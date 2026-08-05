El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

7 de cada 10 familias salvadoreñas viven en hacinamiento, situación que agrava en las zonas rurales, según recientes informes

El informe del centro académico señala que la sobreocupación habitacional golpea con más fuerza a las zonas rurales, donde también se concentran viviendas de menor calidad y mayores carencias de infraestructura básica

El hacinamiento afecta al 31% de las familias en El Salvador, según un informe de INCAE Business School y CLACDS. (Foto cortesía)
El hacinamiento afecta al 31% de las familias en El Salvador, según un informe de INCAE Business School y CLACDS. (Foto cortesía)
Guardar

Paola, madre soltera y menor de 30 años, decidió regresar a la casa de su madre ubicada en las afueras de San Salvador luego de una separación difícil.

La posibilidad de dividir gastos de alquiler y alimentación parecía la única salida para sostener a sus dos hijos pequeños.

Su situación, lejos de ser excepcional, refleja un fenómeno que afecta a miles de familias en El Salvador: la convivencia forzada en espacios reducidos.

En la vivienda que comparten, solo hay dos habitaciones para siete personas, sin incluir ocasionalmente a la nueva pareja de su madre. La casa, por la que pagan $400 al mes, fue diseñada para albergar a una familia mucho más pequeña.

PUBLICIDAD

El hacinamiento es una realidad cotidiana para el 31% de las familias salvadoreñas, según un informe presentado por INCAE Business School, a través del CLACDS.

Las zonas rurales presentan mayores tasas de hacinamiento, donde el espacio disponible es limitado y la calidad de las viviendas suele ser inferior.

Esta situación impacta en la salud emocional, pero también física de los habitantes, quienes deben organizar rutinas y espacios en condiciones lejos de las óptimas.

De acuerdo con el informe el 95.1% de los hogares salvadoreños reside en casas privadas o independientes. Este formato predomina tanto en áreas urbanas como rurales.

PUBLICIDAD

La propiedad de la vivienda alcanza al 55.3 % de los hogares, con una diferencia notable entre campo y ciudad: en zonas rurales, el 59.4% de las familias son dueñas de su vivienda, cifra que desciende a 52.8 % en entornos urbanos.

La mayoría de las construcciones utiliza paredes de concreto, esto se traduce en el 79.4 % a nivel nacional, aunque en el campo persisten viviendas levantadas con materiales menos resistentes.

La propiedad de la vivienda alcanza al 55.3% de los hogares en El Salvador y es más alta en el área rural que en la urbana. (Foto cortesía)
La propiedad de la vivienda alcanza al 55.3% de los hogares en El Salvador y es más alta en el área rural que en la urbana. (Foto cortesía)

Servicios básicos: avances nacionales y brechas persistentes

El acceso a energía eléctrica es casi universal, alcanzando al 98.4 % de la población, mientras que el suministro de agua por cañería llega al 90.7 % de los hogares.

Solo el 81.1 % cuenta con tenencia formal del servicio, lo que significa que un segmento relevante de la población no dispone de acceso garantizado.

El saneamiento cubre al 99.1 % de la población en términos de acceso, aunque la tenencia efectiva baja al 93.5 %. El manejo de desechos líquidos evidencia un rezago importante: casi seis de cada diez hogares eliminan las aguas grises en la calleo a cielo abierto, reflejando carencias en infraestructura y salubridad, especialmente fuera de las ciudades.

En cuanto a la gestión de desechos sólidos, el 60.7 % de la población cuenta con recolección pública de basura. No obstante, el 31.4 % de los hogares recurre a la quema de residuos, lo que representa un riesgo tanto ambiental como sanitario.

En la cocina, el gas propano es el combustible más utilizado, presente en el 93.8 % de los hogares. La dependencia de fuentes comerciales plantea retos en términos de acceso y precios para las familias de menores ingresos.

