Cómo editar un PDF directamente en WhatsApp paso a paso sin salir de la app

WhatsApp permite ahora visualizar y editar PDF desde la app móvil y desde WhatsApp Web. (WhatsApp)

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WhatsApp incorporó la posibilidad de visualizar y editar archivos PDF directamente desde la aplicación, tanto en su versión móvil como en WhatsApp Web, sin necesidad de salir del chat ni recurrir a herramientas externas.

Al abrir un PDF compartido en una conversación, la plataforma despliega el documento en pantalla completa con una barra de herramientas en la parte superior. Desde allí, el botón Editar PDF” da acceso a cuatro funciones de marcado:

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Dibujar, para trazar líneas o formas libres sobre el documento; Destacar, para resaltar bloques de texto con color; Subrayar, para marcar líneas específicas; y Tachar, para cruzar fragmentos con una línea.

Si en cambio se necesita modificar el contenido escrito del documento, WhatsApp ofrece la opción Editar en Acrobat, que abre el archivo en Adobe Acrobat para una edición más profunda del texto.

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Al abrir un PDF en un chat, la plataforma lo muestra en pantalla completa con una barra de herramientas. (WhatsApp)

Qué se puede hacer con los PDF en WhatsApp

Las herramientas disponibles permiten anotar, señalar y marcar visualmente un documento sin alterar su estructura original.

Son útiles para revisar contratos, destacar información en un informe o dejar comentarios visuales antes de reenviar el archivo. Todas las modificaciones se aplican como una capa sobre el PDF, de modo que el contenido de base permanece intacto si no se guardan los cambios hechos.

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Qué no permite la función nativa

WhatsApp no ofrece edición de texto integrada en su visor nativo: no es posible borrar palabras, reescribir párrafos ni modificar tablas o imágenes directamente desde la aplicación.

Para ese tipo de cambios, la única vía disponible dentro del entorno de WhatsApp es la integración con Acrobat, que requiere tener la aplicación de Adobe instalada en el dispositivo.

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Las herramientas disponibles permiten anotar y marcar el documento sin modificar su contenido original. (WhatsApp)

WhatsApp sumó la edición de PDF a otra función reciente: la posibilidad de escanear documentos físicos con la cámara del teléfono y guardarlos directamente como archivo PDF desde el chat.

Ambas herramientas convierten a la aplicación en un espacio cada vez más completo para gestionar documentos sin salir de la conversación.

Cómo escanear documentos directamente en WhatsApp

WhatsApp incorporó un escáner de documentos que permite capturar un papel físico con la cámara del teléfono y enviarlo como PDF sin salir del chat. La función está disponible en las versiones recientes de la app para Android e iOS.

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Para usarla, hay que abrir el chat, tocar el ícono de adjuntar archivos y seleccionar Documento. En el menú que aparece, la opción Escanear documento activa la cámara en modo escáner.

WhatsApp sumó un escáner que captura documentos físicos con la cámara y los envía como PDF desde el chat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desde ahí, el usuario puede elegir entre dos modalidades: la automática, en la que WhatsApp detecta el documento y lo captura solo cuando el teléfono está quieto, y la manual, que permite decidir el momento exacto de la toma.

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Una vez capturada la imagen, la aplicación ofrece herramientas para ajustar los bordes, aplicar filtros que mejoran la legibilidad del texto y rotar la hoja. Tras confirmar con OK, el archivo queda listo para enviar como PDF.

Antes de hacerlo, es posible añadir un comentario al adjunto. El receptor recibe el documento en formato PDF, compatible con cualquier dispositivo.

Los usuarios también pueden compartir documentos con Meta AI, en cualquier versión de la app, para resolver consultas con ayuda de la inteligencia artificial. (Meta)

Qué más se puede hacer con los documentos en WhatsApp

Además de editar y guardar documentos escaneados en PDF, los usuarios también pueden compartirlos con Meta AI (tanto en la versión web, escritorio o móvil) para que la inteligencia artificial les ayude a resolver consultas.

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Por ejemplo, un estudiante puede compartir un PDF de un ensayo que haya escrito para que la IA, le contribuya con correcciones relacionadas con ortografía o incluso, con búsqueda de fuentes, dado que Meta AI cuenta con la capacidad de complementar sus respuestas con hipervínculos.

Asimismo, esta IA tiene la capacidad de generar resúmenes del documento. Cabe recordar que es importante evitar compartir información privada o confidencial.