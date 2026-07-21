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Fortnite da un nuevo paso con la IA: los NPC tendrán voces generadas en tiempo real

La nueva función utilizará Google Gemini y ElevenLabs para generar conversaciones dinámicas y ampliar las posibilidades creativas dentro de Fortnite

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Fornite incorpora voces generadas con IA.
Fornite incorpora voces generadas con IA. (Epic Games)

Fortnite incorporará voces generadas por inteligencia artificial para 36 de sus personajes no jugables (NPC), una función que permitirá mantener conversaciones dinámicas y personalizadas con los jugadores dentro de las islas creadas por la comunidad.

La nueva herramienta, denominada Conversations, estará disponible para todos los usuarios y desarrolladores a partir del 30 de julio, marcando uno de los mayores cambios en la interacción entre jugadores y personajes dentro del popular videojuego de Epic Games.

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La actualización integra tecnologías de Google Gemini y ElevenLabs para generar respuestas en tiempo real, lo que permitirá que los NPC reaccionen a las acciones del jugador sin depender de diálogos predefinidos. Con ello, Epic Games busca ofrecer experiencias más inmersivas y ampliar las posibilidades creativas de quienes desarrollan contenido mediante el Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite.
Fortnite incluirá IA en sus NPC. (Foto: Epic Games)

Cómo funcionarán las conversaciones con inteligencia artificial

La función Conversations permitirá que los creadores de islas personalizadas añadan NPC capaces de mantener conversaciones naturales con los jugadores. En lugar de responder mediante frases programadas, los personajes utilizarán modelos de inteligencia artificial para generar respuestas acordes con el contexto de la interacción.

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Los desarrolladores podrán definir la personalidad, conocimientos y forma de hablar de cada personaje mediante instrucciones sencillas, lo que permitirá adaptar los NPC a diferentes historias, géneros o estilos de juego.

Epic Games explicó que 17 de los 36 personajes disponibles ya contarán con una personalidad y una voz predeterminadas para mantener la coherencia con la identidad que los jugadores conocen desde hace años. Entre ellos figuran personajes populares como Fishstick, Haylee Skye, Cuddle Team Leader y The Imagined.

El resto podrá configurarse libremente para ajustarse a las necesidades de cada isla personalizada.

Epic Games dio a conocer que de sus 36 NPC, 17 ya cuenta con voces personalizadas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Epic Games dio a conocer que de sus 36 NPC, 17 ya cuenta con voces personalizadas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Google Gemini y ElevenLabs, la tecnología detrás del sistema

La nueva herramienta combina dos tecnologías especializadas en inteligencia artificial. Por un lado, Google Gemini se encarga de generar los diálogos mediante modelos avanzados de lenguaje capaces de interpretar preguntas y producir respuestas naturales en tiempo real.

Por otro, ElevenLabs aporta la generación de voces sintéticas, recreando interpretaciones con un nivel de naturalidad muy superior al de los sistemas tradicionales de texto a voz.

La combinación de ambas plataformas permite que cada NPC responda verbalmente sin necesidad de grabar miles de líneas de diálogo previamente, reduciendo el tiempo de desarrollo y ampliando las posibilidades narrativas.

Epic Games sostiene que este sistema facilitará la creación de personajes más creíbles y con mayor capacidad de interacción.

Google Gemini detrás de la IA de Fortnite. (Fortnite)
Google Gemini detrás de la IA de Fortnite. (Fortnite)

Qué dice Epic Games sobre el uso de las voces

La incorporación de inteligencia artificial en las voces ha despertado preguntas sobre los derechos de los actores de doblaje.

Epic Games asegura que las voces utilizadas para entrenar los modelos fueron creadas a partir de grabaciones realizadas por actores profesionales independientes que otorgaron su consentimiento para el uso de sus interpretaciones.

La empresa afirma que busca proteger tanto la propiedad intelectual como los derechos laborales de los intérpretes involucrados en el proyecto.

Además, indicó que mantiene conversaciones con el sindicato SAG-AFTRA y con actores que anteriormente participaron en Fortnite Battle Royale para estudiar la posible incorporación de sus voces originales al sistema en futuras actualizaciones.

Fortnite asegura que las voces usadas fueron hechas por actores profesionales independientes, quienes dieron su consentimiento. (Epic Games)
Fortnite asegura que las voces usadas fueron hechas por actores profesionales independientes, quienes dieron su consentimiento. (Epic Games)

Una tecnología que también genera polémica

Aunque la función promete transformar la experiencia de juego, su implementación también ha generado debate dentro de la industria del entretenimiento.

Uno de los principales temores es que la expansión de voces generadas mediante inteligencia artificial reduzca las oportunidades laborales para actores de doblaje o facilite el uso de voces digitales sin autorización.

Las discusiones sobre este tema se intensificaron tras anteriores experimentos con personajes como Darth Vader, cuya voz fue recreada digitalmente con autorización de la familia del actor James Earl Jones.

En aquella ocasión, SAG-AFTRA expresó su preocupación por el impacto que este tipo de tecnologías podría tener sobre los profesionales del sector y pidió establecer reglas claras para proteger los derechos de los intérpretes.

Hasta el momento no se ha informado si todos los actores cuyas voces sirvieron de base para el nuevo sistema pertenecen a organizaciones sindicales.

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