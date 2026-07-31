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Nuevo éxito para SpaceX: realizará 18 lanzamientos para la Fuerza Espacial de EE. UU. tras ganar un contrato multimillonario

La compañía de Elon Musk utilizará cohetes Falcon 9 para poner en órbita satélites destinados a fortalecer las capacidades de vigilancia de la Fuerza Espacial

SpaceX realizará 18 lanzamientos para la Fuerza Espacial de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
SpaceX realizará 18 lanzamientos para la Fuerza Espacial de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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SpaceX sumó un nuevo contrato estratégico con el Gobierno de Estados Unidos tras ser seleccionada por la Fuerza Espacial para realizar 18 lanzamientos de satélites militares mediante su cohete Falcon 9. Los acuerdos, valorados en 1.600 millones de dólares, contemplan misiones que se llevarán a cabo hasta finales de 2027 y estarán destinadas a desplegar sistemas espaciales vinculados a la defensa nacional.

La adjudicación fue anunciada por la Fuerza Espacial de EE. UU., que explicó que las misiones forman parte de su principal programa de adquisición de servicios de lanzamiento. Los satélites que pondrá en órbita SpaceX tendrán como objetivo detectar y localizar objetos aéreos, reforzando las capacidades de vigilancia y defensa del Pentágono.

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Con este nuevo contrato, la empresa fundada por Elon Musk consolida su posición como uno de los principales proveedores de servicios espaciales para el Gobierno estadounidense.

SpaceX usará su cohete Falcon 9 para llevar los satélites de la Fuerza Espacial de Estados Unidos a órbita. REUTERS/Steve Nesius
SpaceX usará su cohete Falcon 9 para llevar los satélites de la Fuerza Espacial de Estados Unidos a órbita. REUTERS/Steve Nesius

Los lanzamientos se realizarán con Falcon 9

Las 18 misiones serán ejecutadas utilizando el cohete Falcon 9, el vehículo de lanzamiento reutilizable que se ha convertido en el principal pilar operativo de SpaceX.

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Según informó la Fuerza Espacial, todos los despegues partirán desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, ubicada en el estado de California.

El calendario prevé que las operaciones concluyan antes de finalizar 2027, cumpliendo los plazos establecidos dentro del programa militar de lanzamientos espaciales.

Falcon 9 ha demostrado una elevada frecuencia de vuelos durante los últimos años gracias a su sistema de reutilización, una característica que ha permitido a SpaceX reducir costos y aumentar el número de misiones anuales tanto comerciales como gubernamentales.

Los cohetes de SpaceX resaltan por su reutilización. REUTERS/Steve Nesius
Los cohetes de SpaceX resaltan por su reutilización. REUTERS/Steve Nesius

Una competencia entre las principales empresas espaciales

La adjudicación de estas misiones forma parte del principal programa mediante el cual la Fuerza Espacial contrata servicios de lanzamiento para satélites militares.

Dentro de este esquema, SpaceX compite con otras compañías del sector aeroespacial estadounidense, entre ellas United Launch Alliance (ULA) y Blue Origin, además de otras empresas que buscan participar en futuros contratos gubernamentales.

La asignación de cada misión depende de diferentes factores técnicos, operativos y presupuestarios evaluados por las autoridades militares.

El nuevo contrato confirma que SpaceX continúa siendo uno de los actores con mayor presencia dentro de este programa, gracias al historial operativo de Falcon 9 y a su capacidad para realizar lanzamientos de manera frecuente.

SpaceX se encuentra entre las empresas que compiten por tener contratos con el gobierno de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
SpaceX se encuentra entre las empresas que compiten por tener contratos con el gobierno de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Satélites para fortalecer la vigilancia militar

Las misiones adjudicadas estarán enfocadas en colocar en órbita satélites desarrollados para apoyar las operaciones del Departamento de Defensa.

Su función principal será detectar y localizar objetos aéreos, proporcionando información estratégica para fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Aunque la Fuerza Espacial no ofreció detalles técnicos sobre cada satélite, este tipo de sistemas suele integrarse en redes destinadas al seguimiento de amenazas, monitoreo del espacio aéreo y apoyo a operaciones militares.

La incorporación de nuevos satélites permitirá ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de observación desde el espacio.

Los satélites de la Fuerza Espacial de Estados Unidos estarían destinados a la vigilancia. REUTERS/Steve Nesius
Los satélites de la Fuerza Espacial de Estados Unidos estarían destinados a la vigilancia. REUTERS/Steve Nesius

SpaceX amplía su relación con el Pentágono

El contrato de 1.600 millones de dólares se suma a otros acuerdos obtenidos por SpaceX durante el año.

Según los datos difundidos por las autoridades estadounidenses, la empresa ha recibido al menos 7.000 millones de dólares en contratos del Pentágono en lo que va del año, consolidándose como uno de los principales socios tecnológicos del Departamento de Defensa.

La creciente participación de SpaceX responde tanto al éxito operativo de sus sistemas de lanzamiento como al desarrollo de tecnologías espaciales y satelitales que han adquirido un papel cada vez más relevante para la seguridad nacional de Estados Unidos.

SpaceX amplía su relación con el Pentágono. REUTERS/Steve Nesius
SpaceX amplía su relación con el Pentágono. REUTERS/Steve Nesius

Un papel clave en el proyecto Golden Dome

Las nuevas adjudicaciones llegan mientras la administración estadounidense continúa impulsando el desarrollo de Golden Dome, un ambicioso sistema de defensa antimisiles cuyo costo estimado ronda los 185.000 millones de dólares.

El proyecto contempla una infraestructura de vigilancia y protección basada en múltiples tecnologías espaciales y terrestres, en la que SpaceX figura como uno de los actores más importantes debido a su experiencia en lanzamientos y despliegue de satélites.

Aunque todavía quedan numerosas fases de desarrollo por delante, la obtención de nuevos contratos refuerza el papel de la compañía de Elon Musk dentro de la estrategia espacial y de defensa de Estados Unidos.

SpaceX gana millonarios contratos con el gobierno de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
SpaceX gana millonarios contratos con el gobierno de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con este nuevo acuerdo, SpaceX no solo amplía su cartera de contratos gubernamentales, sino que también consolida el protagonismo que ha adquirido en el sector aeroespacial, donde combina misiones comerciales, exploración espacial y proyectos estratégicos para el Gobierno estadounidense.

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