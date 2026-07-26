La inteligencia artificial se nutre de información disponible en internet y por eso ChatGPT y Gemini pueden tener datos personales obtenidos de distintas fuentes. (Composición Infobae)

La inteligencia artificial se alimenta de la información que está en internet, por lo que es posible que tenga datos de todos nosotros desde diferentes fuentes. Así que haciendo las preguntas correctas tendremos claro qué saben ChatGPT y Gemini de nosotros.

The New York Times elaboró una guía con cuatro interrogantes para dimensionar cuánta información personal tienen estos sistemas, incluso cuando los datos jamás fueron compartidos de forma directa, sino que son obtenidos de otras fuentes.

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Preguntas para saber qué tanto te conocen ChatGPT y Gemini

Pregunta 1: ¿Qué has deducido de mí que nunca dije explícitamente?

El prompt para lograrlo es el siguiente: “Dime todo lo que has averiguado sobre mí que nunca te he declarado, incluidas inferencias sobre mi edad, nivel de ingresos, lugar de residencia, situación personal. Señala qué te lo indicó.”

Al plantear esta pregunta, los chatbots pueden enumerar detalles personales inferidos a partir de patrones en las preguntas previas, vocabulario y temas abordados.

Gemini llegó a inferir que un usuario vivía en Oakland, California, y en una zona residencial de mayor poder adquisitivo por sus consultas sobre vuelos y bienes materiales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Por ejemplo, pueden deducir el rango de edad de un usuario, basándose en el tipo de actividades sobre las que consulta o los horarios que menciona. En un caso, Gemini identificó que un usuario vivía en Oakland, California, porque solicitó información sobre vuelos desde un aeropuerto local.

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Pero el análisis fue más allá: determinó que el usuario residía en una zona residencial de mayor poder adquisitivo por detalles como la posesión de motocicletas, autos y muebles de jardín, elementos que suelen requerir garaje o espacios abiertos propios de viviendas unifamiliares, no de departamentos céntricos.

Pregunta 2: ¿Cómo crees que manejo temas que nunca te mencioné: dinero, estrés, conflictos, riesgos y decisiones futuras?

Otra consulta reveladora es pedir a los asistentes que predigan cómo reaccionaría el usuario frente a cuestiones como el manejo del dinero, el estrés o la toma de decisiones. Al responder, los chatbots suelen expresar su nivel de confianza en cada predicción, basado en datos recogidos a lo largo de múltiples conversaciones.

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Un ejemplo concreto es el caso de Lindsay Owens, directora de una organización de política económica, quien comprobó que las IA podían deducir su estilo de vida a partir de su frecuencia de viajes y compras.

ChatGPT y Gemini pueden deducir edad, ingresos, residencia y situación personal a partir de patrones de consultas, vocabulario y temas previos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los chatbots también pueden identificar si quien pregunta es una persona que investiga a fondo antes de tomar decisiones de compra, o si busca ofertas, lo que puede llevarlos a suponer tendencias como la frugalidad o la disposición a cambiar de estilo de vida, anticipando decisiones importantes como la venta de un auto.

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Pregunta 3: ¿Cuáles crees que son mis puntos ciegos, inseguridades o cómo me perciben los demás?

Solicitar a los chatbots que identifiquen rasgos de personalidad que el propio usuario podría no notar en sí mismo puede resultar revelador. Por ejemplo, al pedir: “Dime los rasgos de personalidad que probablemente no percibo en mí, mis inseguridades y cómo suelo ser visto”, los sistemas pueden analizar la forma en que se formulan las preguntas y los temas recurrentes.

En una experiencia relatada, ChatGPT identificó que el usuario tendía al perfeccionismo y que muchas de sus preguntas buscaban evitar errores, señalando que podría ser autocrítico cuando los resultados no eran perfectos.

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Gemini, por su parte, indicó que la tendencia a optimizar cada aspecto de la vida podía ser la causa de una fatiga constante, con una inclinación a ocupar cada minuto libre en tareas pendientes.

ChatGPT y Gemini pueden señalar puntos ciegos, inseguridades y rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la autocrítica y la fatiga por optimizar la vida. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Pregunta 4: ¿Qué has deducido sobre mí que sería embarazoso o delicado si otros lo supieran?

Una de las solicitudes más sensibles consiste en preguntar al chatbot: “¿Qué has deducido sobre mí que podría ser embarazoso o delicado, información que preferiría que no supiera un empleador o un desconocido?” En este caso, las respuestas pueden sorprender incluso a quienes consideran llevar una vida rutinaria.

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Por ejemplo, Gemini fue capaz de señalar que un usuario se encontraba en la etapa de “padre logístico”, lo que implica que la espontaneidad juvenil ha quedado atrás, algo que puede resultar incómodo o nostálgico para algunos.

ChatGPT, por su parte, advirtió sobre la frecuencia con la que el usuario consultaba sobre reacciones alérgicas a productos y medicamentos, un dato potencialmente útil para aseguradoras o terceros interesados.

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Estas respuestas demuestran que los chatbots pueden recopilar y relacionar información que, aunque no sea especialmente privada en sí misma, podría ser utilizada en contextos sensibles o para fines comerciales.