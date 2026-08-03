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WhatsApp para Mac estrena controles de actualización: elige entre versiones diarias o semanales

La app permite alternar entre compilaciones diarias con correcciones y funciones en prueba, o paquetes semanales que agrupan cambios y reducen sorpresas

WhatsApp para Mac deja elegir actualizaciones diarias o semanales desde un nuevo menú de control
WhatsApp para Mac deja elegir actualizaciones diarias o semanales desde un nuevo menú de control
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WhatsApp ha modificado la gestión de su aplicación para Mac, permitiendo a los usuarios elegir la frecuencia y el tipo de actualizaciones que desean recibir. A partir de ahora, quienes utilicen WhatsApp en Mac pueden optar entre recibir compilaciones diarias (con acceso inmediato a nuevas funciones y correcciones) o versiones semanales más estables, todo desde una nueva sección de configuración.

Esta función, que se está desplegando de forma gradual en la beta, marca un avance en el control del usuario sobre la experiencia de mensajería y la estabilidad de la aplicación, en un contexto donde la flexibilidad tecnológica es cada vez más valorada.

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De acuerdo con WABetaInfo, la novedad es especialmente relevante tras la suspensión del programa beta a través de TestFlight, que era la vía tradicional para probar nuevas funciones en Mac. WhatsApp ha adaptado su estrategia, permitiendo la descarga directa de versiones beta desde sus servidores y sumando ahora herramientas para que cada usuario decida cuándo y cómo actualizar.

El modo “Última versión” instala actualizaciones cada día con ajustes y pruebas experimentales, ideal para entusiastas y beta testers, aunque puede introducir errores menores o cambios inesperados, por lo que no se recomienda para uso crítico
El modo “Última versión” instala actualizaciones cada día con ajustes y pruebas experimentales, ideal para entusiastas y beta testers, aunque puede introducir errores menores o cambios inesperados, por lo que no se recomienda para uso crítico

¿Qué cambia con los nuevos controles de actualización?

La principal novedad es la incorporación de una sección dedicada a las actualizaciones dentro del menú de configuración de WhatsApp para Mac. Desde allí, los usuarios pueden:

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  • Consultar la versión actual instalada.
  • Buscar manualmente nuevas versiones en cualquier momento.
  • Elegir entre dos modos de actualización: “Última versión” (diaria) o “Versión semanal estable”.

Este sistema permite alternar entre opciones sin necesidad de reinstalar la aplicación, aportando una experiencia más personalizada y adaptada a las necesidades de cada usuario.

¿En qué consiste la opción “Última versión”?

Seleccionar la opción “Última versión” significa recibir compilaciones diarias de WhatsApp para Mac. Cada día, la aplicación puede instalar nuevas correcciones de errores, pequeñas mejoras o pruebas de funciones experimentales. Es la opción preferida para quienes desean estar siempre a la vanguardia y acceder antes que nadie a novedades.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Versión semanal estable de WhatsApp en Mac, menos cambios y una experiencia más predecible (Foto: Meta)

El punto a considerar es que, al tratarse de trabajo en curso, estas versiones pueden contener errores menores o cambios inesperados. Por eso, es recomendable para usuarios que disfrutan de probar nuevas funciones y no dependen de la total estabilidad de la aplicación para cuestiones laborales o reuniones importantes.

¿Qué ventajas tiene la “Versión semanal estable”?

La alternativa es la actualización semanal, que agrupa todas las correcciones y mejoras de las versiones diarias en una sola compilación, distribuida generalmente antes del fin de semana. Esta opción prioriza la estabilidad y la confiabilidad, evitando sorpresas a mitad de semana y garantizando una experiencia más predecible.

Es la modalidad más recomendable para quienes usan WhatsApp en Mac por trabajo, o prefieren evitar cambios inesperados y posibles fallos en su flujo diario de comunicación. La versión semanal suele estar mejor testeada y es menos probable que incluya errores disruptivos.

¿Qué opción conviene a cada perfil de usuario?

WhatsApp Web se vio vulnerable por un fallo en la extensión de Acrobat de Adobe.
La función llega de forma progresiva a cuentas de Mac, por lo que puede tardar semanas en aparecer en Configuración, y para acceder conviene mantener la versión beta al día desde canales oficiales y revisar la sección de actualizaciones de la app - (Meta)

Ambas alternativas ofrecen las mismas funciones base, pero difieren en el ritmo de entrega y la exposición a nuevas características. Los usuarios curiosos, beta testers o entusiastas de las novedades tecnológicas pueden sacar provecho de la actualización diaria. Quienes buscan máxima fiabilidad y previsibilidad, encontrarán en la versión semanal una mejor opción.

Cabe destacar que la función aún se está desplegando de forma progresiva entre los usuarios beta de Mac. Si la nueva sección no aparece en la configuración, es cuestión de semanas para que llegue a más cuentas, según el cronograma de WhatsApp.

Cómo acceder y aprovechar los nuevos controles

Para probar los nuevos controles de actualización, es necesario instalar la versión beta más reciente de WhatsApp para Mac desde los canales oficiales de la compañía. En la configuración, dentro de la sección de “Actualizaciones de la aplicación”, se puede alternar entre los modos diario y semanal, así como buscar manualmente nuevas versiones en cualquier momento.

La decisión de WhatsApp de brindar mayor control sobre las actualizaciones responde a una demanda creciente de los usuarios por personalizar su experiencia digital. En un entorno donde la estabilidad y la innovación deben convivir, ofrecer un menú de opciones para administrar el software es un paso lógico y bien recibido.

Con estos nuevos controles, WhatsApp para Mac se posiciona como una de las aplicaciones de mensajería más flexibles y adaptables, permitiendo que cada usuario elija el equilibrio entre novedad y estabilidad que mejor se ajuste a sus necesidades cotidianas.

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