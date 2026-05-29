La IA es el nuevo motor para entender el mercado cripto y ejecutar una estrategia de trading personalizada

Diferentes empresas han implementado esta tecnología para que la experiencia se adapte al conocimiento de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) está presente en sectores tan diversos como la salud, las finanzas, la educación y el transporte. Por ende, el mercado de las criptomonedas ha comenzado a integrar la IA para facilitar la comprensión y la operatividad de los inversores en un espacio de alta volatilidad y complejidad técnica.

Diferentes plataformas han optado por desarrollar herramientas impulsadas por IA para ofrecer desde análisis de mercado hasta estrategias automatizadas de trading, como es el caso de soluciones como Binance AI Pro.

El crecimiento en el uso de este tipo de tecnologías tiene que ver con la alta demanda de herramientas más sofisticadas, capaces de ejecutar órdenes, monitorear activos y analizar datos en tiempo real, sin que sea necesario ser experto.

Cómo es la presencia de un agente de IA en una plataforma cripto

Las plataformas con inteligencia artificial permiten crear cuentas automatizadas, analizar tendencias y ejecutar operaciones mediante tecnología avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Binance AI Pro, consiste en una plataforma asistida por inteligencia artificial que actúa como un agente operativo dentro del ecosistema de Binance.

Esta herramienta permite la creación automática de una cuenta de trading con IA y la vinculación de una clave API, facilitando que los usuarios deleguen análisis, ejecución de operaciones y monitoreo de activos en el sistema. Este tipo de plataformas incorporan tecnologías como ChatGPT, Claude, Qwen, MiniMax y Kimi.

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De esta manera, se habilita una subcuenta virtual dedicada exclusivamente a la IA, que opera bajo parámetros de seguridad específicos y permite manejar operaciones spot, contratos perpetuos y préstamos con apalancamiento.

La clave API utilizada no otorga permisos de retiro ni transferencia, lo que agrega una capa de segregación entre la cuenta principal y la subcuenta de IA Pro.

Para qué sirve la presencia de IA en una plataforma cripto

Soluciones potenciadas con IA ofrecen la posibilidad de operar activos digitales, configurar estrategias personalizadas y monitorear inversiones en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las funcionalidades de la IA van más allá de la mera consulta de datos. Casi el 60% de las intenciones de uso entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2026 estuvieron orientadas a la ejecución de acciones concretas, como negociación, implementación de estrategias y monitoreo en tiempo real.

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El análisis de mercado tradicional quedó relegado, mostrando que los usuarios buscan automatizar procesos y agilizar la toma de decisiones.

Además, el informe de Binance reflejó que más del 90% de las sesiones incluyeron el uso de herramientas adicionales al chat, con un promedio de 22,4 herramientas empleadas por sesión. Este dato revela que los usuarios han comenzado a diseñar flujos de trabajo complejos, adaptando la IA a tareas específicas y configurando modelos avanzados para responder a la dinámica de los mercados.

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De qué forma se configura y administra la seguridad de la cuenta cripto

El usuario de la cuenta es el único responsable de cómo usa la IA en el manejo de sus activos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad es uno de los pilares en la arquitectura de este tipo de soluciones. La clave API que gestiona la IA solo dispone de permisos limitados, lo que restringe su campo de acción y reduce los riesgos asociados a la automatización.

No obstante, la automatización del trading implica riesgos inherentes y las empresas detrás de estas soluciones no intervienen ni controlan las decisiones ejecutadas por la IA. El usuario conserva la responsabilidad sobre las operaciones y debe mantenerse informado sobre las implicaciones de utilizar estas herramientas.

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Qué impacto tiene la automatización en el comportamiento de los usuarios

Cada vez más personas están adoptando estas soluciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue de esta tecnología ha modificado el patrón de uso de los servicios de trading automatizado. En el caso de Binance, el uso activo diario creció un 17,6% entre la primera y la segunda semana de abril de 2026, lo que refleja un aumento en la adopción de la herramienta.

El consumo de este tipo de tecnologías durante los fines de semana igualó o superó en algunos casos al de los días hábiles, un fenómeno que evidencia la transición hacia un uso regular y persistente.

Asimismo, la automatización continua muestra señales de consolidación. Un 3,6% de los usuarios configuró tareas recurrentes para que la IA las ejecute de forma autónoma, con un promedio de 25,1 ejecuciones automáticas por usuario y 4,6 tareas programadas por cuenta.

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