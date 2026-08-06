Así son las muñecas inteligentes que cuidan y hacen compañía a adultos mayores: “enfermera” en casa

Muñecas con IA son usadas en Corea del Sur para hacer compañía a adultos mayores. (Foto: Hyodol)

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Corea del Sur está recurriendo a la inteligencia artificial para enfrentar uno de los mayores desafíos derivados del envejecimiento de su población: la soledad de los adultos mayores. En un país donde una gran proporción de hogares está integrada por una sola persona, distintas administraciones locales comenzaron a incorporar robots y muñecas inteligentes capaces de conversar, monitorear el estado de salud y alertar a los servicios sociales ante posibles emergencias.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reducir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Estos dispositivos, equipados con inteligencia artificial y sensores, no solo ofrecen compañía mediante conversaciones cotidianas, sino que también registran información relacionada con los hábitos diarios del usuario, como el sueño, el estado de ánimo, la alimentación o el cumplimiento de la medicación.

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El objetivo es que trabajadores de los sistemas de bienestar social puedan detectar señales de deterioro físico o emocional y actuar antes de que se produzcan situaciones de riesgo.

Adultos mayores de Corea del Sur usan muñecas con IA para hacerles compañía. (Hyodol)

Un país que envejece rápidamente

Corea del Sur figura entre las naciones con mayor velocidad de envejecimiento del mundo. La combinación de una baja tasa de natalidad y una esperanza de vida cada vez mayor ha modificado profundamente la estructura de su población.

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A este fenómeno se suma otro dato preocupante: cerca del 42 % de los hogares está compuesto por una sola persona. Esto significa que miles de adultos mayores viven sin compañía permanente y, en muchos casos, con un contacto muy limitado con familiares o vecinos.

Las autoridades consideran que esta situación incrementa el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y problemas de salud asociados al aislamiento prolongado.

Las muñecas con IA de Corea del Sur no solo acompañan a los adultos mayores, también los ayuda a recordar medicamentos e identifican emergencias. (Hyodol)

Uno de los fenómenos que más preocupa es el aumento de las llamadas “muertes solitarias”, casos en los que una persona fallece en su vivienda y su muerte permanece sin ser descubierta durante días o incluso semanas.

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Muñecas inteligentes que conversan con sus usuarios

Entre las soluciones tecnológicas implementadas destacan las desarrolladas por empresas como Hyodol, Wonderful Platform y Mr. Mind.

En el caso de Hyodol, la compañía ya ha distribuido más de 14.000 muñecas inteligentes en distintas regiones del país.

Estos dispositivos utilizan modelos de inteligencia artificial basados en ChatGPT para mantener conversaciones naturales con los usuarios. A diferencia de un asistente virtual convencional, las muñecas han sido entrenadas específicamente para desempeñar un rol de compañía, adaptando sus respuestas y rutinas a la vida cotidiana de cada persona.

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Las muñecas con IA cuentan con diferentes sensores para identificar lo que sucede a su alrededor. (Hyodol)

La inteligencia artificial recuerda el nombre del usuario, conversa sobre temas cotidianos, pregunta cómo se siente y busca mantener una interacción constante para reducir la sensación de aislamiento.

Mucho más que compañía

Además de conversar, estos dispositivos incorporan funciones orientadas al cuidado diario.

Las muñecas pueden recordar la hora de tomar medicamentos, animar a realizar actividades físicas ligeras, sugerir horarios de descanso e incluso registrar cambios en determinados hábitos que podrían indicar un problema de salud.

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Parte de esta información puede compartirse con trabajadores sociales o familiares autorizados, permitiendo detectar situaciones de riesgo con mayor rapidez.

Algunos modelos también son compatibles con sistemas de domótica, lo que les permite controlar determinados dispositivos del hogar, como luces o electrodomésticos inteligentes.

Corea del Sur usa muñecas con IA para hacerle compañía a adultos mayores. (Hyodol)

Diseñadas para generar un vínculo emocional

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es el diseño psicológico de las muñecas.

Según Hyodol, estos dispositivos fueron concebidos para comportarse como un nieto cariñoso. La inteligencia artificial utiliza un tono afectuoso, expresa interés por la rutina diaria del usuario y responde con cercanía durante las conversaciones.

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La empresa explica que esta estrategia busca responder a una realidad frecuente entre muchas personas mayores que dedicaron gran parte de su vida al cuidado de sus familias y que, tras la independencia de sus hijos o la jubilación, experimentan un profundo sentimiento de vacío.

Aunque una mascota también puede ofrecer compañía, los desarrolladores sostienen que una inteligencia artificial puede mantener conversaciones fluidas, responder preguntas y estimular cognitivamente al usuario mediante el diálogo.

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