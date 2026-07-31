Milei recibirá las cartas credenciales del nuevo nuncio y se acelera la organización para la visita del papa León XIV

Nuncio Michael Wallace Banach

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El presidente Javier Milei recibirá este viernes, a las 15, en la Casa Rosada, al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien presentará sus cartas credenciales y quedará formalmente acreditado como representante diplomático de la Santa Sede ante el Estado argentino. La ceremonia se realizará junto al canciller Pablo Quirno, en cumplimiento del protocolo diplomático previsto para la acreditación de los embajadores extranjeros.

Con la presentación de las cartas credenciales culminará el proceso de acreditación del representante del Vaticano y comenzará una nueva etapa en la relación entre la Argentina y la Santa Sede, marcada por la preparación de la primera visita del papa León XIV al país desde el inicio de su pontificado.

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Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales y eclesiásticas, el encuentro representa un paso clave para profundizar las gestiones que ambas partes vienen desarrollando desde hace semanas con vistas a la gira que el Pontífice proyecta realizar por Sudamérica. Si bien el viaje todavía no fue confirmado oficialmente por el Vaticano, la expectativa es que pueda concretarse durante la segunda semana de noviembre.

El papa León XIV se reúne con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025

Preparativos por la visita papal

Como anticipó Infobae, dentro de la Iglesia Católica ya comenzaron los trabajos preliminares para esa visita. La organización involucra a tres comisiones que trabajan sobre los aspectos pastorales, protocolares, logísticos y de seguridad que demanda un viaje papal, mientras el Gobierno nacional también avanza en los preparativos que estarán bajo su responsabilidad.

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En paralelo, la Iglesia Católica argentina también comenzó a desplegar la agenda institucional de recepción del nuevo representante pontificio. Según pudo saber Infobae, la Conferencia Episcopal Argentina prepara una misa de bienvenida que será concelebrada por los obispos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Aunque la fecha todavía no fue definida, las autoridades eclesiásticas prevén realizarla en los próximos días y consideran que marcará la presentación oficial de Banach ante la comunidad católica del país.

Ese acto religioso será otro de los hitos del inicio de su misión en la Argentina. A partir de entonces, el nuncio tendrá un papel central en la coordinación entre la Santa Sede, la Iglesia argentina y el Gobierno nacional para avanzar en la organización de la visita de León XIV.

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El cierre del proceso de acreditación

La audiencia de este viernes representa el último paso del proceso de acreditación diplomática. La semana pasada, Banach presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales durante una reunión con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, un trámite previo indispensable antes de la ceremonia que encabezará Milei en la Casa Rosada.

Tras ese encuentro, la Cancillería destacó que “la Argentina y la Santa Sede reafirman los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo” que las unen y sostuvo que ambas partes continuarán consolidando “esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno”, fortaleciendo una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos.

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El nuevo representante del Vaticano llegó a la Argentina el 22 de julio procedente de Estados Unidos, luego de concluir su misión diplomática como nuncio apostólico en Hungría. En el aeropuerto internacional de Ezeiza fue recibido por el secretario de Culto, Agustín Caulo; y luego fue acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; y el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.

Desde su llegada mantuvo reuniones de bajo perfil para comenzar a delinear la agenda de trabajo de los próximos meses. Entre las prioridades figura el fortalecimiento del vínculo institucional entre la Casa Rosada y la Santa Sede y la coordinación de todos los aspectos vinculados con la futura visita papal.

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De concretarse, será el primer viaje de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado y pondrá fin a una larga ausencia de visitas papales al país. Tanto en el Gobierno como en la Iglesia existe la expectativa de que el Vaticano confirme en las próximas semanas el itinerario definitivo de la gira sudamericana, que incluiría también Perú y Uruguay.

Perfil de Michael Wallace Banach y trayectoria diplomática

Banach, de nacionalidad estadounidense, nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts. Fue ordenado sacerdote en 1988 para la diócesis de Worcester y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desarrolló una extensa carrera en las representaciones pontificias en Bolivia, Nigeria y la Secretaría de Estado del Vaticano.

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En 2013 fue designado nuncio apostólico por el papa Francisco y representó a la Santa Sede en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania. Posteriormente fue nombrado nuncio en Hungría, donde tuvo un papel destacado en la organización de la visita que Francisco realizó a ese país en 2023.

Con la ceremonia de este viernes quedará oficialmente habilitado para ejercer plenamente su misión diplomática en la Argentina. Su desembarco coincide con una etapa de renovada cercanía entre el Gobierno nacional y el Vaticano y abre el tramo decisivo de las gestiones para concretar la primera visita de León XIV al país.

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