desde WhatsApp hasta Call of Dutty

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

MUNDO

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo