Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Cuál es el patrimonio real de Elon Musk: estas son todas sus empresas

El sudafricano lidera Tesla, la automotriz más valiosa del mundo. También está en la cabeza de SpaceX, Neuralink, X, entre otras compañías

Con una fortuna de 702 mil millones de dólares, Elon Musk encabeza la lista de las personas más ricas del planeta. REUTERS/Kevin Lamarque
Con una fortuna de 702 mil millones de dólares, Elon Musk encabeza la lista de las personas más ricas del planeta. REUTERS/Kevin Lamarque
Guardar

Elon Musk es la persona más rica del mundo, con un patrimonio de 702 mil millones de dólares, según Bloomberg.

El empresario sudafricano es director ejecutivo de Tesla, la automotriz más valiosa del mundo. Con sede en Austin, Texas, la compañía vende vehículos eléctricos y baterías solares para el hogar.

PUBLICIDAD

Musk también encabeza SpaceXAI, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial que salió a bolsa en junio de 2026 con una valuación de USD 1,8 billones. Aunque sus acciones han caído en un 30%.

Musk, nacido en Sudáfrica, dirige Tesla, la fabricante de automóviles con mayor valor de mercado a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Musk, nacido en Sudáfrica, dirige Tesla, la fabricante de automóviles con mayor valor de mercado a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En 2022, Musk adquirió Twitter, hoy rebautizada como X, por USD 44.000 millones.

La mayor parte de la fortuna de Musk está invertida en SpaceX y, en menor medida, en Tesla.

Además, participa en The Boring Company, dedicada a la perforación de túneles, y en Neuralink, empresa de implantes cerebrales.

Cuáles son las empresas de Elon Musk

La lista actual de empresa de Elon Musk es la siguiente:

  • Tesla (TSLA).

Automotriz eléctrica con sede en Austin, Texas, y la más valiosa del mundo en su sector. Musk es su director ejecutivo desde 2008. Actualmente tiene una capitalización de mercado de USD 1,22 billones.

PUBLICIDAD

La conducción de SpaceX AI, compañía dedicada a cohetes, satélites e inteligencia artificial y que debutó en bolsa en junio de 2026, también recae en Musk. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
La conducción de SpaceX AI, compañía dedicada a cohetes, satélites e inteligencia artificial y que debutó en bolsa en junio de 2026, también recae en Musk. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
  • SpaceX (SPCX).

Empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial fundada en 2002. Salió a bolsa en el Nasdaq en junio de 2026 bajo el símbolo SPCX.

La oferta fue la más grande de la historia. SpaceX está en proceso de adquirir xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

  • X (antes Twitter).

Red social adquirida en 2022 por USD 44.000 millones y rebautizada como X.

  • xAI.

Compañía de inteligencia artificial fundada por Musk. Actualmente está siendo absorbida por SpaceX en una fusión entre ambas empresas.

  • Neuralink.

Empresa de neurotecnología que desarrolla interfaces cerebro-computadora.

El 12 de junio de 2026, SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq con el símbolo bursátil SPCX. REUTERS/Brendan McDermid
El 12 de junio de 2026, SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq con el símbolo bursátil SPCX. REUTERS/Brendan McDermid
  • The Boring Company.

Es una empresa de excavación e infraestructuras.

Cómo le ha ido a SpaceX en bolsa

Las acciones de SpaceX debutaron en el Nasdaq el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX con una apertura a USD 135, para cerrar ese día a USD 160.

En su primera semana de operaciones, el papel alcanzó un cierre máximo de USD 201,80 el 16 de junio, jornada en la que también registró un récord intradiario de USD 225,64.

Desde ese pico, la acción acumula una caída de 49,9% y cotiza en torno a USD 113, un 30% por debajo de su precio del primer día de mercado.

Por qué cayeron las acciones de SpaceX

Cuatro factores explican el retroceso. El primero es la toma de beneficios tras la euforia del debut: el mercado determinó que la valuación inicial era excesiva frente a los fundamentos de corto plazo.

Las acciones de Tesla han disminuido en un 30%. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Las acciones de Tesla han disminuido en un 30%. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El segundo es la presión generada por la búsqueda de financiamiento mediante deuda de hasta USD 20.000 millones, que encendió alertas sobre el consumo de efectivo y la salud financiera de la compañía.

El tercero es el vencimiento del período de bloqueo (lock-up period), que habilitará la venta de cientos de millones de acciones en manos de empleados e inversores tempranos.

El período de bloqueo es una restricción temporal que impide a ciertos accionistas vender sus acciones después de que una empresa sale a bolsa por primera vez.

El 4 de agosto será la fecha en que SpaceX dará a conocer su primer balance financiero desde que cotiza en bolsa. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
El 4 de agosto será la fecha en que SpaceX dará a conocer su primer balance financiero desde que cotiza en bolsa. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

El cuarto es la incertidumbre ante los primeros reportes financieros trimestrales de la empresa como compañía cotizada.

SpaceX publicará sus primeros resultados como empresa pública el 4 de agosto.

Dos días hábiles después, inversores que entraron antes de la salida a bolsa podrán vender casi 1.000 millones de acciones, una cifra que más que duplicará el float público de la compañía y que los analistas advierten podría generar una presión bajista adicional.

En última instancia, el vencimiento escalonado del lock-up a lo largo del próximo año podría liberar más de 6.400 millones de acciones, diez veces los 629 millones operados en el debut del 12 de junio.

Temas Relacionados

Elon MuskRiquezaPatrimonioTeslaSpaceXTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usuarios de Mac sufren más ataques que los de Windows: pocos se están protegiendo adecuadamente

Aquellas personas que usan computadores de Apple han sufrido más fraudes de inversión y vulneraciones de privacidad

Usuarios de Mac sufren más ataques que los de Windows: pocos se están protegiendo adecuadamente

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Revolución o capricho: así nos fue probando un portátil gama alta doble pantalla

ASUS ROG Zephyrus Duo es una laptop con dos monitores táctiles OLED y un teclado desmontable

Revolución o capricho: así nos fue probando un portátil gama alta doble pantalla

Las Guerreras K-pop en español latino: dónde ver la película sin cortes, sin virus y en HD

El uso de aplicaciones piratas es una amenaza para la ciberseguridad y la privacidad del usuario, al contener malware capaz de dañar dispositivos y robar información

Las Guerreras K-pop en español latino: dónde ver la película sin cortes, sin virus y en HD

Qué métricas de los relojes inteligentes son confiables y cuáles no

Una revisión sistemática publicada en npj Digital Medicine analizó 82 investigaciones y más de 430.000 participantes para evaluar la precisión de 14 indicadores registrados por estos dispositivos

Qué métricas de los relojes inteligentes son confiables y cuáles no

DEPORTES

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

El día que Diego Maradona se rindió ante el talento de Franco Baresi

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 23 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

TELESHOW

El álbum íntimo de Juana Viale y sus hijos en vacaciones: etapa de cambio y reconexión

El álbum íntimo de Juana Viale y sus hijos en vacaciones: etapa de cambio y reconexión

El video que lo cambió todo: la trastienda de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani tras ser invitada al estreno de la serie de Moria Casán: “No quiero cruzarme a esa mujer”

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

INFOBAE AMÉRICA

El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

Con 40 toboganes y un río rápido de 464 metros Guatemala abre nuevo parte acuático Xetulhá

Conducir sin casco le costó una multa a casi 4,000 motociclistas este año en Costa Rica

El informe del SICA ubica a El Salvador entre los litorales más afectados por el calentamiento del mar

Violento desalojo de mujer de 77 años provoca protestas y quema de la casa de una jueza en Guatemala