Economía
Agregar Infobae enGoogle

Cadena nacional de Milei: qué es la Carta Orgánica del BCRA y por qué el Gobierno quiere reformarla

El Presidente eligió dar personalmente el mensaje de una de los proyectos de su gobierno que considera esenciales. Cuáles son los principales cambios y qué efecto pueden traer

Foto de archivo - Una pantalla muestra al presidente Javier Milei dando un discurso por cadena nacional por televisión, mientras varias personas cenan en un restaurante en Buenos Aires. Abr 22, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo - Una pantalla muestra al presidente Javier Milei dando un discurso por cadena nacional por televisión, mientras varias personas cenan en un restaurante en Buenos Aires. Abr 22, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian
Guardar

El presidente Javier Milei explicará el próximo jueves, por cadena nacional, su proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, al que considera una de las principales reformas de su Gobierno orientada a cumplir con el mandato esencial que recibió en 2023: reducir la inflación. De allí que se haya elegido la transmisión televisiva y radial para difundir el envío del proyecto.

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que rige su funcionamiento, su organización y sus atribuciones. Sus disposiciones son relevantes porque al regular al BCRA también se fijan directrices claras para la politica monetaria, en particular sobre tres ejes: la capacidad del Central para emitir dinero que financie el gasto público, la priorización de sus objetivos y la independencia de la institución.

PUBLICIDAD

A lo largo de la crítica historia financiera argentina, la Carta Orgánica sufrió varias reformas. La última de ellas, en 2012, está en el centro de lo que Milei quiere modificar. En ese momento, el kirchnerismo amplió los objetivos de la entidad para que no se limitara a su misión original de protegr el valor de la moneda sino que incorpore otras funciones dentro de la gestión económica.

Entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
Entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Pero el cambio esencial de la reforma de 2012, impulsada por la entonces presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, fue la ampliación de los límites para emitir en favor del Tesoro. A partir de allí, a juicio del Gobierno, se aceleró el avance de la inflación que la Argentina, 14 años después, aún no pudo desactivar.

PUBLICIDAD

La reforma de la Carta Orgánica “es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, sostuvo el vocero presidencial, Adrián Ravier, para justificar el mensaje presidencial del próximo jueves.

Los ejes de la reforma

La versión final del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA está siendo pulida por el Gobierno con la participación del propio Milei, el ministerio de Economía, el Banco Central y el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. El eje del proyecto a enviar al Congreso es restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, otorgarle mayor independencia en la toma de decisiones y recuperar el mandato único de “preservar el valor de la moneda”.

El gobierno se propone suprimir de manera total el financiamiento monetario al Tesoro. Para ello se propone eliminar lo dispuesto en el artículo 21, que regula los adelantos transitorios del BCRA al Tesoro, mecanismo utilizado históricamente para cubrir el déficit fiscal mediante emisión.

Hasta 2012, esos adelantos se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación impositiva obtenida por el Gobierno nacional en el último año, según el artículo 21 de entonces. El kirchnerismo elevó esos topes para la emisión: a lo que ya se giraba, añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional” y a devolver en un plazo mayor de 18 meses. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar esos fondos para cualquier destino. Milei propone derogar por completo ese mecanismo.

La reforma también derogará la transferencia de utilidades contables del BCRA al Tesoro -algo que el propio Gobierno de Milei hizo este año-, un mecanismo habitual en el que las ganancias surgidas de la devaluación, al girar al Tesoro como dividendos en pesos el resultado de los activos en dólares. El nuevo esquema dispone que esos resultados deberán quedar inmovilizados como una reserva técnica y solo se podrán utilizar si el país enfrenta un escenario de deflación.

En cuanto a las funciones del Banco Central, el proyecto establece un mandato único: preservar el valor de la moneda. Se elimina el objetivo múltiple vigente desde 2012, que sumaba las metas de estabilidad financiera, promoción del empleo y desarrollo económico con equidad social. Milei quiere que la lucha contra la inflación sea la única misión de la entidad.

Reunión Milei, Caputo, Sturzenegger y Bausili
Reunión Sturzenegger, Milei, Caputo y Bausili

El proyecto eliminará también la posibilidad de recurrir a Letras Intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al BCRA a cambio de reservas que, al no poder negociarse en el mercado, no tienen valor comercial efectivo. Su uso se consolidó a partir de 2006 y permitió que el Gobierno utilizara las reservas del BCRA para pagar deuda en dólares.

La iniciativa también propone endurecer los requisitos y mecanismos para la remoción del presidente y los directores del BCRA, con el objetivo de incrementar la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo. Se apunta a que las autoridades del Banco Central no puedan ser reemplazadas por simple decreto, reforzando su autonomía institucional.

