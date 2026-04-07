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Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

A comienzos de 2025 se inició una investigación sobre vehículos de la compañía equipados con la función “Actually Smart Summon”

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La NHTSA dejó constancia de que no se reportaron colisiones graves. REUTERS/Mike Blake
La NHTSA dejó constancia de que no se reportaron colisiones graves. REUTERS/Mike Blake

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) concluyó que los incidentes vinculados al sistema de conducción remota de la marca, pese a generar algunos accidentes, no justifican acciones regulatorias adicionales, ya que se limitaron a daños menores y no hubo lesiones.

Investigación de la NHTSA sobre la función remota de Tesla

La NHTSA inició a principios de 2025 una investigación sobre cerca de 2.6 millones de vehículos Tesla equipados con la función “Actually Smart Summon”. Esta tecnología permite a los usuarios mover su automóvil de forma remota utilizando una aplicación móvil, principalmente en estacionamientos o propiedades privadas.

El interés del regulador surgió tras recibir reportes de alrededor de 100 accidentes relacionados, aunque todos ellos se produjeron a baja velocidad, causando únicamente daños materiales menores y sin dejar heridos ni víctimas fatales.

Los modelos principales de Tesla son sedanes (Model 3 y Model S) y SUVs/Crossovers (Model Y y Model X). REUTERS/Dado Ruvic
Los modelos principales de Tesla son sedanes (Model 3 y Model S) y SUVs/Crossovers (Model Y y Model X). REUTERS/Dado Ruvic

Según la agencia, la mayoría de los incidentes ocurrieron cuando los vehículos chocaron contra obstáculos como autos estacionados, portones o puertas de garaje, generalmente al inicio de una sesión de Summon.

Estos eventos se debieron, en muchos casos, a limitaciones en la visibilidad o la percepción del entorno por parte del sistema. La NHTSA dejó constancia de que no se reportaron colisiones graves, activación de airbags ni necesidad de remolque de los vehículos afectados.

Dado que la frecuencia y gravedad de los incidentes fue baja, la agencia descartó la imposición de sanciones o la exigencia de medidas correctivas adicionales para Tesla.

Tesla implementó varias actualizaciones de software destinadas a perfeccionar la detección de obstáculos. REUTERS/Dado Ruvic
Tesla implementó varias actualizaciones de software destinadas a perfeccionar la detección de obstáculos. REUTERS/Dado Ruvic

Actualizaciones de software y vigilancia sobre la conducción autónoma de Tesla

En respuesta a los incidentes reportados, Tesla implementó varias actualizaciones de software destinadas a perfeccionar la detección de obstáculos y la respuesta del vehículo ante condiciones dinámicas, como puertas que se abren o bloqueos de cámara por nieve o condensación.

Cabe señalar que estas mejoras buscaban reducir los errores del sistema y ofrecer mayor seguridad durante el uso de la función remota.

Sin embargo, la NHTSA mantiene el escrutinio sobre las capacidades de conducción autónoma y las funciones de asistencia al conductor de Tesla. El mes pasado, la agencia elevó la investigación sobre el sistema de conducción autónoma total (FSD) a una fase de “análisis de ingeniería”, que suele preceder a posibles llamados a revisión, ampliando la revisión a unos 3.2 millones de vehículos.

Se muestran vehículos Model Y durante la ceremonia de inauguración de la nueva Gigafábrica de Tesla para coches eléctricos en Gruenheide, Alemania. Patrick Pleul/Pool via REUTERS
Se muestran vehículos Model Y durante la ceremonia de inauguración de la nueva Gigafábrica de Tesla para coches eléctricos en Gruenheide, Alemania. Patrick Pleul/Pool via REUTERS

La preocupación radica en los accidentes, las limitaciones de visibilidad y si las advertencias al conductor son suficientes en situaciones reales.

La NHTSA también investiga el FSD tras más de 50 reportes de infracciones de seguridad vial y diversos accidentes. El organismo señaló que el FSD ha “inducido comportamientos vehiculares que violan las leyes de seguridad vial” y mantiene reuniones periódicas con Tesla para abordar estos desafíos regulatorios.

Aunque Tesla ha logrado evitar sanciones en esta ocasión, la compañía sigue bajo la lupa de los reguladores estadounidenses debido a la rápida expansión de sus tecnologías de conducción remota y autónoma.

Las autoridades insisten en la necesidad de que los sistemas sean capaces de alertar de forma adecuada a los conductores y actuar de forma segura en condiciones reales.

Aunque Tesla ha logrado evitar sanciones en esta ocasión, la compañía sigue bajo la lupa de los reguladores estadounidenses. REUTERS/Phil Noble
Aunque Tesla ha logrado evitar sanciones en esta ocasión, la compañía sigue bajo la lupa de los reguladores estadounidenses. REUTERS/Phil Noble

Tesla registra descenso en bolsa

El lunes 6 de abril de 2026, las acciones de Tesla cerraron en Wall Street con una caída, ubicándose en 352,82 dólares tras perder 7,77 dólares o un 2,15% respecto a la jornada anterior. Antes de que comenzara la sesión del martes 7 de abril, el precio en operaciones premercado descendía aún más, situándose en 348,45 dólares.

La tendencia bajista en los títulos de Tesla se hizo evidente tanto al cierre del lunes como en las transacciones previas del martes, un movimiento que ya había sido pronosticado por JP Morgan Chase.

El analista Ryan Brinkman recomendó a los inversores mantener la cautela ante este escenario, resaltando tanto los riesgos operativos como la importancia de considerar el valor temporal del dinero en sus decisiones.

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