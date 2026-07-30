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Creador de Facebook predice que en 5 años tendrás una IA trabajando por ti 24/7

Mark Zuckerberg afirmó que “improbable” no considerar que en el futuro no haya millones de persona con su propio agente de IA personal

Zuckerberg predijo que en cinco años miles de millones de personas tendrán un agente de IA personal que trabajará en su nombre sin interrupciones. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Zuckerberg predijo que en cinco años miles de millones de personas tendrán un agente de IA personal que trabajará en su nombre sin interrupciones. REUTERS/Mike Blake/File Photo
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El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, predijo que en cinco años miles de millones de personas tendrán un agente de inteligencia artificial personal que comprenderá sus objetivos y trabajará en su nombre las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El fundador y director ejecutivo de Meta formuló la predicción durante la conferencia trimestral de resultados con inversores, según TechCrunch.

“Creo que es extremadamente improbable que, si miras dentro de cinco años —o el período de tiempo que quieras—, no haya miles de millones de personas con un agente personal que comprenda tus objetivos y que simplemente esté trabajando en tu nombre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para alcanzar tus metas en cualquier dominio que te importe”, afirmó Zuckerberg.

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Mark Zuckerberg realizó esta predicción en la conferencia trimestral de resultados con inversores. REUTERS/Carlos Barria
Mark Zuckerberg realizó esta predicción en la conferencia trimestral de resultados con inversores. REUTERS/Carlos Barria

El ejecutivo detalló que esos agentes podrían asistir a los usuarios en áreas como las finanzas, la salud, las relaciones interpersonales y la gestión del hogar.

Zuckerberg sostuvo que los agentes personales que desarrolla Meta serán “la base de su próxima oleada de productos y líneas de ingresos en los meses y años venideros”.

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Los agentes empresariales de la compañía, desplegados globalmente en WhatsApp y Messenger durante este trimestre, ya fueron adoptados por más de un millón de empresas.

Además, señaló que WhatsApp y otras plataformas de mensajería de Meta ganarán protagonismo a medida que la interacción con múltiples agentes se vuelva cotidiana, ya que WhatsApp es hoy la plataforma líder donde los usuarios interactúan con Meta AI.

Una pantalla de teléfono móvil muestra la receta "California Sunshine Caprese" con duraznos, tomates, burrata y albahaca. Hay opciones de porciones y dietas
Meta AI ya gestiona calendarios, consulta reservas en restaurantes y arma rutinas de ejercicio desde su aplicación. (Meta)

Recientemente, Meta anunció que Meta AI puede interactuar con los calendarios de los usuarios, consultar disponibilidad de reservas en restaurantes y crear rutinas de ejercicio personalizadas a través de su aplicación propia; próximamente, esas funciones llegarán a WhatsApp.

Cómo fue el rendimiento de las acciones de Meta

Las acciones de Meta cayeron casi 10% tras la publicación de los resultados del trimestre. Reality Labs, la división responsable de los lentes de realidad aumentada, los visores de realidad virtual y el software asociado, registró pérdidas de alrededor de USD 4.600 millones en el trimestre, en línea con los números que la unidad acumula desde 2021. El total acumulado de pérdidas de esa división roza los USD 88.000 millones.

El flujo de caja libre de la compañía también mostró un deterioro: USD 784 millones en el trimestre, frente a los USD 8.550 millones del mismo período del año anterior, una caída de 91% interanual agravada por las inversiones en infraestructura de IA.

Las acciones de Meta cayeron casi 10% al conocerse los resultados trimestrales. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Las acciones de Meta cayeron casi 10% al conocerse los resultados trimestrales. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Recientemente, Meta y la gestora de activos BlackRock anunciaron una alianza para construir un centro de datos en El Paso, Texas. El gasto en IA de la compañía seguirá en ascenso, un factor que preocupa a los inversores en este momento.

“El centro de datos de El Paso representa una inversión de más de 10 mil millones de dólares por parte de Meta, lo que generará más de 4000 puestos de trabajo durante la construcción en su momento de mayor actividad y 300 puestos de trabajo operativos una vez finalizado. Más de 2300 trabajadores ya se encuentran en las instalaciones”, señaló Meta en el anuncio del espacio.

Zuckerberg defendió la estrategia: “Creemos que habrá un margen significativamente mayor en la venta de inteligencia que en la venta directa de capacidad de cómputo, pero también vemos una gran oportunidad, obviamente, en la venta de cómputo”.

Meta y BlackRock se aliaron para construir un centro de datos en El Paso, Texas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta y BlackRock se aliaron para construir un centro de datos en El Paso, Texas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otras empresas que apuestas por los agentes de IA

Meta no es la única empresa que deposita altas expectativas en los sistemas de IA capaces de actuar en nombre de las personas, en lugar de limitarse a responder preguntas.

Google incorporó agentes de IA personalizados como una función central en la renovación de su buscador.

Por su parte, las suscripciones a Claude, de Anthropic, aumentaron debido a la integración del asistente de programación Claude Code.

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