Desde el gobierno también se anticipó que la reforma contempla penas de prisión para funcionarios que autoricen la emisión monetaria sin respaldo, incluyendo tanto a directores del Banco Central como a miembros del Ejecutivo y legisladores. De aprobarse, estas modificaciones transformarían la estructura legal y operativa del sistema financiero argentino, restringiendo las herramientas disponibles para el financiamiento estatal y definiendo un marco de mayor independencia para el BCRA.

Temas Relacionados

Carta Orgánica del Banco Centralcadena nacional de Mileiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores tempranos, “esperadores”, ajustados y perdedores: los nuevos protagonistas de la economía de Milei

La reconfiguración de la estructura productiva impulsada por el Gobierno tuvo rápidamente su correlato en los distintos estratos socioeconómicos, según un think tank local

Ganadores tempranos, “esperadores”, ajustados y perdedores: los nuevos protagonistas de la economía de Milei

Duelo de gigantes: Apple recuperó terreno y destronó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

El gigante tecnológico fabricante del iPhone se convirtió en la segunda empresa en alcanzar este hito en Wall Street

Duelo de gigantes: Apple recuperó terreno y destronó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

Cuántos monotributistas se necesitan para financiar una jubilación promedio en la Argentina

El análisis de Fundación Mediterránea revela la presión que enfrenta el sistema previsional argentino por el aumento de aportantes de bajo monto y la persistencia de la informalidad

Cuántos monotributistas se necesitan para financiar una jubilación promedio en la Argentina

Las ventas de autos 0 Km se encaminan a cerrar julio 30% por debajo de su nivel de mismo mes del año pasado

Aunque el mercado se mantiene estable respecto al mes pasado, el piso está todavía muy abajo de los números de 2025. El séptimo mes del año se esperaba con un optimismo que no se ve reflejado en ventas, aunque la comparación es contra un mes excepcional como referencia

Las ventas de autos 0 Km se encaminan a cerrar julio 30% por debajo de su nivel de mismo mes del año pasado

Una startup argentina que nació en Once y consiguió el apoyo de Galperin levantó USD 30 millones

La compañía se dedica a mejorar la rentabilidad de agencias y consultoras mediante plataformas de inteligencia artificial. Usará el capital para expandirse hacia estudios jurídicos, firmas contables y desarrolladoras de software

Una startup argentina que nació en Once y consiguió el apoyo de Galperin levantó USD 30 millones

DEPORTES

La sorpresiva aparición del presidente de República Checa en la Fórmula 1: se acreditó como fotógrafo y vivió el GP de Hungría de un modo particular

La sorpresiva aparición del presidente de República Checa en la Fórmula 1: se acreditó como fotógrafo y vivió el GP de Hungría de un modo particular

River Plate quedó a un paso de fichar a una de las joyas del fútbol argentino

Quién es Archie Goodburn, el nadador escocés con tres tumores cerebrales que llegó a una final de los Juegos de la Commonwealth

El nuevo goleador que busca Boca Juniors: Belgrano lo catalogó como el “Haaland sudamericano” y puso una innegociable condición

Fue a asistir a una camioneta atascada en el barro y se encontró con el Dibu Martínez: el regalo que le dio el arquero tras la ayuda

TELESHOW

Zaira Nara, entre la calma de Ibiza y la unión familiar: primos que se extrañan, sol y deportes náuticos

Zaira Nara, entre la calma de Ibiza y la unión familiar: primos que se extrañan, sol y deportes náuticos

Quién es Elisa Comparin, la abogada de bajo perfil que conquistó el corazón de Claudio Rígoli

El Polaco y Barby Silenzi eligieron el calor de Brasil para disfrutar de las vacaciones de invierno

Ivana Figueiras enfrentó los prejuicios por la posición económica de su familia: “No nací en cuna de oro”

La sorpresa de Darío Barassi al escuchar el historial amoroso de una participante de Ahora Caigo: “¡No podés!”

INFOBAE AMÉRICA

Las fiestas agostinas en El Salvador suman conciertos, food trucks y buses alegres todos los días

Las fiestas agostinas en El Salvador suman conciertos, food trucks y buses alegres todos los días

Panamá decomisó un promedio de cuatro armas al día durante los primeros cinco meses de 2026

Honduras: Segunda vuelta electoral vuelve al debate político, pero su aprobación dependerá del Congreso

Justicia salvadoreña dictamina 50 años de cárcel a dos sujetos por el feminicidio de una adolescente de 14 años

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala formaliza en el Diario Oficial una reforma para el voto en el extranjero