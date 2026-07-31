Milei rechazó que EEUU haya “salvado” a Argentina con el desembolso de dólares: “Su aporte fue de menos del 5%”

Javier Milei rechazó que Estados Unidos haya “salvado” a la Argentina

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El presidente Javier Milei rechazó las afirmaciones que atribuyen a Estados Unidos un papel decisivo para sostener el programa económico de su Gobierno y aseguró que la asistencia aportada por ese país representó una porción mínima del total de recursos movilizados para enfrentar lo que definió como un “ataque especulativo”.

Durante una entrevista con Mariana Brey en Telefe, también respondió a las críticas por su pronóstico sobre la inflación y apuntó contra parte de los medios de comunicación.

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Consultado sobre quienes sostienen que la estabilidad económica se explicó por el respaldo estadounidense, Milei respondió: “Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”.

A continuación, rechazó esa interpretación y planteó una comparación entre el volumen de recursos involucrados y la asistencia recibida desde Estados Unidos. “Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘No, a ustedes los salvó Estados Unidos’. De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%”, afirmó.

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En ese sentido, insistió en que adjudicar el resultado exclusivamente a ese respaldo constituye una lectura equivocada. “Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada”, sostuvo.

Durante la entrevista, el Presidente también respondió a quienes le recordaron que había anticipado una inflación cero para mitad de año y que ese objetivo no se cumplió.

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“Yo lo que dije es: la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 24, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, explicó.

Luego diferenció el comportamiento de distintos indicadores de precios y defendió el criterio que, según dijo, utilizó para realizar sus proyecciones. “Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé”, afirmó.

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En ese contexto, cuestionó el tratamiento que algunos medios hicieron de sus declaraciones. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”, expresó.

Al referirse al índice de precios al consumidor, reconoció que su evolución responde a otros tiempos. “Vos lo querés tomar el IPC, va a tardar más”, señaló.

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Milei también defendió la respuesta del Gobierno frente a la tensión financiera y aseguró que la administración nacional atravesó una situación inédita.

“¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de cuarenta y un 1.000 millones de dólares”, afirmó.

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Luego volvió sobre las medidas adoptadas por el equipo económico y reiteró que, además de enfrentar esa situación, avanzó con cambios en el sistema financiero. “Nosotros en el medio limpiamos las LEFI. Limpiamos los encajes, subimos los encajes”, remarcó.

“Creo que es inocente”, dijo Milei sobre Adorni

Durante la entrevista, Milei también fue consultado por la situación de Manuel Adorni y aseguró que mantiene su respaldo al vocero presidencial. “Le hablé hace muy poco, pero en el último tramo estuve con muchos viajes y muchas actividades y no pude verlo”, explicó.

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De todos modos, afirmó que no tiene inconvenientes con Adorni y destacó su valoración personal sobre él. “Para mí, Adorni es honesto”, sostuvo.

El Presidente también cuestionó las críticas que recibió el funcionario y consideró que la polémica se originó a partir de un enfrentamiento con periodistas. “Me parece la desproporción que hubo en todo el tramo solo por el hecho de que tocó el ego de los periodistas”, afirmó.

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En esa línea, defendió la frase de Adorni en la que señaló que los periodistas eran “solo periodistas”. “Si a mí me dijeras: ‘Vos sos solo economista’, yo me siento orgulloso. Yo estoy orgulloso de ser economista”, expresó.

Consultado sobre qué ocurriría si la Justicia avanzara contra Adorni, Milei afirmó que respetará cualquier decisión judicial, aunque reivindicó la presunción de inocencia. “Yo soy absolutamente respetuoso de lo que determina la Justicia”, dijo.

“Las garantías constitucionales dicen que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, agregó, y cuestionó el rol de algunos comunicadores en el debate público. “Quiero saber en qué parte de la Constitución Nacional dice que los periodistas pueden actuar de fiscales, de jueces, determinar quién es culpable o inocente y determinar sentencias sumarísimas”, planteó.

Finalmente, el Presidente sostuvo: “Creo que es inocente y las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Además, afirmó que su administración “es el único gobierno que no interfiere con la Justicia”.

Consultado por el Mundial y el desempeño de la Selección argentina, Milei destacó el recorrido del equipo en los últimos años y afirmó que alcanzó un nivel “extraordinario”. “Argentina, de los últimos cuatro mundiales, llegó a tres finales. Hay 195 países participando, llegan dos a la final. No es para cualquiera”, sostuvo.

La bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina sobre las Islas Malvinas

Al referirse al partido entre Argentina e Inglaterra y a la cuestión Malvinas, Milei diferenció las expresiones de los futbolistas dentro del campo de juego de las declaraciones de los dirigentes políticos. “Los jugadores lo pueden hacer, están en campo de juego. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que un funcionario no debe realizar expresiones que puedan interpretarse como una amenaza. “Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra. Eso es lo que no puede hacerse”, señaló.

El Presidente defendió la vía diplomática como el camino para avanzar en el reclamo argentino por las islas y aseguró que los principales avances se lograron a través de esa estrategia. “En el gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas. Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros”, afirmó.

Además, sostuvo que la política exterior argentina logró respaldo internacional para el reclamo. “Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”, dijo, y agregó que Estados Unidos, China y sectores de la sociedad británica se manifestaron a favor de la posición argentina.

Por último, cuestionó las declaraciones que, según planteó, responden más a una actitud de confrontación que a una estrategia diplomática. “Esa bravuconada propia de un barrabrava termocefálico mononeuronal no lleva a ningún lado”, afirmó.

Consultado por su relación con Fátima Flórez, Milei evitó responder si hubo una reconciliación y explicó que su agenda le dificulta sostener vínculos personales. “Tengo una vida tan demandante, tan demandante, que no puedo tener una relación razonable con nadie. Esa es mi realidad. Mi agenda es pública. ¿Qué más quieren?”, afirmó. Ante la pregunta sobre si le gustaría casarse alguna vez, respondió: “No lo descarto”.