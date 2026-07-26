Robots humanoides más cerca de tu casa y trabajo: este apoyo de 1.000 millones de dólares lo demuestra

Humanoid se convirtió en el primer unicornio europeo dedicado exclusivamente a la robótica humanoide tras alcanzar una valoración de 1.350 millones de dólares. (BMW)

Tener un robot en casa o trabajando en una fábrica con labores de precisión no es algo alejado de nuestra realidad. Además del desarrollo tecnológico gracias a la IA, empresas como Humanoid demuestran que el sector está recibiendo un apoyo masivo a nivel económico.

La empresa británica se convirtió en el primer unicornio europeo dedicado exclusivamente a la robótica humanoide. Un logró alcanzado en solo dos años al alcanzar una valoración posfinanciación de 1.350 millones de dólares tras cerrar una ronda Serie A de 152 millones de dólares, con la participación de emrpesas como Bosch y Schaeffler.

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Esto le ha permitido alcanzar alianzas con otras compañías como SAP, NVIDIA, Bosch y Siemens, y ha firmado el mayor acuerdo público del sector para el despliegue masivo de robots humanoides en entornos de manufactura junto a Schaeffler.

Klaus Rosenfeld, director ejecutivo de Schaeffler AG, subraya que la robótica humanoide “está dejando de ser un concepto visionario para convertirse rápidamente en una realidad industrial”.

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Humanoid firmó con Schaeffler el mayor acuerdo público del sector para el despliegue masivo de robots humanoides en entornos de manufactura. (Xiaomi)

Mientras que Artem Sokolov, fundador y director ejecutivo de Humanoid, destaca la rapidez que “lo que logramos en tan poco tiempo normalmente llevaría una década”.

El impulso de la financiación permitirá a la compañía acelerar el desarrollo de la próxima generación de robots y ampliar los despliegues comerciales de largo plazo. La empresa prevé iniciar la producción en masa de robots humanoides con ruedas y lanzar su plataforma de robots de próxima generación, con los primeros despliegues comerciales programados para el cuarto trimestre de 2026.

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Qué tipo de robots desarrolla Humanoid

La empresa se especializa en el desarrollo de robots humanoides para uso industrial, centrándose en la integración de hardware propio y software de inteligencia artificial avanzada. Todos sus robots funcionan con KinetIQ, el cerebro de IA de cuatro capas diseñado por la propia empresa.

Esta plataforma permite a los robots comprender, razonar y ejecutar tareas físicas complejas en entornos productivos reales, lo que representa un salto cualitativo respecto a los experimentos tradicionales en robótica.

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Humanoid prevé iniciar la producción en masa de robots humanoides con ruedas y lanzar su nueva plataforma con primeros despliegues comerciales en el cuarto trimestre de 2026.(REUTERS/Evan Garcia//File Photo)

La empresa ha puesto el foco en aplicaciones concretas: sus robots están pensados para sectores como la manufactura, la logística, el comercio minorista y otros ámbitos donde la escasez de mano de obra y los desafíos operativos exigen soluciones tecnológicas robustas y escalables.

Las funciones principales de los robots de Humanoid giran en torno a la automatización de tareas físicas intensivas, el apoyo en procesos logísticos y la colaboración segura junto a personas en entornos industriales.

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Gracias a la plataforma KinetIQ, los robots pueden operar en entornos cambiantes, adaptarse a diferentes flujos de trabajo y ejecutar acciones que requieren tanto precisión como autonomía.

Entre los proyectos más recientes destaca el acuerdo con Schaeffler para el despliegue a gran escala de miles de robots humanoides en fábricas, lo que representa el mayor contrato público del sector hasta la fecha. Además, la empresa colabora con clientes internacionales de la lista Fortune 500, como SAP y Siemens, para el desarrollo y prueba de soluciones avanzadas en escenarios productivos.

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Humanoid proyecta producir 150.000 unidades en 2030 y apuesta por que la robótica humanoide impulse la productividad y responda a la escasez de mano de obra en Europa. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Cuáles son los próximos proyectos de la compañía

Humanoid prevé producir 150.000 unidades en 2030, con el objetivo de generar ingresos en miles de millones de dólares en el año anterior. La empresa apuesta por acelerar la transición hacia una industria donde los robots inteligentes trabajen codo a codo con las personas, resolviendo problemas reales y contribuyendo a la competitividad global de Europa.

La valoración alcanzada y la confianza del mercado reflejan que la robótica humanoide ya no es solo un experimento de laboratorio, sino una tecnología lista para transformar la productividad y responder a la escasez de mano de obra en sectores clave. La empresa apuesta por liderar este cambio desde Europa, combinando innovación tecnológica y una red de socios industriales de primer nivel.

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