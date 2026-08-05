Hay un nuevo líder y salió del ranking un clásico: cuáles son en agosto los 10 autos más baratos del mercado

Grandes cambios en los 10 autos más baratos del mercado, con un nuevo lider y 4 autos de marcas asiáticas. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Después de varios meses en los que la combinación de dos factores -precios prácticamente congelados y la estabilidad del dólar oficial “planchado” en torno a los $1.450-, había mantenido una delgada línea por la que se definían los tres lugares del podio, finalmente en agosto cambió la conformación del ranking de los 10 autos más accesibles del mercado automotor, con un nuevo líder y otras incorporaciones que desplazaron a modelos de larga permanencia en la lista.

Estos cambios se dan por la llegada de nuevos competidores, pero no solo por los autos del cupo exento de arancel establecido por el Gobierno, sino también por la propia dinámica de las importaciones sin restricciones, que permitió incluso que lleguen modelos con motor de combustión interna a precios más bajos de los vehículos locales o regionales.

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Así como algunos meses atrás desaparecieron de la lista modelos como el Citroën Baasalt o el Toyota Yaris Hatchback, este mes le tocó nada menos que al auto compacto más vendido del mercado, el Fiat Cronos, que con su actualización de precio del 2% de agosto pasó a ocupar el undécimo lugar en la lista, quedando como el mejor del resto de este particular ranking, que no determina el éxito de ventas de un modelo, sino simplemente el posicionamiento de precios en el mercado.

De hecho, de los diez autos más accesibles que se listan a continuación, solo uno está entre los diez vehículos más vendidos en agosto y apenas dos modelos están en el acumulado de los siete meses.

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El JMEV Easy 3 pasó a ser en agosto el auto más barato del mercado tras una baja de precio de USD 2.000.

1. JMEV Easy: USD 16.900 / $25.603.000

La decisión del Grupo Antelo de posicionar a este modelo como el más accesible del mercado en agosto, fue muy clara. Lo comunicaron el último día habil del mes pasado, aún sin saber qué política comercial tendría la competencia, aunque viendo un escenario de subas de precio. Pero la decisión fue bajar USD 2.000 el valor, lo que además de ponerlo en primer lugar, colocó por primera vez a un auto eléctrico en esa posición. Este pequeño vehículo viene importado de China, tiene un motor de 68 CV de potencia y una batería de litio de 30,24 kWh que rinde 330 kilómetros de autonomía.

El Renault Kwid dejó de ser el auto más accesible del mercado tras 19 meses en la cima

2. Renault Kwid: $27.740.000

Por primera vez en 19 meses, el Renault Kwid dejó de ser el auto más barato de Argentina y bajó al segundo lugar. Este movimiento no tuvo que ver con la actualización del precio de agosto, que fue del 2%, sino con la baja del nuevo líder eléctrico. El Kwid es un citycar o un auto compacto del segmento de los A-hatch, que se fabrica en Brasil y llega con dos distintas versiones únicamente diferenciadas por su estética, ya que el equipamiento la mecánica son similares con motor naftero 1.0 litros y caja de cambios manual.

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El Hyundai HB20 está tercero y es el auto más accesible del segmento B.

3. Hyundai HB20: $27.900.000

Nuevamente sin aumentos, con la sola corrección del 1% del mes anterior por el aymento del flete y no por una actualización de precio, mantiene al Hyundai HB20 como el modelo más accesible del segmento B en el mercado, y dentro de los tres vehículos más baratos del mercado argentino. El HB20 se vende con dos carrocerías, hatchback y sedán, tiene un motor atmosférico naftero de 1.6 litros y en la gama se puede optar por transmisión manual y automática CVT.

Fiat Mobi, el otro modelo del segmento A que llega desde Brasil.

4. Fiat Mobi: $30.210.000

La decisión de Stellantis de aplicar un 2% al precio de todos los modelos de Fiat salvo el 600 Hybrid, afectó al más económico de la gama. Este citycar, importado de Brasil tiene una sola versión en el mercado argentino, denominada Trekking, que es impulsada por un motor naftero 1.3 litros y caja de cambios manual.

