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Quién es MacKenzie Scott, la exesposa de Jeff Bezos que planea donar la mitad de su fortuna

La filántropa fue una pieza clave en la fundación de Amazon y ha realizado donaciones superiores a 26.000 millones de dólares

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MacKenzie Scott se ha consolidado como una de las mayores filántropas del mundo tras su divorcio de Jeff Bezos. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)
MacKenzie Scott se ha consolidado como una de las mayores filántropas del mundo tras su divorcio de Jeff Bezos. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La mayoría del público suele asociar a Jeff Bezos, fundador de Amazon, con la figura de Lauren Sánchez, su actual esposa. Sin embargo, antes de esta relación, Bezos compartió 25 años de matrimonio con MacKenzie Scott, quien estuvo presente en los primeros pasos de la empresa tecnológica y resultó clave en su consolidación.

A pesar de que su exmarido acapara titulares por su rol empresarial y personal, Scott ha construido una identidad marcada por la filantropía y por un compromiso con la redistribución de su riqueza.

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Desde su divorcio en 2019, la escritora y filántropa ha ganado notoriedad al anunciar que donará al menos la mitad de su fortuna, que asciende a decenas de miles de millones de dólares, a causas benéficas.

Según Yield Giving, el sitio web creado para detallar sus donaciones, Scott ha transferido más de 26.000 millones de dólares a distintas organizaciones, decisión que la sitúa entre las mayores donantes individuales del mundo.

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Quién es MacKenzie Scott y cómo fue su vida antes de su relación con Jeff Bezos

ARCHIVO - La filántropa multimillonaria MacKenzie Scott arriba a la fiesta del Oscar de la revista Vanity Fair, 4 de marzo de 2018 en Beverly Hills,, California. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)
Scott es autora de dos novelas y fue considerada por Toni Morrison como una escritora con un talento excepcional. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)

MacKenzie Scott nació y creció en un barrio acomodado de San Francisco, en el seno de una familia donde su padre ejercía como asesor financiero y su madre se dedicaba al hogar.

De acuerdo con The New York Times, la estabilidad familiar se vio alterada cuando la empresa de su padre se declaró en bancarrota, lo que llevó a Scott a trabajar mientras estudiaba para poder graduarse un año antes en el internado Hotchkiss de Connecticut.

Más tarde, para costear sus estudios universitarios, trabajó como camarera y consiguió matricularse en la Universidad de Princeton, donde estudió escritura creativa bajo la tutela de la reconocida escritora Toni Morrison.

Scott publicó su primera novela, The Testing of Luther Albright, tras una década de trabajo, y en 2013 lanzó su segundo libro, Traps. Morrison la definió como una “escritora extraordinaria, casi consumada”.

Cuál fue la labor de MacKenzie Scott en la fundación de Amazon

Scott participó activamente en la fundación de Amazon junto a Bezos, antes de proyectar su carrera literaria y filantrópica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Scott participó activamente en la fundación de Amazon junto a Bezos, antes de proyectar su carrera literaria y filantrópica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tras graduarse, Scott se mudó a Nueva York con el objetivo de avanzar en su carrera literaria. En ese periodo, aceptó una entrevista en una firma financiera, donde conoció a Jeff Bezos.

Según relató la propia Scott en 2013 durante una entrevista en el programa de Charlie Rose, fue Morrison quien la postuló para ese empleo. Apenas tres meses después de iniciar su relación, la pareja se comprometió y se casó en 1993.

Poco después de la boda, Bezos compartió con Scott su proyecto de fundar una tienda de libros en línea. Ella lo animó a perseguir esa idea, lo que motivó el traslado de la pareja a Seattle. En ese contexto, Amazon nació en el garaje de su casa en 1994.

Cómo fue la relación familiar de MacKenzie Scott y Jeff Bezos

La privacidad familiar ha sido una constante, incluso tras el divorcio con Bezos y los cambios en su vida personal. (Foto: EFE/Nina Prommer/Archivo)
La privacidad familiar ha sido una constante, incluso tras el divorcio con Bezos y los cambios en su vida personal. (Foto: EFE/Nina Prommer/Archivo)

Durante los 25 años de matrimonio, Scott y Bezos tuvieron cuatro hijos, cuyos nombres y detalles personales se han mantenido en la más estricta privacidad.

En declaraciones recogidas por Vogue en 2013, Scott explicó que tras el nacimiento de su tercer hijo dejó de escribir para dedicarse por completo a la maternidad. “Sabía que no podía ser la madre que quería ser y seguir escribiendo. Fueron años demasiado ajetreados”, confesó.

Al momento de anunciar su divorcio en 2019, ambos remarcaron públicamente que la crianza compartida y el bienestar de sus hijos continuaban siendo la prioridad. “Aunque las etiquetas sean diferentes, seguimos siendo una familia y seguimos siendo amigos entrañables”, escribió Bezos en su cuenta de X.

Por qué MacKenzie Scott decidió donar la mitad de su dinero

Primer plano de dos manos sosteniendo en abanico varios billetes de cien dólares. Se ve parte de una camisa azul en el fondo borroso.
La decisión de donar la mitad de su riqueza se formalizó al adherirse al Giving Pledge, promesa pública de grandes fortunas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del divorcio, Scott se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. En mayo de 2019, comunicó su decisión de donar al menos la mitad de su patrimonio, sumándose a la iniciativa Giving Pledge, una promesa pública en la que multimillonarios se comprometen a entregar la mayor parte de su fortuna a causas sociales.

“Mi enfoque de la filantropía seguirá siendo reflexivo. Requerirá tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero no esperaré. Y seguiré haciéndolo hasta que la caja fuerte esté vacía”, escribió en una carta.

Según el portal Yield Giving, plataforma que detalla sus donaciones, Scott ha transferido más de 26.000 millones de dólares a más de 2.700 organizaciones sin ánimo de lucro.

En una publicación de blog de 2021, expresó su rechazo a la palabra filantropía porque “se asocia con personas adineradas que creen saber mejor que nadie cómo resolver los problemas de los otros”.

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