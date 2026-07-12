Cómo la inteligencia artificial impulsa cambios en la asistencia humanitaria en zonas de riesgo

Las pruebas en Alemania mostraron que el todoterreno avanzó por aguas abiertas y superó obstáculos con control remoto (Centro Aeroespacial Alemán (DLR)

La inteligencia artificial está transformando de manera profunda la asistencia humanitaria, al aportar herramientas capaces de anticipar crisis alimentarias, cartografiar zonas devastadas y trasladar suministros a áreas de alto riesgo sin exponer a los cooperantes.

Según informó la agencia de noticias Euronews, la adaptación de tecnologías originalmente desarrolladas para la exploración espacial permite superar obstáculos logísticos en entornos marcados por conflictos, desastres naturales o infraestructuras colapsadas.

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Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), la Cruz Roja y varios socios tecnológicos participan en el proyecto AHEAD (Autonomous Humanitarian Emergency Aid Devices), que combina robótica avanzada y aprendizaje automático para optimizar la logística humanitaria. Esta iniciativa desarrolla vehículos todoterreno controlados a distancia y equipados con sensores inteligentes, lo que facilita el acceso a comunidades aisladas y disminuye la exposición a situaciones peligrosas.

Vehículos autónomos: de la exploración espacial a la emergencia humanitaria

La iniciativa reúne al PMA, al Centro Aeroespacial Alemán (DLR), a la Cruz Roja y a diversos socios tecnológicos para optimizar la distribución en emergencias (Crédito: DLR)

La experiencia del DLR en el diseño de vehículos para misiones planetarias se aplica actualmente al desarrollo de sistemas terrestres no tripulados como el SHERP, un vehículo todoterreno especializado. Estos transportes permiten trasladar alimentos y medicinas en situaciones donde la presencia humana supone riesgos extremos.

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Durante pruebas realizadas en Alemania, el SHERP logró avanzar por aguas abiertas y superar obstáculos mientras era controlado a distancia. Los sensores integrados analizan el entorno en tiempo real, lo que facilita la navegación y evita poner en peligro a los equipos de ayuda. Según Euronews, esta tecnología mantiene la asistencia operativa incluso cuando las rutas convencionales resultan inutilizables por conflictos armados, minas o inundaciones.

El objetivo de los responsables del proyecto es minimizar la exposición del personal humanitario y garantizar la entrega de suministros básicos en situaciones críticas. Este avance demuestra cómo el intercambio de conocimientos tecnológicos entre distintos sectores puede ofrecer soluciones prácticas a problemas complejos.

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Mapas digitales y predicción del hambre

El equipo de Humanitarian OpenStreetMap analizó imágenes satelitales para identificar edificaciones afectadas y, con el apoyo de más de 600 voluntarios mediante la aplicación MapSwipe. (Crédito: Centro Aeroespacial Alemán (DLR))

La digitalización de la ayuda humanitaria abarca mucho más que la logística de distribución. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) desarrolló HungerMap Live, una plataforma pública que utiliza aprendizaje automático para monitorear la seguridad alimentaria en más de 95 países. Este sistema recopila datos sobre conflictos, condiciones climáticas, riesgos naturales y factores económicos, lo que facilita la identificación de áreas donde el hambre podría agravarse en un corto plazo.

Bernhard Kowatsch, director de la división Global Accelerator and Ventures del PMA, señaló al portal de noticias internacional que cualquier persona puede acceder a la plataforma en internet y consultar datos casi en tiempo real. “Ahora incluso analizamos cómo prever la seguridad alimentaria 90 días en el futuro”, afirmó.

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La plataforma integra información de múltiples fuentes, automatiza el procesamiento de grandes volúmenes de datos y permite detectar tendencias emergentes. Según el PMA, la IA posibilita responder con rapidez ante amenazas como sequías, desplazamientos masivos o cambios en los precios de los alimentos, factores que pueden desencadenar emergencias humanitarias.

Cartografía inteligente tras desastres naturales

La tecnología permite revisar con mayor rapidez imágenes y zonas afectadas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La precisión en los mapas es esencial para una respuesta humanitaria efectiva. Tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela en junio, la falta de datos geográficos complicó la evaluación de los daños y la organización de la asistencia. Según Euronews, el equipo de Humanitarian OpenStreetMap —un proyecto global de cartografía colaborativa orientado a emergencias— empleó inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales y detectar edificaciones dañadas.

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Leen D’hondt, directora de tecnología y datos de Humanitarian OpenStreetMap, explicó que más de 600 voluntarios utilizaron la aplicación MapSwipe, una herramienta móvil diseñada para mapear rápidamente zonas afectadas, y así marcar desde sus teléfonos las áreas dañadas.

Aunque la IA permite acelerar el proceso de cartografía, D’hondt señaló que la calidad del trabajo manual sigue siendo superior en términos de precisión. “El cartografiado manual sigue ofreciendo la mejor calidad, aunque a veces la rapidez es más importante”, indicó.

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Integración y desafíos futuros para la IA en la ayuda global

Un robot móvil diseñado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) prueba su movilidad en un terreno arenoso con vegetación baja (Crédito: Centro Aeroespacial Alemán (DLR))

A pesar de los avances tecnológicos, la integración de la inteligencia artificial en la gestión de emergencias aún enfrenta obstáculos. Según Monique Kuglitsch, responsable de innovación en el Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz de Alemania, la mayoría de los países no incorporó de manera sistemática estos sistemas en sus protocolos de respuesta.

“En India cuentan con un sistema operativo de alerta temprana basado en IA. También en Europa está en funcionamiento un sistema de predicción con IA desarrollado por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo. Pero en muchos países todavía se considera experimental”, señaló Kuglitsch a Euronews.

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La expansión de estas herramientas dependerá de la inversión en infraestructura digital, la capacitación de los equipos locales y la cooperación entre organismos internacionales. El uso creciente de la inteligencia artificial en contextos de emergencia anticipa cambios en la planificación y ejecución de la ayuda humanitaria, con el objetivo de proteger vidas y disminuir riesgos en escenarios cada vez más complejos.