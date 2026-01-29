Estas son las habilidades que Sam Altman recomienda para dominar en la era de la IA

Sam Altman, CEO de OpenAI, considera que las habilidades blandas son fundamentales en la era de la inteligencia artificial. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

Altman subrayó: “Habilidades como tener iniciativa, ser bueno generando ideas, ser muy resiliente y adaptarse con facilidad a un mundo que cambia rápidamente serán más relevantes que cualquier habilidad específica”.

El ejecutivo también destacó el impacto que le produjo observar, como inversor en startups, la posibilidad de que una persona adquiera estas competencias en un entorno intensivo de formación:

“Una de las cosas que me sorprendió al invertir en startups fue descubrir hasta qué punto se puede tomar a una persona y, en algo así como un bootcamp de tres meses, volverla muy competente en todas esas áreas que mencioné. Esto me impactó mucho”.

Altman enfatizó que estas habilidades son aprendibles y pueden marcar la diferencia en la adaptación al nuevo entorno tecnológico.

Cómo aprender habilidades blandas

El desarrollo de habilidades blandas resulta fundamental en el entorno profesional actual y puede abordarse desde distintas estrategias que promueven el crecimiento personal y laboral, según la Universidad Pontificia Javeriana.

La autoevaluación es un primer paso esencial: permite identificar fortalezas, reconocer áreas de mejora y clarificar el perfil propio al reflexionar sobre la manera de actuar, comunicar o gestionar emociones.

Herramientas como llevar un diario, solicitar retroalimentación de colegas o llevar a cabo pruebas especializadas facilitan este proceso y fomentan la autoconciencia.

La formación continua ofrece oportunidades constantes de aprendizaje a través de talleres, cursos y programas de desarrollo profesional. Este enfoque fortalece competencias clave como la comunicación, el liderazgo y la inteligencia emocional, al tiempo que aumenta la capacidad de adaptación frente a los desafíos del entorno laboral.

Las especializaciones y maestrías virtuales, disponibles en numerosas instituciones y plataformas, aportan contenidos adaptados a distintos contextos y niveles profesionales.

El acompañamiento de un mentor o coach proporciona retroalimentación directa y orientación personalizada, permitiendo identificar puntos ciegos, diseñar planes de acción y aprender de la experiencia ajena. Estas relaciones promueven el autoconocimiento, la confianza y el crecimiento profesional.

Finalmente, la práctica deliberada constituye una estrategia imprescindible: implica establecer metas claras, ejercitar habilidades de forma intencional y reflexionar sobre los resultados para consolidar hábitos efectivos y duraderos.

Cómo ha sido la trayectoria laboral de Sam Altman

Nacido en San Luis, Altman estudió ciencias de la computación en Stanford, pero abandonó la universidad para fundar Loopt, una aplicación pionera de geolocalización.

Aunque Loopt fue adquirida en 2012, la experiencia lo consolidó como emprendedor y lo llevó a crear su propio fondo de inversión, Hydrazine Capital.

En 2011, Altman se incorporó como socio a Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más influyentes del mundo, y en 2014 asumió la presidencia.

Durante su gestión, impulsó la expansión de la aceleradora, apoyó empresas tecnológicas de alto impacto y fomentó la inversión en proyectos de inteligencia artificial y energía limpia. Bajo su liderazgo, Y Combinator respaldó compañías como Airbnb, Dropbox y Reddit.

En 2015, Altman cofundó OpenAI junto a Elon Musk y otros referentes, con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad.

En 2019 se convirtió en CEO de la compañía y ha liderado el desarrollo de tecnologías como ChatGPT. Su gestión se ha caracterizado por la búsqueda de equilibrio entre innovación, responsabilidad ética y acceso global a la inteligencia artificial.

Además, Sam Altman ha sido inversor en empresas como Stripe, Helion Energy y Reddit, y es reconocido por su influencia en la discusión pública sobre el futuro de la tecnología.