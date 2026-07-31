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Apple Music comparte las canciones favoritas de Barack Obama para esta época del año: Rawayana, Manuel Turizo y más

David Bowie, The Police, Nina Simone, Chaka Khan, Neil Young, son otros artistas que aparecen en la lista

Apple Music se encuentra de promoción y da tres meses de servicio totalmente gratuito.
Apple Music tiene disponible la lista musical de verano de Barack Obama. (Apple)
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En Apple Music, se encuentra la lista de reproducción de Barack Obama para esta época del año. Se trata de una selección anual de canciones que el expresidente comparte junto a una nota personal para sus seguidores.

La playlist, titulada Barack Obama’s Summer Songs 2026, reúne 46 canciones y casi tres horas de música que van del hip-hop al jazz, del soul clásico al indie folk.

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Este año, la lista arranca con un homenaje. Obama abrió la selección con “Song of Good Hope”, del músico irlandés Glen Hansard, que murió en un accidente de motocicleta días antes de que se publicara la lista.

Dos capturas de pantalla de la aplicación Apple Music en un iPhone. Una muestra a Barack Obama y la lista "Summer Songs 2026"; la otra, un listado de canciones
La playlist Barack Obama's Summer Songs 2026 reúne 46 canciones en casi tres horas. (Apple Music)

“Empieza con una canción que Michelle y yo amamos, de Glen Hansard, un gran músico que falleció trágicamente esta semana. Nuestros corazones están con su familia”, escribió el expresidente en su nota en Medium.

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Qué canciones incluye la lista de reproducción de Obama

Desde ese punto de partida reflexivo, la selección acelera el ritmo. Obama incluyó “the one”, del cantante de R&B Gabriel Jacoby, y “girl, get up.”, la colaboración de Doechii y SZA.

También hizo lugar para el rap del sur de Florida con “Motion Party” de BossMan Dlow, y para el indie folk de Noah Kahan con “Doors”.

La selección incluye música latina, entre ellas "Inglés en Miami" de Rawayana. REUTERS/Mike Blake
La selección incluye música latina, entre ellas "Inglés en Miami" de Rawayana. REUTERS/Mike Blake

El repertorio de clásicos es igualmente extenso: Marvin Gaye, David Bowie, The Police, Nina Simone, Chaka Khan, Neil Young, The Beatles, The Temptations y Johnny Cash conviven en la misma lista con lanzamientos recientes.

Entre las sorpresas más comentadas figura “Ran to Atlanta”, de Drake junto a Future y Molly Santana, del álbum ICEMAN.

La lista también incorpora artistas de habla hispana. “Inglés En Miami”, de Rawayana y Manuel Turizo, y “La Father (remix)” de Vale Pintos, Brytiago, Casper Mágico y Héctor “El Father” figuran entre los títulos.

La selección se completa con “Candela” del Buena Vista Social Club, “I Ka Barra” de Habib Koité & Bamada y “Emmanuele” del chelista Abel Selaocoe.

La lista abre con un tributo: "Song of Good Hope", de Glen Hansard. REUTERS/Jonathan Ernst
La lista abre con un tributo: "Song of Good Hope", de Glen Hansard. REUTERS/Jonathan Ernst

El expresidente cerró su publicación con una invitación abierta: “Siempre estoy buscando canciones nuevas para escuchar, así que compartan sus recomendaciones en los comentarios”.

La playlist está disponible en Apple Music. Obama también publicó su lista anual de lecturas recomendadas para el verano en la misma entrada de Medium.

Apple Music incrementó sus suscripciones

Apple Music subió sus precios el 17 de julio de 2026 en Estados Unidos y otros mercados del mundo, en lo que la compañía atribuyó al encarecimiento de los costos de licencias musicales.

El plan Individual pasó de USD 10,99 a USD 11,99 mensuales, el Familiar registró el mayor ajuste al escalar de USD 16,99 a USD 19,99, y el Estudiantil subió de USD 5,99 a USD 6,99.

Primer plano de un hombre sonriente con barba, usando auriculares blancos con cable en su oído derecho, sentado en un banco de madera en un parque.
Apple Music aumentó sus precios en Estados Unidos y otros mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa declaró al portal especializado Music Business Worldwide: “Como resultado del aumento en los costos de licencias, Apple Music está incrementando su precio de suscripción a partir de hoy”.

No es la primera vez. En octubre de 2022, Apple ya había aplicado un ajuste similar bajo el mismo argumento, cuando el plan Individual pasó de USD 9,99 a USD 10,99, y añadió entonces que “los artistas y compositores ganarán más por el streaming de su música”.

Los suscriptores existentes serán migrados al nuevo esquema en su próximo ciclo de facturación, con aviso previo de Apple; los nuevos usuarios pagan las tarifas actualizadas desde el primer día.

Spotify también subió sus tarifas en Estados Unidos. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS
Spotify también subió sus tarifas en Estados Unidos. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

El alza también alcanzó a los paquetes de Apple One: el Familiar subió a USD 27,95 y el Premier a USD 39,95, aunque el plan Individual de Apple One no registró cambios.

En febrero de 2026, Spotify también actualizó sus precios en Estados Unidos: su plan Individual cuesta ahora USD 12,99, el Familiar USD 21,99 y el Estudiantil USD 6,99.

Con su nuevo precio de USD 11,99, Apple Music mantiene una diferencia de un dólar por debajo del plan Individual de Spotify.

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