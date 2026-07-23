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Apple se lanza a grabar novelas usando solo el iPhone 17 Pro: Nido de Villanas ya disponible

Con un elenco encabezado por Itatí Cantoral y Gabriela Spanic, la serie se inspira en la tradición de la telenovela mexicana y está disponible desde el 21 de julio en YouTube

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Nido de Villanas, filmada con iPhone 17 Pro, es una micronovela llena de ambición, secretos y traiciones, donde cuatro mujeres están dispuestas a todo por quedarse con la fortuna Iturribiaga. (Foto: YouTube)

Apple presentó Nido de Villanas, una micronovela en formato vertical grabada íntegramente con iPhone 17 Pro. La serie, compuesta por catorce episodios breves, marca la incursión de la compañía en un género emblemático para México y América Latina.

Desde el 21 de julio, los episodios están disponibles en el canal de YouTube de Apple y en la plataforma streaming ViX. La producción reúne a figuras reconocidas de la telenovela, como Itatí Cantoral, Gabriela Spanic, Ela Velden, Mariana Torres, Carlos Said, Luis Fernando Peña y Omar Fierro.

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El guion fue escrito por Gustavo Bracco, conocido por su trabajo en títulos como “Vencer el miedo” y “Vencer el desamor”, mientras que la dirección estuvo a cargo de Salvador Espinosa, responsable de episodios en series como “Club de Cuervos” y “El teniente Harina vs. el Cancelador”.

Cómo influyó el uso del iPhone 17 Pro en la producción de la micronovela

La producción usó funciones profesionales del iPhone para alcanzar una calidad de imagen comparable al cine y la televisión. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
La producción usó funciones profesionales del iPhone para alcanzar una calidad de imagen comparable al cine y la televisión. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

La totalidad de la grabación se realizó utilizando un iPhone 17 Pro, dispositivo que incorpora herramientas de video avanzadas, entre ellas el formato Log, que permite una corrección de color profesional, y el modo Cine, que facilita el enfoque selectivo y la profundidad de campo característica del cine tradicional.

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Además, la compatibilidad con Dolby Vision y la resolución 4K formaron parte del proceso técnico. Durante el rodaje, el director de fotografía Alexis Zabé aprovechó estas capacidades para dotar a la serie de una estética cuidada y adaptable a los estándares de calidad de la televisión y el streaming.

Zabé ya había colaborado previamente con Apple en el cortometraje “El lazo de Petra”, donde exploró de igual forma las posibilidades del video desde el celular.

Qué diferencia a Nido de Villanas dentro del género de la telenovela

Cuatro mujeres sobre fondo oscuro con ramas espinosas. Texto 'NIDO de VILANAS', logo de Apple y texto 'SHOT ON IPHONE 17 PRO'
La serie adapta los temas clásicos de la telenovela mexicana a una narrativa breve y dinámica. (Foto: Apple)

Nido de Villanas recupera elementos clásicos de la telenovela mexicana, como la ambición, los secretos familiares y las traiciones, y los traslada a relatos breves optimizados para el consumo digital.

La historia gira alrededor de cuatro mujeres que compiten por la fortuna de la familia Iturribiaga, núcleo de conflictos y alianzas temporales, según la sinopsis oficial publicada en YouTube.

La serie apuesta por el microdrama, un formato que ha ganado popularidad especialmente entre la generación Z. Cada episodio tiene una duración reducida, lo que facilita su visualización en dispositivos y plataformas sociales.

Dónde y cuándo se puede visualizar Nido de Villanas

Triptych con mujer con chaqueta de leopardo, hombre con barba sentado en mesa formal, y mujer con chaqueta oscura y dedo señalando. Título 'Inheritance'
La producción está disponible en YouTube. (Foto: YouTube)

Los catorce episodios de Nido de Villanas se encuentran disponibles desde el 21 de julio tanto en el canal de YouTube de Apple como en la plataforma ViX. El acceso es gratuito, lo que amplía el alcance potencial de la serie entre usuarios de diferentes regiones.

La selección de estas plataformas responde a los hábitos de consumo de la audiencia más joven, que prioriza el acceso instantáneo y multiplataforma. El formato vertical de la serie facilita la visualización en smartphones y tablets.

Qué otras producciones cinematográficas se han grabado con un iPhone

Otro modelo que se ha usado para grabar películas es el iPhone 15 Pro. (Foto: REUTERS/Aly Song/)
Otro modelo que se ha usado para grabar películas es el iPhone 15 Pro. (Foto: REUTERS/Aly Song/)

Apple ha impulsado el uso de sus dispositivos en producciones audiovisuales internacionales. La película F1 (2025), dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, incluyó secuencias grabadas con iPhone 15 Pro Max y tecnologías propias como ProRes y Apple Log.

El objetivo fue capturar escenas de pista y planos subjetivos con un realismo difícil de lograr con cámaras tradicionales.

En el ámbito del cine de terror, 28 años después (2025), dirigida por Danny Boyle, también utilizó el iPhone 15 Pro Max para secuencias en condiciones de poca luz, logrando una estética cercana al documental.

Asimismo, la pionera en este campo fue Tangerine (2015), filmada completamente con un iPhone 5s, que marcó un precedente en la adopción de la tecnología móvil por parte de cineastas independientes.

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