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Cómo saber si alguien está usando tu Wi-Fi sin permiso y proteger tu conexión de inmediato

Comprobar los equipos conectados y cambiar la contraseña del router son medidas clave para evitar que terceros usen tu Wi-Fi

Wi-Fi - contraseña - internet - router - tecnología - 28 de junio
Revisa que dispositivos están conectados al WiFi de tu hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Una conexión a internet más lenta de lo habitual, interrupciones constantes o una disminución inesperada en el rendimiento de la red pueden ser señales de que alguien está utilizando tu Wi-Fi sin autorización.

Aunque estos problemas también pueden estar relacionados con fallas del proveedor o del router, especialistas como NordVPN recomiendan comprobar si existen dispositivos desconocidos conectados a la red antes de sacar conclusiones.

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Detectar un acceso no autorizado no solo ayuda a recuperar la velocidad de navegación, sino que también reduce riesgos para la privacidad. Un intruso conectado al Wi-Fi puede consumir parte del ancho de banda disponible e, incluso, representar una amenaza para la seguridad de los dispositivos y la información personal almacenada en ellos.

Wi-Fi - contraseña - internet - router - tecnología - 28 de junio
Siempre es necesario que revises que dispositivos están conectados a la red WiFi de tu hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ello, expertos aconsejan revisar periódicamente los equipos conectados a la red y aplicar medidas de protección que dificulten el acceso de personas ajenas.

Cómo comprobar si hay dispositivos desconocidos en tu red

Una de las formas más sencillas de verificar quién está utilizando una red Wi-Fi consiste en acceder al panel de administración del router.

Según el equipo de ciberseguridad de NordVPN, esto suele hacerse escribiendo la dirección 192.168.1.1 en el navegador web, aunque la dirección puede variar según el fabricante del equipo.

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Una vez dentro del panel de configuración, es posible consultar la lista de dispositivos conectados. Si aparecen nombres desconocidos o direcciones MAC que no corresponden a ningún aparato del hogar, podría tratarse de un acceso no autorizado.

No obstante, antes de bloquear cualquier dispositivo conviene comprobar que realmente no pertenece a la vivienda, ya que muchos equipos inteligentes utilizan nombres poco reconocibles.

router Wi-Fi - Wi-Fi - internet - tecnología - 24 de junio
Es necesario ver si hay dispositivos que no reconoces conectados a tu red, esto podría causar que baje la velocidad de tu internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aplicaciones que ayudan a detectar intrusos

Otra alternativa consiste en utilizar aplicaciones especializadas para analizar la red doméstica.

Entre las herramientas más conocidas se encuentra Fing, una aplicación gratuita disponible para dispositivos Android e iPhone que permite identificar todos los equipos conectados al Wi-Fi.

De acuerdo con diferentes medios especializados, el análisis suele completarse en menos de 30 segundos y no requiere configuraciones complejas ni la creación de una cuenta.

Si durante el escaneo aparece un dispositivo que no puede identificarse, los especialistas recomiendan apagar temporalmente los aparatos del hogar —como televisores inteligentes, cámaras de seguridad, parlantes o enchufes conectados— para comprobar cuál desaparece de la lista y descartar falsos positivos.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
Existen diferentes maneras de detectar qué equipos se conectan a tu red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si descubres un intruso

Si se confirma que una persona ajena está utilizando la red inalámbrica, el primer paso consiste en cambiar la contraseña del Wi-Fi.

También es recomendable modificar las credenciales de acceso al panel de administración del router, ya que muchos equipos mantienen el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de fábrica.

En caso de sospechar que alguien realizó cambios en la configuración del dispositivo, una opción adicional consiste en restaurar el router mediante el botón Reset, siguiendo siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

Después de reiniciar el equipo, conviene volver a configurar la red y comprobar nuevamente la lista de dispositivos autorizados.

Mano presionando un botón rojo de reinicio en un router Wi-Fi negro, con puertos de red amarillos y azules, y luces indicadoras verdes.
Un dedo presiona el botón rojo de reinicio de un router Wi-Fi, situado junto a puertos de red y luces indicadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger mejor la red Wi-Fi

Además de utilizar una contraseña robusta, los expertos aconsejan activar protocolos modernos de seguridad inalámbrica como WPA2 o WPA3, siempre que el router sea compatible.

Estos estándares ofrecen una protección superior frente a intentos de acceso no autorizado en comparación con tecnologías más antiguas.

También resulta recomendable crear contraseñas que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, evitando palabras fáciles de adivinar o datos personales.

Otra medida preventiva consiste en no compartir la clave del Wi-Fi con personas desconocidas y evitar dejarla visible en lugares accesibles para visitas o terceros.

Un joven con suéter gris oscuro mira su teléfono, conectado a un router Wi-Fi blanco con luces azules que emite una señal inalámbrica visible en una mesa.
Resetear el router y poner una contraseña más robusta te pueden ayudar a proteger tu WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión periódica puede evitar problemas

La seguridad de una red doméstica no depende únicamente de la contraseña. Realizar revisiones periódicas de los dispositivos conectados permite detectar accesos sospechosos antes de que afecten el rendimiento o la privacidad de los usuarios.

Aunque un internet lento no siempre significa que alguien esté utilizando el Wi-Fi sin permiso, comprobar el estado de la red puede ayudar a descartar esa posibilidad y a identificar otros problemas técnicos.

Mantener actualizado el router, utilizar protocolos de seguridad modernos y controlar regularmente los equipos conectados son medidas sencillas que contribuyen a proteger la conexión y reducir el riesgo de accesos no autorizados. Además de mejorar la velocidad de navegación, estos hábitos fortalecen la seguridad de la información personal y de todos los dispositivos que forman parte de la red doméstica.

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