La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

AME3915. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 28/07/2026.- Eva Luna Guerrero (d) y Laura Vidal de R. Dominicana compiten en gimnasia de trampolín este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Rodrigo Sura

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Santo Domingo, sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, afrontará este viernes una de las jornadas más cargadas de su programa: habrá campeones en 10 deportes y varias disciplinas de conjunto avanzarán hacia sus instancias decisivas, con actividad repartida entre la capital dominicana y Santiago, según informó la oficina de prensa de JCC2026.

La agenda de finales abarcará natación, clavados, boliche, tenis, luchas, voleibol de playa, sóftbol y patinaje de velocidad, mientras béisbol, baloncesto, balonmano, hockey sobre césped, fútbol y ráquetbol tendrán partidos y cruces de alto impacto en la marcha de los torneos. La novedad del día será el inicio de las luchas, que entrarán en competencia con seis divisiones del estilo libre masculino.

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En términos de volumen competitivo, la jornada combinará pruebas desde las 9:00 hasta la noche. Solo en natación se resolverán siete finales, y en luchas se entregarán títulos en seis categorías: 57, 65, 74, 86, 97 y 125 kilogramos.

La mañana abre con eliminatorias y definiciones en varias sedes

El Centro Acuático Juan Pablo Duarte pondrá en marcha el programa a las 9:00 de la mañana con las eliminatorias de los 100 metros espalda femenino y masculino, 200 metros pecho femenino y masculino, 400 metros libre femenino y masculino, además del relevo 4x100 metros libre mixto. Las finales de esas siete pruebas quedaron fijadas para las 18:00.

Ciclistas de México compiten en persecución por equipos masculino durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

La Plaza Bolera recibirá desde las 9:00 de la mañana las finales del campeón total femenino y masculino. En ese mismo escenario, la fase de grupos por equipos femenino comenzará a las 10:00 de la mañana y la masculina a las 15:00.

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En el Centro de Tenis del Parque del Este se jugarán desde las 10:00 de la mañana las finales de la Copa de Naciones en ambas ramas. En clavados, también en el complejo acuático, la final del trampolín de un metro femenino será a las 12:05 y la del trampolín sincronizado de tres metros masculino a la 13:55.

El Malecón Deportivo concentrará una jornada extensa de voleibol de playa. Desde las 9:00 de la mañana se disputarán partidos por el séptimo y octavo lugar y semifinales femeninas; a las 10:00 seguirán los cruces por el quinto y sexto puesto y la segunda semifinal femenina; en masculino habrá encuentros por el séptimo y octavo lugar y semifinales desde las 11:00, y la clasificación por el quinto y sexto puesto junto con otra semifinal desde las 12:00.

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Las finales femeninas de esa disciplina se jugarán a las 14:00 y 17:00, mientras las masculinas quedaron programadas para las 15:00 y 16:00. El día también marcará la entrada de las luchas: el Pabellón de Combate No. 1 acogerá las rondas preliminares desde las 10:00 de la mañana y las finales arrancarán a las 18:00.

El cierre del día concentra títulos y partidos clave en deportes de conjunto

El Estadio de Sóftbol Juan Pablo Duarte será sede de la final femenina a las 15:00. El programa contempla un segundo encuentro por el título a las 18:00 si el sistema de competencia lo exige.

AME4040. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 28/07/2026.- Isabella Rojas de Cuba compite en gimnasia artística este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Rodrigo Sura

En el Patinódromo Paseo 30 de Mayo se definirán campeones desde las 18:30 con la final de los 10.000 metros eliminación femenino, seguida a las 19:00 por la masculina. Después se correrán las finales de 500 metros más distancia sprint: a las 19:40 en femenino y a las 19:45 en masculino.

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El béisbol continuará su ronda preliminar en el Campo de Béisbol No. 3 del Centro Olímpico con cuatro partidos: Cuba ante Curazao a las 9:00, Colombia frente a Nicaragua a las 12:30, México contra Panamá a las 16:00 y Puerto Rico ante República Dominicana a las 19:30.

El Estadio de Hockey sobre Césped albergará la fase de grupos masculina con México ante Barbados a las 10:00, Venezuela frente a Jamaica a las 12:00, Trinidad y Tobago contra Guatemala a las 14:00 y República Dominicana ante Cuba a las 16:00. En baloncesto, la Arena Banreservas Virgilio Travoesp Soto abrirá con los partidos de clasificación del quinto al octavo lugar a las 12:30 y 15:00, y por la noche se jugarán las semifinales del torneo femenino a las 18:00 y 20:30.

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El torneo femenino de balonmano tendrá fase de grupos en el Pabellón de Balonmano con los cruces Venezuela ante México a las 13:00, Nicaragua frente a Puerto Rico a las 15:00, Costa Rica contra Cuba a las 17:00 y Guatemala ante República Dominicana a las 19:00. En ráquetbol, el pabellón de la disciplina recibirá los cuartos de final por equipos femenino y masculino desde las 11:00, seguidos por las semifinales masculinas a las 15:30 y las femeninas a las 16:15, de acuerdo con la programación difundida por la oficina de prensa de Santo Domingo 2026.

En Santiago, el Estadio Cibao FC albergará la fase de grupos del torneo femenino de fútbol. A las 16:00 jugarán Venezuela ante El Salvador y Puerto Rico frente a Jamaica, y a las 19:00 lo harán República Dominicana contra Costa Rica y Colombia ante México.

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