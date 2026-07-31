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Google crea un cerebro para que robots entiendan el mundo y trabajen con humanos

La compañía lanzó el modelo de inteligencia artificial Gemini ER 2, el cual funciona como una mente para estos dispositivos

Primer plano de dos robots humanoides blancos, Duo y Apollo, con el texto Gemini Robotics ER 2 y elementos de laboratorio al fondo
Google desarrolló una IA que le da a los robots la capacidad de entender su entorno y colaborar con personas. (Google)
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Google creó un cerebro para que los robots entiendan el mundo y trabajen con humanos. Se trata del modelo de inteligencia artificial Gemini Robotics ER 2, pensado para funcionar como la mente de un robot.

Esta IA se encarga de mantener una conversación con una persona, entender qué está pasando alrededor y decidir, paso a paso, qué tiene que hacer. Este modelo ya está disponible para desarrolladores a través de la API de Gemini y Google AI Studio.

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Gemini Robotics ER 2 ve en tiempo real lo que está haciendo y sabe en qué punto de la tarea se encuentra. Si algo sale mal, por ejemplo un objeto se cae o ocurre un movimiento fallido, lo detecta y corrige sin empezar de cero.

Además, puede coordinar varios robots a la vez: uno se mueve por superficies planas, otro maneja terrenos complicados, y los dos se comunican para terminar juntos lo que ninguno podría hacer solo.

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Un robot Spot de Boston Dynamics amarillo y negro con un brazo robótico gris, dos sofás verdes, dos bandejas blancas con paquetes de aperitivos variados, suelo gris
Gemini Robotics ER 2 es el sistema que le dice al robot qué hacer y cuándo hacerlo. (Google)

Google lo mostró en acción con Spot, el robot de Boston Dynamics, al que le bastó una instrucción en lenguaje natural para ir a buscar y entregar un objeto.

Gemini Robotics ER 2 ya está disponible para desarrolladores a través de la API de Gemini, Google AI Studio y en versión preliminar privada en Gemini Enterprise Agent Platform.

Esto significa que si eres un desarrollador en robótica, tienes la posibilidad de acceder a este nuevo modelo de inteligencia artificial de forma libre si tienes acceso a las plataformas recién mencionadas.

Captura de pantalla de la página web de la API Gemini Robotics ER de Google, con menús laterales, título, texto y barra de traducción de Google
Los desarrolladores ya pueden acceder al modelo desde la API de Gemini y Google AI Studio. (Google)

Por qué esta IA cambia las reglas en robótica

Hasta ahora, los robots tenían un problema básico: no sabían cuándo una tarea estaba realmente terminada.

Gemini Robotics ER 2 ataca ese problema de dos formas. Por un lado, divide cada tarea en cinco niveles de avance y monitorea en cuál está el robot en cada momento, con un 57% de precisión en las pruebas.

Por otro, puede identificar el instante exacto en que ocurre algo clave, como el momento justo para dejar de verter café en una taza, con un 91% de precisión y en menos de un segundo.

A eso se suma una capa de seguridad: cuando el robot detecta que una persona se acerca, se detiene solo. Retoma el trabajo únicamente cuando el área queda despejada.

Los robots siempre tuvieron dificultades para saber si una tarea quedó completa. Gemini Robotics ER 2 resuelve eso de dos maneras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Los robots siempre tuvieron dificultades para saber si una tarea quedó completa. Gemini Robotics ER 2 resuelve eso de dos maneras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En las pruebas de seguridad, el modelo superó tanto a su versión anterior como a otros sistemas del mercado.

Qué hace Gemini Robotics ER 2 en un robot

Gemini Robotics ER 2 actúa como el cerebro de alto nivel del robot. Lo que hace, en concreto:

Piensa y planifica

  • Recibe una instrucción en lenguaje natural (“búscame el control remoto”) y la descompone en pasos concretos.
  • Decide qué hacer a continuación mientras el robot ya está ejecutando la acción anterior, sin pausas.

Ve y entiende lo que pasa

  • Analiza el video en tiempo real de la cámara del robot.
  • Sabe en qué punto de la tarea está (dividido en cinco niveles de progreso).
  • Detecta errores en el momento en que ocurren: un objeto que cae, un derrame, un movimiento fallido.
Gemini Robotics ER 2 es la parte del sistema que piensa, no la que mueve al robot. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
Gemini Robotics ER 2 es la parte del sistema que piensa, no la que mueve al robot. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Corrige sin reiniciar

  • Si algo sale mal, ajusta el rumbo sobre la marcha. No necesita empezar la tarea desde cero.

Habla con personas

  • Puede mantener una conversación con un humano y responder preguntas mientras trabaja.
  • También puede consultar Google Search si necesita información externa.
FILE PHOTO: The Google logo is seen on the Google house at CES 2024, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 10, 2024. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
FILE PHOTO: The Google logo is seen on the Google house at CES 2024, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 10, 2024. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Coordina varios robots a la vez

  • Le dice a cada robot qué parte de la tarea le corresponde según sus capacidades.
  • Los robots se comunican entre sí para completar tareas que uno solo no podría terminar.

Para la seguridad

  • Detecta cuándo una persona se acerca y detiene al robot automáticamente.
  • Lo reanuda solo cuando el área está despejada.

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