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Los Chevrolet Onix se mantienen entre los 5 más baratos y son uno de los dos modelos que también está en el ranking de los 10 autos más vendidos de 2026.

5. Chevrolet Onix: $32.457.000

Después de varios meses sin alteraciones, en agosto General Motors Argentina aplicó un incremento de precios que en el Onix fue del 2% para toda la gama. Sin embargo, esa modificación no le impidió mantenerse en el Top 5 de los modelos más accesibles. La línea Onix y Onix Plus (sedán), que llega desde Brasil,tiene el motor turbo 1.0 litros como equipo de serie aunque con opciones de caja manual y automática.

El Fiat Argo, la versión Hatchback del Cronos, quedó como el otro Fiat en el ranking, ya que el sedán argentino salió del Top 10.

6. Fiat Argo: $33.040.000

Al igual que los otros modelos de Fiat, el Argo tuvo una suba de precio del 2% en agosto. Sin embargo, como la mayoría de los modelos tuvieron ese incremento, el puesto del ranking no se vio alterado. El Argo es la versión hatchback del Fiat Cronos, tiene la misma mecánica e incorporó desde este año una opción de equipamiento con transmisión automática CVT que no tenía en 2025.

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Una de las novedades es la llegada del MG3 en versión térmica, que le permitió al modelo entrar al ranking de los 10 más accesibles.

7. MG3: USD 21.900 / $33.178.500

Desde el mes pasado se comercializa en Argentina la versión naftera del ya conocido MG3 presentado el año pasado con su versión híbrida. El MG3 naftero es idéntico, pero sin el peso de la batería de 10,8 kWh y sin el motor eléctrico y el inversor. Eso le permite bajar su precio y presentar una alternativa que queda dentro de los 10 autos más accesibles, con su motor naftero de 1.5 litros y una potencia de 114 CV y caja automática CVT.

El Kaiyi X3 es la otra incorporación de autos asiáticos al ranking. Ya son 4 modelos de marcas nuevas que entran a la lista. (GEP)

8. Kayyi X3: USD 22.000 / $33.330.000

Este es otro de los nuevos modelos que llegaron al mercado argentino desde China, con propuestas accesibles de vehículos con motores de gasolina, donde no se esquiva el arancel de importación extrazona del 35%. El Kaiky X3 es importado por el Grupo Empresario Prieto (GEP), es un B-SUV de 5 pasajeros con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Es el modelo de entrada a la gama del modelo, que se completa con el X3 Pro, propulsado por un motor turbo de 125 CV.

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El Suzuki Swift Híbrido, exento de arancel de importación, se mantiene a pesar de haber aumentado su precio en dólares en agosto. (Suzuki Argentina)

9. Suzuki Swift Hybrid: USD 22.400 / $33.331.200

El mes pasado había subido de precio por la suba del dólar, pero en agosto el Suzuki Swift aumentó también en dólares, pasando de USD 21.900 a USD 22.400. Aún así, este icónico auto de los años 90 que regresó al mercado hace tres meses con un modelo híbrido dentro del cupo exento del pago de arancel, se mantiene entre los diez más accesibles. El Swift se vende en dos versiones, una con caja manual y otra automática CVT, pero ambas con sistema de híbridación suave o Mild Hybrid.

El Peugeot 208 es el único auto de fabricación nacional que queda en el ranking de los 10 más accesibles.

10. Peugeot 208: $33.870.000

Del mismo modo que ocurrió con Fiat, Stellantis también aplicó un incremento de precios del 2% en agosto, con lo cual el Peugeot 208 Active, el modelo de acceso a la gama subió a $33.870.000 como precio oficial de lista de la marca. El 208 se fabrica en la planta bonaerense de Palomar, tiene 5 versiones, que incluyen motor 1.6 litros aspirado y motor turno T200 de 1.0 litros y 3 cilindros, entre los que se combinan caja manual y automática.

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Fuera de la lista, los siguientes cinco modelos que siguen son el Fiat Cronos, con su versión de acceso en $34.010.000, el Citroën C3 en $34.620.000, el Nissan Versa con un precio de $34.642.200, el Chery Tiggo 2 en USD 23.000 o $34.845.000 y el Toyota Yaris con un precio de $35.354.000.