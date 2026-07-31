Amazon desafía a Tesla: luz verde para circular 2.500 robotaxis Zoox al año

FOTO DE ARCHIVO: Zoox, un vehículo autoconducido propiedad de Amazon, es visto en la fábrica de la compañía en Fremont, California, Estados Unidos. 19 de julio de 2022. REUTERS/Carlos Barria/Archivo

Guardar

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) afirmó que Zoox, la unidad de robotaxis de Amazon, recibió autorización para poner en circulación con fines comerciales hasta 2.500 vehículos en cada uno de los dos próximos años.

Zoox es la competencia directa de Tesla que produce un vehículo eléctrico con dos filas de asientos orientados hacia el interior y una velocidad máxima de unos 121 km/h.

PUBLICIDAD

Qué implica esta nueva medida para Zoox

Esta nueva medida le permite a Zoox dar un paso clave: pasar de pruebas a un uso comercial limitado, es decir, poner sus robotaxis en circulación y cobrar por los viajes (si además obtiene los permisos estatales y locales).

Zoox, a self-driving vehicle owned by Amazon, is seen at the company's Headquarters during a test drive in Foster City, California, U.S. October 15, 2024. REUTERS/Carlos Barria

A la vez, la autorización viene con condiciones: la NHTSA le exige informar más sobre incidentes como accidentes o detenciones inadecuadas en la vía pública, puede ajustar las reglas según el desempeño de los vehículos y retirar la exención si detecta problemas graves de seguridad.

PUBLICIDAD

Cómo son los robotaxis Zoox de Amazon

Zoox desarrolla un robotaxi sin volante, con dos filas de asientos orientados hacia el interior, y una velocidad máxima de 120,7 km/h.

Entre sus características, la empresa destaca un diseño bidireccional, por el que el vehículo “no tiene parte delantera ni trasera” y puede ir en cualquier dirección para facilitar la navegación, los ascensos y los descensos; suspensión activa, que “se adapta continuamente” a las condiciones del camino para un viaje “suave y silencioso”; puertas automáticas para una entrada y salida más simple; y dirección en las cuatro ruedas, pensada para maniobras de precisión en la vereda y para que las recogidas sean “fáciles y suaves”.

PUBLICIDAD

(Zoox)

En qué va Tesla con su robotaxi

Tesla avanzó con su apuesta por los robotaxis en Texas, pero su escala todavía es reducida frente a su principal rival.

Según registros publicados el 28 de mayo de 2026 en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, la compañía tenía 42 vehículos autónomos autorizados para un servicio de transporte sin conductor (“driverless ridehailing”) en ese estado, una flota que es menos de una décima parte de la de Waymo.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: A Tesla Robotaxi vehicle parked in a parking lot in Austin, Texas, U.S., February 13, 2026. REUTERS/Evan Garcia/File Photo

En los mismos registros, Waymo —el negocio de vehículos autónomos de Alphabet— figura con 577 robotaxis autorizados en Texas.

Cabe señalar que recientemente entró en rigor, nueva ley estatal que otorga a Texas mayor supervisión sobre los operadores comerciales de vehículos sin conductor y que obliga a las empresas a autocertificar que sus unidades son de nivel 4.

PUBLICIDAD

Otro competidor en el panorama de los robotaxis: Waymo

Otro competidor en el panorama de los robotaxis es Waymo. Empresa vinculada directamente a los creadores del buscador, ya que nació como el proyecto de coches autónomos de Google y hoy pertenece a su compañia matriz, Alphabet Inc.

Imagen de archivo de un robotaxi de Waymo circulando por Nueva York, EEUU. 26 noviembre 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Waymo alcanza un ritmo de 500.000 viajes pagos por semana, opera una flota cercana a 3.700 vehículos y ya superó los 220,6 millones de millas recorridas en modo autónomo.

PUBLICIDAD

En términos de operación y expansión, ese volumen semanal se registra en más de 10 ciudades de Estados Unidos. En cuanto al desempeño del sistema, la compañía reporta más de 220,6 millones de millas sin un conductor a bordo.

A Waymo driverless car driving in downtown Los Angeles, California, U.S. May 1, 2026. REUTERS/Mike Blake

En el plano financiero, Waymo exhibe una tasa de ingresos anualizados por encima de USD 355 millones y una valoración de mercado de USD 126.000 millones, luego de una ronda de financiación de USD 16.000 millones en febrero de 2026.

PUBLICIDAD

En materia de seguridad, informó una reducción del 90% en lesiones graves en accidentes, en comparación con conductores humanos.

Waymo se ha consolidado como el servicio de robotaxi más visible en ciudades clave como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles.