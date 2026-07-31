La próxima temporada de Fortnite promete un encuentro épico entre Sonic, Mega Man y otros íconos de los videojuegos

Fortnite ya estaría preparando su próxima temporada. (Epic Games)

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La próxima temporada de Fortnite podría convertirse en una de las más ambiciosas de la historia del juego al reunir personajes y franquicias icónicas de la industria de los videojuegos.

Diversos dataminers y filtradores especializados aseguran que el Capítulo 7 Temporada 4 incluirá colaboraciones con sagas como Sonic the Hedgehog, Mega Man, Persona, Pac-Man y Tetris, ampliando la larga lista de cruces entre Epic Games y algunas de las marcas más reconocidas del entretenimiento interactivo.

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Aunque Epic Games todavía no ha confirmado oficialmente estas colaboraciones, las filtraciones publicadas por conocidos insiders como ShiinaBR y HypeX apuntan a que la nueva temporada estará completamente inspirada en el universo de los videojuegos, una temática que marcaría un cambio importante respecto a las temporadas recientes.

Filtrador revela que la próxima temporada de Fortnite traerá personajes de icónicos videojuegos. (ShiinaBR)

De confirmarse, los jugadores podrán encontrar nuevos personajes, objetos cosméticos y posiblemente eventos temáticos relacionados con algunas de las franquicias más influyentes de las últimas décadas.

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Sonic, Mega Man y Persona encabezarían las colaboraciones

Las filtraciones señalan que Sega, Capcom y Bandai Namco serían algunas de las compañías que participarán en la próxima actualización del popular battle royale. Entre las colaboraciones más esperadas destaca la llegada de Sonic the Hedgehog, uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos.

Los reportes indican que Fortnite incorporaría apariencias basadas en Sonic y en su histórico rival, el Doctor Eggman, aunque todavía no se conocen detalles sobre sus diseños definitivos ni sobre los accesorios que podrían acompañarlos.

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Otra de las franquicias mencionadas es Mega Man, la clásica saga de Capcom que podría sumarse al extenso catálogo de personajes jugables disponibles en Fortnite.

Sonic llegaría a Fortnite.

Asimismo, las filtraciones apuntan a la incorporación de Persona, la reconocida serie de Atlus, con la posible llegada de Joker, protagonista de Persona 5, o incluso del personaje principal de Persona 4 Revival, una elección que serviría para impulsar la expectativa en torno al remake anunciado recientemente.

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Otras franquicias también tendrían presencia

La información filtrada también menciona colaboraciones con Pac-Man y Tetris, dos de los videojuegos más influyentes de la historia. Sin embargo, todavía no está claro cómo Epic Games adaptaría estas licencias al universo de Fortnite.

Mientras personajes como Sonic o Mega Man pueden convertirse fácilmente en skins, otras franquicias podrían aparecer mediante objetos cosméticos, gestos, escenarios temáticos, mochilas o modos de juego especiales.

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Hasta el momento, Epic Games no ha revelado información oficial sobre el contenido de la próxima temporada, por lo que todos estos detalles deben considerarse filtraciones sujetas a cambios.

Pac-Man llegaría a Fortnite para realizar una colaboración. (Bandai Namco)

Fortnite mantiene su apuesta por los grandes crossovers

Desde hace varios años, Fortnite ha convertido las colaboraciones en uno de los principales atractivos de cada temporada.

El juego ha incorporado personajes procedentes de videojuegos, películas, series, cómics, anime y deportes, reuniendo en un mismo universo a figuras tan diversas como superhéroes de Marvel y DC, personajes de Star Wars, Dragon Ball, Naruto o The Witcher, entre muchos otros.

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Esta estrategia ha permitido a Epic Games mantener el interés de la comunidad mediante la llegada constante de nuevos contenidos y eventos especiales.

Una temporada completamente dedicada a los videojuegos supondría un nuevo paso dentro de esa política de colaboraciones.

Fortnite sigue apostando por las colaboraciones.

¿Cuándo comenzará la nueva temporada?

Según el calendario actual del juego, la temporada vigente de Fortnite finalizará el 19 de agosto.

Si Epic Games mantiene su programación habitual, el Capítulo 7 Temporada 4 comenzará el 20 de agosto, aunque las fechas podrían modificarse ligeramente dependiendo del evento en vivo que tradicionalmente conecta una temporada con la siguiente.

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Como ocurre antes de cada gran actualización, es probable que durante las próximas semanas aparezcan nuevas filtraciones sobre el contenido definitivo.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a cualquier anuncio oficial de Epic Games que confirme o desmienta los rumores.