Tecno

Estas son las habilidades que Sam Altman recomienda para dominar en la era de la IA

El director ejecutivo de OpenAI señala que la capacidad de tener iniciativa y ser bueno generando ideas es altamente valorada en estos momentos

Guardar
Sam Altman, CEO de OpenAI,
Sam Altman, CEO de OpenAI, considera que las habilidades blandas son fundamentales en la era de la inteligencia artificial. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo
Sam Altman, CEO de OpenAI, ha señalado cuáles son, a su juicio, las habilidades más relevantes en la era de la inteligencia artificial. Durante una sesión pública, el responsable de ChatGPT afirmó que las habilidades blandas resultan esenciales en el contexto actual.

Altman subrayó: “Habilidades como tener iniciativa, ser bueno generando ideas, ser muy resiliente y adaptarse con facilidad a un mundo que cambia rápidamente serán más relevantes que cualquier habilidad específica”.

El ejecutivo también destacó el impacto que le produjo observar, como inversor en startups, la posibilidad de que una persona adquiera estas competencias en un entorno intensivo de formación:

El directivo resaltó cómo, al
El directivo resaltó cómo, al invertir en startups, comprobó que las personas pueden desarrollar estas competencias mediante una formación intensiva. REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

“Una de las cosas que me sorprendió al invertir en startups fue descubrir hasta qué punto se puede tomar a una persona y, en algo así como un bootcamp de tres meses, volverla muy competente en todas esas áreas que mencioné. Esto me impactó mucho”.

Altman enfatizó que estas habilidades son aprendibles y pueden marcar la diferencia en la adaptación al nuevo entorno tecnológico.

Cómo aprender habilidades blandas

El desarrollo de habilidades blandas resulta fundamental en el entorno profesional actual y puede abordarse desde distintas estrategias que promueven el crecimiento personal y laboral, según la Universidad Pontificia Javeriana.

La autoevaluación es un primer paso esencial: permite identificar fortalezas, reconocer áreas de mejora y clarificar el perfil propio al reflexionar sobre la manera de actuar, comunicar o gestionar emociones.

Altman subrayó que estas capacidades
Altman subrayó que estas capacidades se pueden aprender y resultan clave para adaptarse al avance tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas como llevar un diario, solicitar retroalimentación de colegas o llevar a cabo pruebas especializadas facilitan este proceso y fomentan la autoconciencia.

La formación continua ofrece oportunidades constantes de aprendizaje a través de talleres, cursos y programas de desarrollo profesional. Este enfoque fortalece competencias clave como la comunicación, el liderazgo y la inteligencia emocional, al tiempo que aumenta la capacidad de adaptación frente a los desafíos del entorno laboral.

Las especializaciones y maestrías virtuales, disponibles en numerosas instituciones y plataformas, aportan contenidos adaptados a distintos contextos y niveles profesionales.

La formación continua brinda opciones
La formación continua brinda opciones permanentes de aprendizaje mediante talleres, cursos y programas profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento de un mentor o coach proporciona retroalimentación directa y orientación personalizada, permitiendo identificar puntos ciegos, diseñar planes de acción y aprender de la experiencia ajena. Estas relaciones promueven el autoconocimiento, la confianza y el crecimiento profesional.

Finalmente, la práctica deliberada constituye una estrategia imprescindible: implica establecer metas claras, ejercitar habilidades de forma intencional y reflexionar sobre los resultados para consolidar hábitos efectivos y duraderos.

Cómo ha sido la trayectoria laboral de Sam Altman

Nacido en San Luis, Altman estudió ciencias de la computación en Stanford, pero abandonó la universidad para fundar Loopt, una aplicación pionera de geolocalización.

Aunque Loopt fue adquirida en 2012, la experiencia lo consolidó como emprendedor y lo llevó a crear su propio fondo de inversión, Hydrazine Capital.

Altman inició estudios en ciencias
Altman inició estudios en ciencias de la computación en Stanford, pero dejó la universidad para crear Loopt, una app innovadora de geolocalización. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

En 2011, Altman se incorporó como socio a Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más influyentes del mundo, y en 2014 asumió la presidencia.

Durante su gestión, impulsó la expansión de la aceleradora, apoyó empresas tecnológicas de alto impacto y fomentó la inversión en proyectos de inteligencia artificial y energía limpia. Bajo su liderazgo, Y Combinator respaldó compañías como Airbnb, Dropbox y Reddit.

En 2015, Altman cofundó OpenAI junto a Elon Musk y otros referentes, con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad.

OpenAI, al recibir inversión de
OpenAI, al recibir inversión de Microsoft, ha colaborado estrechamente con Satya Nadella. (AP Foto/Barbara Ortutay, Archivo)

En 2019 se convirtió en CEO de la compañía y ha liderado el desarrollo de tecnologías como ChatGPT. Su gestión se ha caracterizado por la búsqueda de equilibrio entre innovación, responsabilidad ética y acceso global a la inteligencia artificial.

Además, Sam Altman ha sido inversor en empresas como Stripe, Helion Energy y Reddit, y es reconocido por su influencia en la discusión pública sobre el futuro de la tecnología.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpenAIChatGPTHabilidadesInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

El secreto para limpiar la pantalla del televisor y lograr un resultado perfecto

Las pantallas LED y LCD, por su composición de placas yuxtapuestas y sensibles, deben tratarse con delicadeza para evitar presión excesiva o rayaduras

El secreto para limpiar la

Jensen Huang, CEO de Nvidia, calcula las cuantiosas sumas que se pagarían a robots cada año

El directivo subraya que el mundo enfrentará un déficit de al menos 50 millones de trabajadores humanos para finales de esta década

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Google DeepMind presenta una nueva IA para detectar las fallas genéticas que causan enfermedades

Este modelo avanzado de inteligencia artificial ha sido entrenado con datos de humanos y ratones

Google DeepMind presenta una nueva

¿Descargaste una IA gratis en tu PC? Este fallo de seguridad deja la puerta abierta a los hackers

El uso de modelos de inteligencia artificial de código abierto sin controles adecuados expone a miles de usuarios a riesgos de seguridad

¿Descargaste una IA gratis en

Universal Music demanda a Anthropic: acusan a la IA Claude de piratear a los Rolling Stones y Elton John

La editorial musical reclama a la empresa tecnológica una indemnización superior a USD 3.000 millones por posibles daños legales

Universal Music demanda a Anthropic:
DEPORTES
Se confirmaron las sanciones tras

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

Lanús le gana a Unión en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

TELESHOW
Cami Homs mostró impactantes imágenes

Cami Homs mostró impactantes imágenes del íntimo momento del parto de su hija Aitana: todas las fotos

Romina Manguel se prepara para otra temporada en radio y televisión: “Trato a mis programas como a mi casa”

La furia de Cecilia Roth ante las acusaciones en su contra: “No fue así, para nada”

El saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez por su cumpleaños: “Te vuelvo a pedir perdón”

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

INFOBAE AMÉRICA

Casa por cárcel para el

Casa por cárcel para el exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo tras imputación penal

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

Investigan si un exoplaneta tiene características similares a la Tierra: qué dice la NASA

La sorprendente historia detrás de los patines de hielo: de huesos antiguos a tecnología de vanguardia

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar