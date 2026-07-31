Detienen en Panamá a un sospechoso de captar ciudadanos con falsas ofertas para enviarlos a la guerra entre Rusia y Ucrania

La Policía Nacional aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano panameño presuntamente vinculado con una red que captaba personas mediante falsas ofertas laborales para enviarlas al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tomada de la PN

Guardar

La Policía Nacional de Panamá capturó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano panameño señalado de integrar una presunta red criminal dedicada a captar personas mediante falsas ofertas de trabajo para enviarlas a participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, en un caso que las autoridades investigan como un posible delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas.

La diligencia permitió además el rescate de dos víctimas que se disponían a abandonar el país bajo el supuesto ofrecimiento laboral.

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) informó que la aprehensión se produjo como resultado de una acción investigativa desarrollada junto con la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso presuntamente captaba ciudadanos panameños mediante promesas de empleo para posteriormente trasladarlos y reclutarlos con fines relacionados con el conflicto bélico.

Durante la operación, los agentes encontraron en poder del detenido los pasaportes de las dos víctimas, quienes fueron puestas bajo protección mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones abiertas para determinar si detrás de los viajes de panameños a la guerra operan redes de reclutamiento, trata de personas o esquemas de engaño laboral. AP

La captura ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Panamá actualizara a 24 el número de panameños identificados en la guerra.

Según el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, de ese total 19 se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, confirmó que uno de los panameños que combatía del lado ruso falleció, mientras que varios permanecen desaparecidos y se desconoce su paradero.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que el incremento de 15 a 24 casos responde a que más familiares acudieron a la Cancillería para aportar información sobre personas que viajaron al extranjero y posteriormente dejaron de comunicarse.

Gracias a esos reportes, las autoridades lograron elaborar un registro más completo de ciudadanos incorporados a ambos bandos del conflicto y reforzar las gestiones diplomáticas para intentar conocer su situación.

Guevara Mann reiteró que existen indicios de que varios ciudadanos fueron captados mediante ofertas laborales que prometían trabajos civiles con remuneraciones elevadas, pero que terminaron convirtiéndose en incorporaciones a estructuras militares.

El Gobierno de Panamá ha identificado a 24 ciudadanos vinculados al conflicto: 19 con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las de Ucrania. Uno de ellos falleció y varios permanecen desaparecidos. REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

Incluso afirmó que algunos de ellos permanecen en una situación de la que resulta muy difícil salir, debido a que una vez ingresan a una organización militar las posibilidades de actuación del Estado panameño se reducen considerablemente.

PUBLICIDAD

En paralelo, el Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos casos operan redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otros delitos.

Dos de los expedientes surgieron por denuncias de familiares, mientras que los otros fueron iniciados a partir de informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial, que desde hace meses sigue la pista de personas que estarían facilitando estos viajes desde Panamá.

En medio del avance de esas investigaciones, la Embajada de Rusia en Panamá publicó una extensa carta en respuesta a publicaciones periodísticas sobre el tema.

En el documento, firmado por el embajador Konstantin Gavrilov, la misión diplomática rechaza las versiones que vinculan al Gobierno ruso con un sistema de reclutamiento fraudulento de ciudadanos panameños y sostiene que buena parte de la información divulgada contiene “matices selectivos y medias verdades” que, a su juicio, distorsionan el panorama.

PUBLICIDAD

La Embajada de Rusia en Panamá rechazó las acusaciones de reclutamiento fraudulento y sostuvo que los extranjeros que ingresan a sus Fuerzas Armadas lo hacen mediante contratos y por decisión propia. EFE

La representación diplomática afirma que no existe ninguna prohibición legal para que un ciudadano extranjero, por decisión propia, firme un contrato de servicio militar con las Fuerzas Armadas de Rusia.

Según la embajada, quienes suscriben esos contratos reciben los mismos derechos, obligaciones, salarios, atención médica y cobertura social que cualquier militar ruso, por lo que considera que no pueden ser calificados como mercenarios conforme a las normas internacionales.

La carta también rechaza que Rusia promueva métodos engañosos de reclutamiento y sostiene que la embajada no gestiona ofertas para incorporarse al Ejército ruso. Incluso asegura que cuando recibe consultas de ciudadanos interesados en participar en el conflicto responde desaconsejando esa decisión debido a los riesgos inherentes a una guerra de alta intensidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, respalda las investigaciones abiertas por el Ministerio Público panameño y manifiesta su disposición de continuar cooperando con las autoridades mediante los canales diplomáticos.

No obstante, la posición del Gobierno panameño continúa siendo de advertencia. La Cancillería insiste en que el país no participa en ningún conflicto bélico y recomienda desconfiar de ofertas laborales que prometan salarios extraordinarios en países involucrados en guerras.

Mientras tanto, la captura realizada en Tocumen representa el primer caso en el que las autoridades anuncian la aprehensión de un presunto reclutador vinculado a estas investigaciones, un paso que podría aportar nuevos elementos para esclarecer si detrás de los viajes de ciudadanos panameños existe una estructura organizada dedicada a captar personas mediante engaños para enviarlas a una de las guerras más devastadoras de la actualidad.

PUBLICIDAD