Las revelaciones de Domenico Giani, el hombre que cuidó a tres papas: “Francisco era el más difícil de custodiar”

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Domenico Giani, excomandante de la Gendarmería Vaticana y jefe de la seguridad de la Santa Sede durante dos décadas, reveló los secretos detrás de la seguridad pontificia y adelantó los pormenores del operativo que demanda la llegada de León XIV a la Argentina en noviembre. A su vez, recordó su relación con Francisco: “Era el más difícil de custodiar”

Domenico Giani, ex jefe de seguridad del Vaticano (Shutterstock)

Nacido el 16 de agosto de 1962 en Arezzo, Italia, Giani se formó como pedagogo en la Universidad de Siena y pasó por la Guardia di Finanza italiana antes de ingresar a los servicios de inteligencia del Estado. Fue en 1999 cuando la providencia, según sus propias palabras, lo llevó hasta el Vaticano: durante una visita del papa Juan Pablo II al santuario de La Verna —el lugar donde San Francisco recibió los estigmas—, fue el oficial de seguridad encargado de la visita por las autoridades italianas. Ese encuentro lo llevó a ser convocado al Vaticano, primero como vicecomandante y luego, desde 2006, como comandante de la Gendarmería y director de los Servicios de Seguridad de la Santa Sede. Cumplió veintidós años de servicio bajo tres pontificados.

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Giani y el Papa Francisco (Shutterstock)

En declaraciones al periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre, Giani recordó cómo llegó a trabajar junto a Juan Pablo II. El italiano condujo el cuerpo policial vaticano —integrado por 130 efectivos con formación militar— durante los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y supervisó más de 80 viajes apostólicos internacionales.

Al ser consultado sobre cuál de los tres papas resultó más difícil de proteger, Giani respondió sin dudar: Francisco. “Él amaba la sorpresa”, explicó. “Si nosotros decíamos que íbamos en esta dirección, él andaba en el sentido opuesto”, señaló entre risas. El pontífice argentino rompía con frecuencia los protocolos de seguridad: se detenía para abrazar fieles, visitaba en forma imprevista comunidades de jesuitas o pedía encuentros no planificados durante sus giras. “Amaba estar cerca de los pobres, de los enfermos, de las personas frágiles”, recordó el ex comandante.

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Domenico Giani fue excomandante de la Gendarmería Vaticana y jefe de la seguridad de la Santa Sede durante dos décadas (Shutterstock)

Uno de los episodios más recordados por Giani fue el de los mates durante los recorridos en el papamóvil por la Plaza de San Pedro. Cuando Francisco inició su pontificado, los fieles argentinos le ofrecían la tradicional infusión desde la multitud, y el papa siempre se detenía a beberla. “No era peligroso, porque había muchos argentinos con el mate”, explicó. “Él decidía, o nosotros decidíamos, en el último momento, así que nadie podía saber quién le daría el mate al Santo Padre.” La foto de Giani sosteniéndole el termo al papa se volvió icónica en su momento.

Sobre la seguridad en el Vaticano, el ex funcionario rechazó la idea de que la institución viva bajo amenazas constantes. “Los trabajos de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco pusieron al Vaticano en una posición de interlocutor creíble para los pueblos pobres”, explicó. Aclaró que el Papa es un target, pero no por el peso político del Estado vaticano sino por ser la voz de quienes no tienen voz. El sistema de seguridad que comandó fue diseñado para ser discreto: “No se ven los gendarmes, porque pueden estar confundidos entre el pueblo, prontos para responder a situaciones de peligro.”

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Domenico Giani y el papa Francisco: “Era el más difícil de custodiar”, señaló (Shutterstock)

Giani protagonizó uno de los momentos de mayor tensión pública de su carrera el 24 de diciembre de 2008, cuando redujo a Susanna Maiolo, una mujer que saltó las vallas de seguridad y derribó al papa Benedicto XVI durante la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. Un año después, la misma persona volvió a irrumpir y Giani volvió a actuar.

También recordó el viaje de Francisco a Bangui, capital de la República Centroafricana, en el marco de la guerra civil entre los grupos Seleka y Anti-Balaka. “Yo le dije al Santo Padre que si había peligros, no solo para él, sino para la población civil, íbamos a evaluar si era posible o no realizar el viaje”, relató. El papa fue categórico: quería ir. Giani negoció entonces una tregua con las partes en conflicto, en coordinación con el jefe de la misión de las Naciones Unidas en ese país, y el viaje se concretó.

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Sobre el atentado de 1981 contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, afirmó que ese hecho y los atentados del 11 de septiembre de 2001 no modificaron de forma radical el sistema de seguridad vaticano. “El Papa es un símbolo. Siempre. Y la seguridad del Papa es muy delicada: debe ser muy presente, muy atenta, pero muy abierta. El Papa es diferente de un jefe de Estado”.

Con respecto al viaje que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre, Giani detalló el procedimiento estándar de organización: el pontífice debe recibir una doble invitación, del gobierno y de la Iglesia local. Luego, la Secretaría de Estado vaticana organiza el viaje con el nuncio apostólico y la Conferencia Episcopal del país en cuestión. Finalmente, un equipo de avanzada multidisciplinar —integrado por especialistas en protocolo, seguridad, logística, comunicaciones y liturgia— viaja con anticipación para coordinar con las autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas locales.

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Actualmente, Domenico Giani se desempeña como embajador de la Orden de Malta ante la República de Chipre y la República de Gambia, y preside la Fundación ENI desde octubre de 2020. A lo largo de su carrera acumuló más de 30 condecoraciones italianas, vaticanas e internacionales.