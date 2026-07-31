Cuál es el patrimonio real de Elon Musk: estas son todas sus empresas

Con una fortuna de 702 mil millones de dólares, Elon Musk encabeza la lista de las personas más ricas del planeta. REUTERS/Kevin Lamarque

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Elon Musk es la persona más rica del mundo, con un patrimonio de 702 mil millones de dólares, según Bloomberg.

El empresario sudafricano es director ejecutivo de Tesla, la automotriz más valiosa del mundo. Con sede en Austin, Texas, la compañía vende vehículos eléctricos y baterías solares para el hogar.

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Musk también encabeza SpaceXAI, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial que salió a bolsa en junio de 2026 con una valuación de USD 1,8 billones. Aunque sus acciones han caído en un 30%.

Musk, nacido en Sudáfrica, dirige Tesla, la fabricante de automóviles con mayor valor de mercado a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En 2022, Musk adquirió Twitter, hoy rebautizada como X, por USD 44.000 millones.

La mayor parte de la fortuna de Musk está invertida en SpaceX y, en menor medida, en Tesla.

Además, participa en The Boring Company, dedicada a la perforación de túneles, y en Neuralink, empresa de implantes cerebrales.

Cuáles son las empresas de Elon Musk

La lista actual de empresa de Elon Musk es la siguiente:

Tesla (TSLA).

Automotriz eléctrica con sede en Austin, Texas, y la más valiosa del mundo en su sector. Musk es su director ejecutivo desde 2008. Actualmente tiene una capitalización de mercado de USD 1,22 billones.

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La conducción de SpaceX AI, compañía dedicada a cohetes, satélites e inteligencia artificial y que debutó en bolsa en junio de 2026, también recae en Musk. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

SpaceX (SPCX).

Empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial fundada en 2002. Salió a bolsa en el Nasdaq en junio de 2026 bajo el símbolo SPCX.

La oferta fue la más grande de la historia. SpaceX está en proceso de adquirir xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

X (antes Twitter).

Red social adquirida en 2022 por USD 44.000 millones y rebautizada como X.

xAI.

Compañía de inteligencia artificial fundada por Musk. Actualmente está siendo absorbida por SpaceX en una fusión entre ambas empresas.

Neuralink.

Empresa de neurotecnología que desarrolla interfaces cerebro-computadora.

El 12 de junio de 2026, SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq con el símbolo bursátil SPCX. REUTERS/Brendan McDermid

The Boring Company.

Es una empresa de excavación e infraestructuras.

Cómo le ha ido a SpaceX en bolsa

Las acciones de SpaceX debutaron en el Nasdaq el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX con una apertura a USD 135, para cerrar ese día a USD 160.

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En su primera semana de operaciones, el papel alcanzó un cierre máximo de USD 201,80 el 16 de junio, jornada en la que también registró un récord intradiario de USD 225,64.

Desde ese pico, la acción acumula una caída de 49,9% y cotiza en torno a USD 113, un 30% por debajo de su precio del primer día de mercado.

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Por qué cayeron las acciones de SpaceX

Cuatro factores explican el retroceso. El primero es la toma de beneficios tras la euforia del debut: el mercado determinó que la valuación inicial era excesiva frente a los fundamentos de corto plazo.

Las acciones de Tesla han disminuido en un 30%. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El segundo es la presión generada por la búsqueda de financiamiento mediante deuda de hasta USD 20.000 millones, que encendió alertas sobre el consumo de efectivo y la salud financiera de la compañía.

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El tercero es el vencimiento del período de bloqueo (lock-up period), que habilitará la venta de cientos de millones de acciones en manos de empleados e inversores tempranos.

El período de bloqueo es una restricción temporal que impide a ciertos accionistas vender sus acciones después de que una empresa sale a bolsa por primera vez.

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El 4 de agosto será la fecha en que SpaceX dará a conocer su primer balance financiero desde que cotiza en bolsa. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

El cuarto es la incertidumbre ante los primeros reportes financieros trimestrales de la empresa como compañía cotizada.

SpaceX publicará sus primeros resultados como empresa pública el 4 de agosto.

Dos días hábiles después, inversores que entraron antes de la salida a bolsa podrán vender casi 1.000 millones de acciones, una cifra que más que duplicará el float público de la compañía y que los analistas advierten podría generar una presión bajista adicional.

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En última instancia, el vencimiento escalonado del lock-up a lo largo del próximo año podría liberar más de 6.400 millones de acciones, diez veces los 629 millones operados en el debut del 12 de junio.