La historia de Joffre Guerrón, el ecuatoriano que tuvo un paso fugaz por Boca y luego se convirtió en leyenda de la Copa Libertadores

Joffre Guerrón durante su paso por Boca Juniors

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Los registros oficiales de Boca Juniors dan cuenta de que el único ecuatoriano de la historia en defender la camiseta azul y oro fue el zaguero central Raúl Alfredo Pavo Noriega, quien formó parte del plantel en la temporada 1993/1994, en la que disputó 23 partidos oficiales (incluidos torneos nacionales e internacionales) y fue expulsado una vez. Sin embargo, una figura que supo descollar a nivel continental, también protagonizó un fugaz paso por las juveniles y reserva de Boca entre los años 2004 y 2006. Se trata de Joffre Guerrón, antecesor de Enner Valencia en la Ribera.

El oriundo de Imbabura debutó oficialmente en el Aucas de su país bajo la tutela del entrenador argentino Salvador Ragusa en el año 2001, cuando tenía apenas 16. Extremo de alta explosión, velocidad y potencia, llegó a convertir 5 tantos en la primera del elenco de Quito antes de abandonarlo sin autorización para probar suerte en Argentina con la camiseta boquense. Integró la Cuarta División xeneize en el año 2005, que era dirigida por José Malleo y contaba con jugadores como Nicolás Bertolo, Andrés Franzoia y el Pochi Cristian Chávez.

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En abril de 2005, el Chueco Abel Alves lo convocó y puso de titular en un partido de Reserva disputado en la Bombonera en modalidad de preliminar frente a Rosario Central. Boca contó esa tarde con varios profesionales que necesitaban sumar minutos para ponerse en forma y alineó a: Ezequiel Medrán; Marcelo Galarza, Matías Silvestre, Julio Barroso, Juan Krupoviesa; Sebastián Battaglia, Eduardo Casais, Enzo Gutiérrez; Guillermo Marino, Joffre Guerrón, que usó la 9, y Luis Escalada. Para el Canalla jugaron el arquero Cristian Álvarez, el Kity Cristian Villagra, Damián Ledesma e ingresó Emiliano Vecchio. Fue 1-1 con tantos de Marino y Gonzalo De Porras.

Joffre Guerrón frente a Juan Sebastián Verón en la serie de octavos de Libertadores que enfrentó a Liga de Quito y Estudiantes de La Plata en 2008 (Grosby)

Lo cierto es que, al igual que muchos juveniles que pedían pista abajo, Guerrón no fue considerado por el entonces entrenador Jorge Chino Benítez en una Primera que contaba en la ofensiva con nombres de la talla de Rodrigo Palacio, Martín Palermo, Marcelo Delgado, Guillermo Barros Schelotto y Mauro Boselli, y retornó a su país en 2006 para sumarse a las filas de una Liga de Quito dirigida por el Patón Edgardo Bauza que estuvo a punto de disputar una final de Libertadores contra Boca. En 2008, los ecuatorianos eliminaron en semifinales a América de México y se impusieron en tanda de penales en la serie decisiva ante Fluminense, que había derrotado al Xeneize en semis.

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Este certamen significó el gran salto en la carrera de Guerrón, que además de convertir tantos importantes en la campaña, como en octavos de final ante Estudiantes de La Plata, uno en tanda de penales ante San Lorenzo en cuartos, uno en la final de ida en Quito y el definitorio en la tanda de penales contra Fluminense, fue elegido como el mejor jugador de la competición. Su actuación lo llevó a ser comprado por el Getafe español en una suma superior a los 4 millones de dólares. En Europa solamente duró un año antes de ser cedido a Brasil, donde vistió las camisetas de Cruzeiro y Atlético Paranaense. Previo a recalar en el Azulao, estuvo tan cerca de jugar en River Plate que hasta llegó a realizar declaraciones como si fuera refuerzo: “Ya puedo decir que soy jugador de River, nomás me queda saber el día en que tengo que ir a la presentación. Conozco la cancha y es lindo jugar en un estadio tan bonito, que me deja mostrar todas mis virtudes”.

Contra el brasileño Maicon, en un partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Sudáfrica 2010 (AFP PHOTO/Rodrigo BUENDIA)

Inclusive hasta hizo referencia a su paso fugaz por Boca y aclaró en Radio Del Plata: “No es una revancha jugar en River, pero así es el fútbol y tengo la posibilidad de jugar acá y espero que me vaya mejor que en Boca, porque allí, en su momento, no quisieron invertir en mi. No llegué a ser conocido en Boca y, si le hago un gol, lo gritaría”. Finalmente firmó en Cruzeiro. También fue convocado para la selección ecuatoriana en las eliminatorias de Sudáfrica 2010 (la Tri no se clasificó) y Brasil 2014 (Renialdo Rueda lo excluyó de la nómina definitiva).

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Tras rescindir su contrato con Getafe, donde fue acusado de falta de profesionalismo, y después de un interesante paso por el Paranaense, el propio Guerrón contó que estuvo nuevamente a horas de firmar en River en el año 2012. Ya tenía las valijas armadas, pero el presidente lo llamó a la medianoche y cambió su rumbo sideralmente: fue transferido al Beijing Guoan de la Superliga China.

Guerrón en Atlético Paranaense (Grosby)

Tras dos años en suelo asiático, se unió a las filas de Tigres de Monterrey, donde disputó una nueva final de Copa Libertadores, pero esta vez con derrota justamente ante el Millonario dirigido por Marcelo Gallardo. A pesar del mal trago, Guerrón fue elegido nuevamente como el jugador más valioso de la competición. En México ganó uno de los tres títulos que obtuvo en su carrera, que se sumó a la Libertadores 2008 y el campeonato ecuatoriano de 2007 con Liga de Quito.

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Se retiró en 2018 tras sus pasos por Cruz Azul y Pumas de México, más una cesión en Barcelona de Guayaquil. Joffre Guerrón volcó su vida fuera del fútbol hacia la música y los negocios: hace años subió algunos videos a su canal de YouTube que sumaron miles de reproducciones. Antes de su retiro, había declarado: “Un buen ingeniero, arquitecto o tal vez cantante porque me gusta mucho la música”. Cuando colgó los botines, se dedicó a las bienes raíces en su país e inauguró un restaurante con temática futbolera, “El gol de Guerrón”.