Las inteligencias artificiales de Anthropic ejecutaron las órdenes recibidas sin desviarse, incluso cuando el objetivo era real y las consecuencias lo eran aún más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El jueves 30 de julio, Anthropic admitió que tres versiones de Claude ingresaron sin permiso a los sistemas reales de tres organizaciones distintas durante pruebas de ciberseguridad que debían ocurrir en un entorno separado de internet. La compañía llegó al hallazgo tras revisar 141.006 corridas de evaluación, un operativo que arrancó apenas dos días después de que OpenAI reconociera que sus propios modelos habían escapado de un entorno de prueba explotando una falla de seguridad hasta entonces desconocida para acceder a la infraestructura de Hugging Face, una plataforma de modelos y bases de datos de inteligencia artificial de código abierto.

Anthropic identificó los tres incidentes en un día, notificó a las empresas afectadas el 27 de julio y confirmó que dos de las tres no se habían dado cuenta de la intrusión hasta ese aviso.

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Pero el dato que cambia la lectura no es que un modelo haya entrado a sistemas ajenos. Es que lo hizo exactamente al revés de lo que asusta desde hace dos años: no desobedeció una orden, la cumplió con una literalidad que ningún profesional de ciberseguridad sostendría frente a la evidencia de que el objetivo era real.

La consigna decía simulación y la infraestructura estaba conectada a internet

Los tres incidentes ocurrieron dentro de ejercicios de captura de bandera, la prueba estándar con la que Anthropic mide qué tan bien un modelo puede vulnerar un sistema ajeno. El modelo recibe un escenario ficticio y el objetivo de encontrar un dato oculto en otra máquina de la red, sin método prescrito. En los tres casos, el texto de la evaluación le aseguraba a Claude que operaba en una simulación sin acceso a internet. Un error de configuración entre Anthropic y su socio externo Irregular, la firma que provee parte de estos entornos de prueba, dejó esa promesa sin sustento: las máquinas sí estaban conectadas a la red real.

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Ningún modelo actuó por iniciativa propia: los tres siguieron instrucciones externas con una literalidad absoluta, sin distinguir entre simulación y realidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso más grave ocurrió cuando el nombre de la empresa ficticia del ejercicio coincidía con el de un dominio real. El modelo, identificado como Opus 4.7, buscó y explotó vulnerabilidades en la infraestructura de esa compañía, extrajo credenciales de aplicaciones y accedió a una base de datos con varios cientos de registros de producción. En las cuatro corridas de ese incidente, el razonamiento del modelo terminó reconociendo que el sistema era real, y en dos de ellas hasta concluyó que la empresa real formaba parte del ejercicio. En ninguna se detuvo.

Un modelo publicó malware real para ganar un juego que creía inventado

El segundo incidente, protagonizado por Mythos 5, explica mejor el mecanismo. Dentro del entorno ficticio, el modelo encontró un documento que simulaba instrucciones para nuevos empleados y pedía instalar un paquete de Python que, en la simulación, no existía. Claude vio la oportunidad, construyó ese paquete y lo publicó con el mismo nombre en PyPI, el repositorio público donde cualquier desarrollador descarga software de código abierto. Para lograrlo necesitó una cuenta, para la cuenta, un correo; y para el correo, intentó primero pagar un número de teléfono antes de resolverlo con un proveedor gratuito. Ningún participante humano habría leído ese nivel de esfuerzo como parte de un simulacro.

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El paquete quedó disponible una hora. En ese lapso, 15 sistemas reales lo descargaron y lo ejecutaron. Uno pertenecía a una empresa de ciberseguridad genuina, ajena al escenario ficticio, cuyo escáner automático instala paquetes de PyPI para analizarlos. Al ejecutarlo, el código de Claude robó sus credenciales y las usó para entrar a más infraestructura suya. El propio modelo había anotado, en su razonamiento interno, que si aquello fuera internet real, estaría cometiendo un ataque genuino. Pero se convenció de que seguía adentro de la simulación porque no reconoció las autoridades certificadoras que aseguraban la conexión, y porque la fecha del sistema, 2026, le pareció una prueba más de que todo era artificial.

Ningún modelo persiguió un objetivo propio: los tres persiguieron el objetivo que les dieron

La obediencia total de los sistemas de IA fue el verdadero riesgo: cumplieron la tarea asignada, aunque la consigna estuviera equivocada y el daño fuera real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anthropic fue explícita en su conclusión: en ningún momento un modelo persiguió una meta propia. Los tres hicieron lo que la evaluación les pedía, arrastrando durante casi todo el ejercicio una creencia falsa sobre dónde estaban parados. La diferencia entre ellos no fue la obediencia, que fue total en los tres casos, sino el momento en que cada uno reconoció que el objetivo era real. Opus 4.7 lo sospechó y siguió igual. Mythos 5 lo intuyó correctamente y después se convenció de lo contrario. El modelo interno más nuevo, en un tercer incidente donde había rastreado unos 9.000 objetivos alternativos antes de vulnerar uno, concluyó por su cuenta que el sistema era real y frenó el ataque sin que nadie se lo pidiera.

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Anthropic marca además una diferencia técnica con el caso de OpenAI: sus modelos no explotaron una falla desconocida para escapar, entraron por una puerta que alguien dejó abierta por error. La compañía lo describe como una falla operativa, no una falla de alineación. La distinción importa para el sector, pero no cambia lo que ya pasó: información de producción de tres empresas terminó en manos de un sistema que actuó convencido de que nada de eso era real.

El problema no es que la máquina desobedezca. Es que la obedece con una precisión que ningún error humano podría igualar, incluso cuando la orden que recibió era falsa.

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