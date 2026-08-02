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Cuál banda de frecuencia es más rápida en el router: 2.4 GHz o 5 GHz

La elección de la frecuencia adecuada para el acceso a internet y WiFi depende de la ubicación de los dispositivos y las características del hogar

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La presencia de las bandas de frecuencias de internet dependen del estado del módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Muchos usuarios conviven con dispositivos que ofrecen dos opciones de conexión inalámbrica, pero la diferencia entre la banda de 2.4 GHz y la de 5 GHz suele pasar desapercibida. Esta decisión, que parece menor, puede determinar la calidad y la velocidad de la conexión a internet en el hogar o la oficina.

La mayoría de los routers actuales transmiten en ambas frecuencias, aunque elegir la adecuada para cada momento puede mejorar la experiencia digital. Por este motivo, seleccionar la banda correcta tiene impacto directo en el rendimiento y la fiabilidad de la red.

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Qué significa que un router tenga red WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz

Según High Speed Internet, los términos 2.4 GHz y 5 GHz hacen referencia a las bandas de frecuencia que utiliza el router para transmitir señales WiFi. Cada una ofrece ventajas y desventajas específicas, diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Ambas bandas están presentes en la mayoría de los routers modernos y permiten adaptar la red a diferentes necesidades de alcance y velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banda de 2.4 GHz brinda mayor alcance y atraviesa mejor paredes y obstáculos físicos, mientras que la de 5 GHz prioriza la velocidad y la menor interferencia.

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El WiFi de 2.4 GHz puede alcanzar hasta 600 Mbps en condiciones ideales, aunque en hogares típicos ese valor suele fijarse alrededor de 150 Mbps. Por su parte, la banda de 5 GHz puede ofrecer velocidades de hasta 1.300 Mbps, lo que representa más del doble de capacidad en comparación con la de 2.4 GHz.

Cuál es más rápida, la banda de 2.4 GHz o la de 5 GHz del router

La banda de 5 GHz supera claramente en velocidad a la de 2.4 GHz. Esta ventaja se traduce en descargas más ágiles, mayor fluidez en el streaming de video y mejor respuesta en plataformas de juegos en línea. Cuando la señal es fuerte, el usuario experimenta una conexión mucho más rápida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda de 5 GHz puede superar los 1.300 Mbps, mientras que la de 2.4 GHz suele alcanzar hasta 150 Mbps en condiciones habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología no solo incrementa la velocidad. Un detalle clave es que reduce la saturación, porque menos dispositivos operan en esa frecuencia. Esto resulta útil en ambientes urbanos o edificios con múltiples redes inalámbricas.

Qué limitaciones tiene cada banda en la red de internet

La banda de 2.4 GHz ofrece mayor cobertura y atraviesa paredes con facilidad, pero suele ser más lenta y vulnerable a interferencias de otros aparatos como microondas o teléfonos inalámbricos. Estas interferencias pueden degradar la calidad de la conexión, sobre todo si hay muchos dispositivos conectados simultáneamente.

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cobertura del WiFi de 2.4 GHz es mayor, pero la banda de 5 GHz ofrece menos interferencias y mayor velocidad a corta distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banda de 5 GHz, aunque más veloz y menos propensa a interferencias, tiene un alcance menor. Las paredes y otros obstáculos físicos afectan su desempeño, lo que puede provocar una señal más débil en habitaciones alejadas del router.

En qué momentos conviene usar 5 GHz

La pauta principal es utilizar la banda de 5 GHz cuando la señal sea fuerte. Si el dispositivo muestra tres o más barras de señal WiFi, la experiencia será óptima en esta frecuencia.

Esto cobra mayor relevancia en espacios compartidos, como edificios con múltiples routers, donde la saturación de señales en 2.4 GHz puede provocar caídas y lentitud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda de 5 GHz resulta ideal para dispositivos cercanos al router, descargas rápidas y ambientes con alta densidad de redes inalámbricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la banda de 5 GHz es la opción preferida para tareas que exigen alta velocidad, como transmisiones en 4K, videollamadas o transferencias de archivos pesados. En estos casos, la diferencia de rendimiento resulta evidente.

Cuándo conviene seleccionar 2.4 GHz

La alternativa de 2.4 GHz es ventajosa cuando el dispositivo se encuentra lejos del router o separado por paredes gruesas. Esta banda mantiene la conectividad en áreas donde la señal de 5 GHz no alcanza, aunque la velocidad se vea reducida.

Esta banda es útil para aparatos antiguos o para dispositivos del hogar inteligente que solo admiten conexiones en 2.4 GHz. En casas grandes, cambiar a esta frecuencia puede evitar interrupciones en la conexión.

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