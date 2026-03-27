Estados Unidos prohíbe el uso de routers extranjeros en una medida que sacude al sector tecnológico

Estados Unidos prohíbe el ingreso de routers por seguridad nacional. (pngtree.com)

Estados Unidos ha decidido prohibir la importación de routers para internet fabricados en el extranjero, en una medida que impacta directamente en el mercado tecnológico y en la disponibilidad futura de estos dispositivos para los usuarios.

La decisión, impulsada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC), se justifica en riesgos asociados a la seguridad nacional y la ciberseguridad.

La nueva normativa establece que los routers producidos fuera del país no podrán ingresar al mercado estadounidense, salvo que los fabricantes obtengan una autorización específica. Esto supone un cambio significativo en un sector donde la mayoría de los dispositivos disponibles hasta ahora eran fabricados en el extranjero.

Desde la FCC, las autoridades han señalado que permitir que equipos de red desarrollados fuera de Estados Unidos dominen el mercado representa un riesgo “inaceptable” para la economía, la infraestructura crítica y la seguridad del país. La medida se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar el control sobre tecnologías consideradas sensibles.

Routers que no sean fabricados en Estados Unidos no podrán ser vendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argumento central gira en torno a la posible vulnerabilidad de estos dispositivos frente a ciberataques. Según las autoridades, routers fabricados en el extranjero habrían estado implicados en incidentes como los ataques conocidos como Volt, Flax y Salt Typhoon, que afectaron a sectores clave como comunicaciones, energía, transporte y sistemas de agua.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos adopta medidas similares. En meses recientes, la FCC ya había restringido la importación de drones fabricados fuera del país, salvo en casos donde los fabricantes obtuvieran exenciones. Ahora, la regulación se extiende a los equipos de red de uso doméstico, ampliando el alcance de estas políticas.

El impacto inmediato recae principalmente en los fabricantes, que deberán adaptarse a las nuevas exigencias si desean mantener su presencia en el mercado estadounidense.

La FFC prohíbe que los routers que han sido fabricados en el extranjero se vendan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones que se plantean está la obtención de aprobaciones condicionales o el traslado de parte de su producción a territorio estadounidense para cumplir con los requisitos regulatorios.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunas empresas opten por abandonar el mercado. Un antecedente reciente es el del fabricante de drones DJI, que dejó de comercializar sus productos en Estados Unidos tras restricciones similares. Este escenario podría repetirse en el sector de routers si las condiciones resultan difíciles de cumplir.

Para los usuarios, el efecto será progresivo. Aquellos que ya cuentan con routers fabricados en el extranjero podrán seguir utilizándolos sin restricciones. La medida no implica la retirada de dispositivos existentes ni afecta su funcionamiento actual.

Los routers existentes no serán perjudicados, ni su funcionalidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, el panorama cambia para futuras compras. Los consumidores podrían encontrar una oferta más limitada de equipos, especialmente si los modelos disponibles se producen mayoritariamente fuera del país. Esto podría traducirse en menos opciones, posibles aumentos de precios o una transición hacia productos fabricados localmente.

La inclusión de estos dispositivos en la llamada “Lista de Dispositivos Prohibidos” marca un punto de inflexión en la regulación tecnológica estadounidense. La medida no solo afecta a la disponibilidad de productos, sino que también redefine las condiciones de competencia en el mercado.

A nivel global, la decisión podría tener repercusiones en la cadena de suministro y en las estrategias de producción de las empresas tecnológicas. La exigencia de fabricar dentro de Estados Unidos o cumplir con estrictos controles podría alterar dinámicas comerciales establecidas durante años.

La prohibición de traer routers extranjeros podría traer repercusiones en empresas de fabricación. (Unsplash)

La política adoptada por Estados Unidos refleja una tendencia creciente hacia la protección de infraestructuras críticas mediante restricciones tecnológicas. Mientras el país busca reducir riesgos asociados a la ciberseguridad, el sector enfrenta un escenario de adaptación que podría transformar el mercado en los próximos años.