Seis niños con los rostros oscurecidos caminan por un camino de tierra entre casas con techos de chapa. Al fondo se ven árboles y vegetación.
Casi seis de cada diez hogares en El Salvador eliminan las aguas grises en la calle o a cielo abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realidad rural: mayor vulnerabilidad y carencias estructurales

Las cifras del informe del INCAE Business School muestran que, aunque los indicadores nacionales reflejan avances en la cobertura de servicios, las desigualdades persisten y se acentúan en las zonas rurales.

Allí, las familias enfrentan viviendas con materiales menos resistentes, mayores tasas de hacinamiento y acceso limitado a servicios. La vida cotidiana de Paola y su familia ilustra la brecha que existe entre los números nacionales y la experiencia real de muchas familias salvadoreñas

Temas Relacionados

San SalvadorHacinamientoViviendaServicios públicosEl SalvadorServicios básicosCalidad de vida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las MIPYMES en Panamá buscan romper los cuellos de botella que frenan su crecimiento

La baja liquidez, la transformación digital y las barreras para acceder a financiamiento figuran entre las principales preocupaciones del sector

Las MIPYMES en Panamá buscan romper los cuellos de botella que frenan su crecimiento

Arena dorada y rocas volcánicas: Una combinación única en pocas playas de El Salvador

Una erupción del volcán de Santa Ana de hace 44 mil años dejó infinidad de roca volcánica esparcida en las costas de Sonsonate. Ahora forman parte del paisaje costero de playas únicas de El Salvador.

Arena dorada y rocas volcánicas: Una combinación única en pocas playas de El Salvador

Otro reo escapa de una cárcel en Guatemala, provoca persecución y disparos al aire hasta ser detenido

Videos en redes muestran a agentes de la PNC detrás del reo Alex Estuardo Rodríguez Aquino, detenido por hurto agravado y en prisión preventiva

Otro reo escapa de una cárcel en Guatemala, provoca persecución y disparos al aire hasta ser detenido

Congreso de Guatemala debate ley para modernizar el sistema portuario

Los legisladores discuten una reforma clave destinada a transformar la operación de los puertos, con el objetivo de reducir sobrecostos, fortalecer la seguridad y mejorar la competitividad logística del país

Congreso de Guatemala debate ley para modernizar el sistema portuario

Oro en bruto impulsa las exportaciones dominicanas durante el primer semestre de 2026

El oro en bruto encabezó las exportaciones de República Dominicana, aportando el 21.3% del valor total exportado de enero a junio, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística

Oro en bruto impulsa las exportaciones dominicanas durante el primer semestre de 2026

TECNO

Jeff Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

Jeff Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

Adiós a WhatsApp: estos son los teléfonos que perderán acceso a la app a partir del 15 de agosto de 2026

Cómo usar el puerto USB de un televisor sin internet

¿Es seguro Xuper TV? Riesgos de seguridad y legalidad de la plataforma

¿Es legal Magis TV? El estado de la plataforma en 2026

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt quiere revisar las ganancias de Angelina Jolie: así avanza la batalla por el viñedo francés

Brad Pitt quiere revisar las ganancias de Angelina Jolie: así avanza la batalla por el viñedo francés

Jared Leto quedó fuera de una película tras las acusaciones de abuso sexual en su contra

A más de cinco años de su última película, Michelle Pfeiffer aseguró que no volverá al cine

Neil Patrick Harris calificó a los Óscar como la gala más ingrata y apostó por el cine emotivo en su regreso

La disciplina de Patrick Wilson: cómo adapta cada rodaje para no abandonar el entrenamiento

MUNDO

Nadó 160 kilómetros entre Suecia y Polonia, sufrió alucinaciones antes de llegar a la meta y batió un récord mundial

Nadó 160 kilómetros entre Suecia y Polonia, sufrió alucinaciones antes de llegar a la meta y batió un récord mundial

El director de la fábrica de drones rusos resultó gravemente herido en un atentado con bomba cerca de Yekaterimburgo

Corea del Norte amenazó con responder por la vía militar al creciente rearme japonés: “Nunca seremos un observador pasivo”

Se acelera el brote de ébola en el Congo: los muertos superan los 1.700 en los últimos tres meses

El canciller israelí visitará Ecuador por primera vez en 44 años y asistirá a la asunción de De la Espriella en Colombia