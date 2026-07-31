Alejandro Vanoli dijo que “es una hipocresía el institucionalismo que plantea el Gobierno” para reformar el BCRA

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El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA anunciada este jueves por el presidente Javier Milei y tildó de “hipócrita” la medida, dado el vínculo entre el actual presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Vanoli aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que que el Banco Central de la Argentina tiene autonomía por ley. En ese sentido, recordó que, durante su gestión al frente de la entidad en 2015, “ganamos un juicio en la Corte Suprema de Nueva York donde, ante un reclamo de los fondos buitre, la Justicia de Estados Unidos dijo que las reservas del Banco Central eran inembargables, no así otros activos del Estado, pero las del Banco Central sí, porque el Banco Central era autónomo”.

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No obstante, aclaró que “una cosa es la autonomía y otra es que haya un aislamiento completo”. “Yo creo que tiene que haber una sintonía entre la política monetaria y cambiaria y el resto de las políticas. De hecho, esto me parece lógico”, afirmó.

En ese marco, sostuvo: “Me parece una hipocresía este institucionalismo que ahora se quiere plantear desde lo formal”. A continuación, argumentó: “Yo no quiero caer personalmente contra funcionarios de este Gobierno, pero es de público conocimiento que, antes de ingresar, Caputo como ministro de Economía y Bausili como presidente del Banco Central eran socios en Anker. Entonces, ahí es donde digo: ¿de qué independencia estamos hablando?”.

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Vanoli señaló que también observa “un cambio de discurso” respecto de la autonomía de la autoridad monetaria. “En 2015 yo era presidente del Banco Central, tenía acuerdo del Senado, y cuando ganó las elecciones Mauricio Macri, el discurso de muchos sectores conservadores o financieros era: ‘Vanoli tiene que renunciar porque tiene que haber un presidente del Banco Central que esté alineado con el presidente electo’”.

Vanoli: “Una cosa es la autonomía y otra es que haya un aislamiento completo”

Sobre la reforma que se quiere llevar adelante en general, opinó: “Me parece muy dogmático y muy extremo. Generalmente, el presidente Milei suele referenciarse en cómo es Occidente, cómo es Estados Unidos. Uno de los temas que planteó es que el Banco Central solo se ocupe de que haya una baja inflación. Creo que un Banco Central no solo se tiene que ocupar de eso, sino que también se tiene que ocupar de que haya bajo desempleo y que el país crezca. Cuando uno mira la carta orgánica de la Reserva Federal de Estados Unidos, plantea este doble objetivo”.

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“Me parece que en un país como la Argentina, que arrastra situaciones complejas en términos de actividad productiva y pobreza, el Banco Central no tiene que desentenderse de esto, sino que tiene que coordinar con otras áreas de gobierno”, afirmó Vanoli.

Asimismo, defendió la necesidad de que la autoridad monetaria actúe con criterios de pragmatismo y disponga de herramientas para responder a las distintas coyunturas económicas. “Hay que darle, como en todo el mundo, instrumentos para que pueda actuar de acuerdo con las condiciones de cada momento”, sostuvo.

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Para explicar su posición, recurrió a una analogía: “Un martillo no es malo en sí mismo; depende de cómo se use. El presidente Milei acá lo que está planteando es que el Banco Central no tenga un martillo”.

Vanoli defendió la necesidad de que la autoridad monetaria actúe con criterios de pragmatismo y disponga de herramientas para responder a las distintas coyunturas económicas. REUTERS/Agustin Marcarian

Además, recordó que, frente a crisis extraordinarias, incluso las principales autoridades monetarias debieron flexibilizar sus restricciones. “Durante las crisis de 2008-2009 o de la pandemia, el Banco Central Europeo tenía esta limitación, como no la ha tenido otro banco central del mundo, y tuvo que saltearse todas las reglas”, ejemplificó.

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Vanoli aseguró que el debate sobre el financiamiento monetario no debe plantearse en términos absolutos. “A mí me parece que no hay que ser blanco o negro. Es decir, ni podés plantear un financiamiento ilimitado al Tesoro en un país bimonetario y dolarizado, ni acudir a la emisión descontroladamente”, afirmó.

En ese sentido, recordó que “hasta los años 90 no había ningún límite en cuanto al financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro”, aunque cuestionó la postura actual de “prohibirlo y criminalizar la emisión monetaria”, algo que, según aseguró, “no existe en ningún país del mundo”.

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Según Vanoli, “podemos discutir si la regulación actual, que pone límites objetivos, es la adecuada. Hoy por hoy, los adelantos que el Banco Central le puede hacer al Tesoro son hasta un 10% de la recaudación y un 12% de la base monetaria. Podemos discutir esos topes, pero, en todo caso, los instrumentos se pueden usar bien o mal”, concluyó.

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