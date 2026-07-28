Cadena nacional de Milei: qué es la Carta Orgánica del BCRA y por qué el Gobierno quiere reformarla

Foto de archivo - Una pantalla muestra al presidente Javier Milei dando un discurso por cadena nacional por televisión, mientras varias personas cenan en un restaurante en Buenos Aires. Abr 22, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

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El presidente Javier Milei explicará el próximo jueves, por cadena nacional, su proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, al que considera una de las principales reformas de su Gobierno orientada a cumplir con el mandato esencial que recibió en 2023: reducir la inflación. De allí que se haya elegido la transmisión televisiva y radial para difundir el envío del proyecto.

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que rige su funcionamiento, su organización y sus atribuciones. Sus disposiciones son relevantes porque al regular al BCRA también se fijan directrices claras para la politica monetaria, en particular sobre tres ejes: la capacidad del Central para emitir dinero que financie el gasto público, la priorización de sus objetivos y la independencia de la institución.

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A lo largo de la crítica historia financiera argentina, la Carta Orgánica sufrió varias reformas. La última de ellas, en 2012, está en el centro de lo que Milei quiere modificar. En ese momento, el kirchnerismo amplió los objetivos de la entidad para que no se limitara a su misión original de protegr el valor de la moneda sino que incorpore otras funciones dentro de la gestión económica.

Entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Pero el cambio esencial de la reforma de 2012, impulsada por la entonces presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, fue la ampliación de los límites para emitir en favor del Tesoro. A partir de allí, a juicio del Gobierno, se aceleró el avance de la inflación que la Argentina, 14 años después, aún no pudo desactivar.

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La reforma de la Carta Orgánica “es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, sostuvo el vocero presidencial, Adrián Ravier, para justificar el mensaje presidencial del próximo jueves.

Los ejes de la reforma

La versión final del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA está siendo pulida por el Gobierno con la participación del propio Milei, el ministerio de Economía, el Banco Central y el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. El eje del proyecto a enviar al Congreso es restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, otorgarle mayor independencia en la toma de decisiones y recuperar el mandato único de “preservar el valor de la moneda”.

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El gobierno se propone suprimir de manera total el financiamiento monetario al Tesoro. Para ello se propone eliminar lo dispuesto en el artículo 21, que regula los adelantos transitorios del BCRA al Tesoro, mecanismo utilizado históricamente para cubrir el déficit fiscal mediante emisión.

Hasta 2012, esos adelantos se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación impositiva obtenida por el Gobierno nacional en el último año, según el artículo 21 de entonces. El kirchnerismo elevó esos topes para la emisión: a lo que ya se giraba, añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional” y a devolver en un plazo mayor de 18 meses. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar esos fondos para cualquier destino. Milei propone derogar por completo ese mecanismo.

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La reforma también derogará la transferencia de utilidades contables del BCRA al Tesoro -algo que el propio Gobierno de Milei hizo este año-, un mecanismo habitual en el que las ganancias surgidas de la devaluación, al girar al Tesoro como dividendos en pesos el resultado de los activos en dólares. El nuevo esquema dispone que esos resultados deberán quedar inmovilizados como una reserva técnica y solo se podrán utilizar si el país enfrenta un escenario de deflación.

En cuanto a las funciones del Banco Central, el proyecto establece un mandato único: preservar el valor de la moneda. Se elimina el objetivo múltiple vigente desde 2012, que sumaba las metas de estabilidad financiera, promoción del empleo y desarrollo económico con equidad social. Milei quiere que la lucha contra la inflación sea la única misión de la entidad.

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Reunión Sturzenegger, Milei, Caputo y Bausili

El proyecto eliminará también la posibilidad de recurrir a Letras Intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al BCRA a cambio de reservas que, al no poder negociarse en el mercado, no tienen valor comercial efectivo. Su uso se consolidó a partir de 2006 y permitió que el Gobierno utilizara las reservas del BCRA para pagar deuda en dólares.

La iniciativa también propone endurecer los requisitos y mecanismos para la remoción del presidente y los directores del BCRA, con el objetivo de incrementar la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo. Se apunta a que las autoridades del Banco Central no puedan ser reemplazadas por simple decreto, reforzando su autonomía institucional.

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Desde el gobierno también se anticipó que la reforma contempla penas de prisión para funcionarios que autoricen la emisión monetaria sin respaldo, incluyendo tanto a directores del Banco Central como a miembros del Ejecutivo y legisladores. De aprobarse, estas modificaciones transformarían la estructura legal y operativa del sistema financiero argentino, restringiendo las herramientas disponibles para el financiamiento estatal y definiendo un marco de mayor independencia para el BCRA.