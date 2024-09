Los accidentes más comunes con una aspiradora robot: desde un pezón atrapado hasta un incendio

Al encender el dispositivo, este atrapó su camiseta sobre el área del pezón - crédito @paula_enusa / TikTok

Las aspiradoras robot han llegado a nuestros hogares para facilitar una tarea que muchos consideran tediosa: limpiar el polvo y los suelos. Sin embargo, a medida que su uso se ha expandido, también han surgido casos donde la automatización de estos aparatos ha resultado en situaciones inesperadas, e incluso peligrosas.

En los últimos años, varios accidentes han demostrado que aunque las aspiradoras robot ofrecen comodidad, también pueden generar riesgos si no se tienen los cuidados adecuados, ya que son dispositivos que funcionan de manera autónoma.

Aspiradora atrapó el pezón de una creadora de contenido

En Estados Unidos, la creadora de contenido colombiana conocida en redes como Paula en USA vivió un incidente que generó pánico en su hogar y se volvió viral en TikTok. Paula estaba probando una aspiradora automática como parte de un review cuando, de repente, el aparato atrapó uno de sus pezones. Mientras intentaba encender el dispositivo, lo apoyó sobre su pecho, y el sistema de reconocimiento de la aspiradora terminó atrapando su seno con los rodachines.

Antes de recibir ayuda de su familia, Paula entró en pánico al quedar atascada - crédito @paula_enusa / TikTok

El pánico se apoderó de ella, que gritaba y llamaba a su madre y abuela, quienes no sabían cómo ayudar. Finalmente, decidieron apagar el dispositivo y lograron liberarla, pero no sin antes pasar por un momento de angustia. Según relató la influencer, “mientras estaba grabando, la máquina se movió y me agarró el pezón. Estoy bien, pero me duele mucho”.

Un robot aspiradora provoca un incendio en una casa

En la localidad segoviana de Cuéllar, en España, un robot aspiradora fue el protagonista de un grave incidente que terminó con cuatro personas heridas. El fuego comenzó cuando el dispositivo sufrió una “mala conexión” y provocó un chispazo que prendió un colchón cercano. El incendio se extendió rápidamente por la habitación, afectando también a varios objetos cercanos.

Los servicios de emergencia atendieron a una mujer de 85 años, quien sufrió quemaduras e inhalación de humo, y fue trasladada al hospital. Otros tres hombres, de 35, 38 y 59 años, también fueron atendidos en el lugar por inhalación de humo. Gracias a la rápida intervención de los bomberos voluntarios, el incendio fue controlado, aunque los bomberos acudieron posteriormente para asegurarse de que no reviviera el fuego.

Las funciones automáticas de las aspiradoras robot pueden jugar en contra de los usuarios si no se tienen los cuidados pertinentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robot que atrapó el pelo de una mujer dormida en Corea del Sur

En Corea del Sur, una mujer de 50 años vivió una pesadilla cuando, mientras dormía en el suelo de su casa, su robot aspiradora se activó y comenzó a aspirar su cabello. El dispositivo identificó su pelo como polvo y lo atrapó, deteniéndose después de estar en funcionamiento entre uno y dos minutos. Afortunadamente, la mujer pudo llamar a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente y la liberaron sin mayores lesiones.

El incidente, que ocurrió en la ciudad de Changwon, es un ejemplo de cómo los hábitos culturales también pueden influir en los riesgos. En países como Corea del Sur y Japón, donde es común descansar en el suelo, este tipo de accidentes podrían ser más frecuentes, dado que los robots aspiradores no distinguen entre el polvo y elementos más grandes, como el cabello humano.

Los riesgos ocultos de las aspiradoras robot

Aunque estos incidentes puedan parecer anecdóticos, sirven para alertar sobre los riesgos asociados con las aspiradoras robot. A continuación, exploramos algunos de los peligros más comunes de estos dispositivos:

Problemas de navegación y daños materiales

A pesar de los avances tecnológicos, las aspiradoras robot no siempre navegan de manera perfecta por el hogar. Los objetos pequeños, como cables, alfombras o juguetes, pueden causar que el dispositivo se atasque o tumbe elementos del mobiliario. Además, si un objeto frágil cae al suelo, la aspiradora podría no detectarlo y dañarlo.

Las funciones automáticas de las aspiradoras robot pueden jugar en contra de los usuarios si no se tienen los cuidados pertinentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Privacidad y seguridad

Muchos de estos dispositivos están equipados con cámaras y sensores para mapear las habitaciones y evitar obstáculos. Sin embargo, esto ha generado preocupaciones en torno a la privacidad. Existen temores sobre la posibilidad de que los datos recopilados por el robot puedan ser compartidos sin el consentimiento del usuario, lo que podría abrir la puerta a vulnerabilidades de seguridad en el hogar.

Impacto en las mascotas

Las aspiradoras robot pueden ser una fuente de estrés para algunos animales domésticos. Además, si una mascota tiene un accidente en casa, el robot podría esparcir los desechos por toda la vivienda, generando una situación indeseable.