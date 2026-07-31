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El Banco Central aceleró la compra de dólares en julio y acumula más de USD 13.300 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 46 millones este viernes y sumó más de USD 2.100 millones en el mes que termina

El BCRA compró más de USD 13.300 millones en lo que va del año. (REUTERS/Marcos Brindicci)
El BCRA compró más de USD 13.300 millones en lo que va del año. (REUTERS/Marcos Brindicci)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó su tercera jornada consecutiva con compras de dólares al adquirir USD 46 millones este viernes. Pese a haber reducido el ritmo semanal, julio cerró por encima del mes previo y, a nivel anual, ya supera los 13.300 millones de dólares.

En efecto, desde la puesta en marcha de la fase cuatro del programa monetario, en enero de 2026, la autoridad monetaria se hizo de USD 13.327 millones tanto dentro como fuera del mercado cambiario. Las intervenciones no se limitaron al Mercado Libre de Cambios (MLC) sino que también se cerraron compras en bloque. El equipo económico definió para este año una meta de acumulación de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

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En junio, la entidad había reducido su intervención para moderar la presión sobre el tipo de cambio. Ese mes, la demanda de moneda extranjera subió y el dólar mayorista avanzó más de 5%, superando la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras oficiales el mes pasado alcanzaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo y apenas por encima del registro de enero, el más bajo del año. En julio, las adquisiciones cerraron en USD 2.162 millones, superando el total de junio y marcaron la tercer mejor marca de 2026. No obstante, esta semana sumó USD 226 millones, lo que implica una desaceleración respecto de los USD 492 millones de los cinco días hábiles previos.

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El martes, el Banco Central se mantuvo al margen del Mercado Libre de Cambios (MLC), sin intervenir ni de manera directa ni indirecta. Fue la segunda vez en el año que no realizó compras de divisas, una situación que también se registró el 2 de enero de 2026.

Fuentes la entidad dirigida por Santiago Bausili señalaron que durante esa jornada se registraron importantes compras desde el sector energético. Pese a esto, precisaron que en julio el promedio diario de adquisiciones se ubica en USD 116 millones, por encima del promedio anual de USD 97 millones diarios.

Ese día también se efectuó el “fixing” de la D31L6, una letra del Tesoro atada al dólar y con vencimiento el 31 de julio de 2026. Este mecanismo determina el valor oficial del dólar para una fecha específica y sirve de referencia para distintas operaciones financieras. En el caso de títulos vinculados al tipo de cambio, ese valor define el monto en pesos que recibirán los tenedores al momento del vencimiento.

Un dólar oficial en alza habría obligado al Ministerio de Economía a destinar más fondos para afrontar los pagos correspondientes a la D31L6. Con la cotización en niveles más bajos, la necesidad de pesos fue menor.

El martes marcó además la primera vez en 135 jornadas que el Banco Central no compró divisas. Esta interrupción puso fin a una de las tres secuencias de adquisiciones más prolongadas de los últimos veinte años, impulsada por el ingreso de dólares provenientes del agro, la minería, la energía y las emisiones de deuda de empresas y gobiernos provinciales en el exterior.

Entre enero y julio de 2026, el flujo de divisas aumentó gracias a las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como por las colocaciones de deuda fuera del país por parte de empresas y provincias. Estos ingresos permitieron al Banco Central absorber una porción considerable de los dólares disponibles en el mercado.

Lo cierto es que el Banco Central ya cumplió con la meta de acumulación de reservas para 2026. Durante el primer trimestre, el mayor desafío fue atender las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para mantener el ritmo de compras, la autoridad monetaria aumentó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. Paralelamente, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando preservar la estabilidad cambiaria y limitar la inflación.

Por último, las reservas internacionales terminaron la rueda en USD 47.596 millones, con una baja diaria de USD 1.405 millones producto de movimientos técnicos propios de finales de mes. En los primeros días de agosto, la mayor parte de ese monto regresará al stock de la autoridad monetaria.

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